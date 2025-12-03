信義區蒲公英聖誕樹！史努比、歐拉夫免費拍，整晚下雪超夢幻。

信義區耶誕季又多了一個全新史努比打卡亮點！今年Relove把超夢幻的「呼吸樹」搬到市政府捷運站旁的YouBike停車場，走路不用幾分鐘就能抵達。這座期間限定的Relove聖誕樹以會發光的「呼吸」概念打造，亮起時像在微微吐息，遠看更有點蒲公英的意象，拍起來超仙。周邊還有史努比、歐拉夫、查理布朗等經典角色換上銀白聖誕裝，一整圈排開像在迎接遊客，完全就是信義區最新的免費打卡點。只要在傍晚時刻來，看點燈、等下雪、拍公仔，整個行程輕鬆又浪漫。



▲信義區聖誕打卡點再加一！Relove呼吸樹正式點燈到明年。（攝影：編輯 鄭雅之）

▲信義區Relove聖誕打卡點歐拉夫、史努比都變成夢幻銀白色。(攝影：編輯 鄭雅之)





信義區聖誕史努比 打卡點！夢幻 下雪聖誕氛圍直接滿點

這次Relove聖誕樹最大亮點，就是每天17:00到22:00的固定點燈與下雪時段，無論平日或假日都能遇到浪漫飄雪，完全不用碰運氣。現場沒幾分鐘就會噴一次雪花泡泡，不用苦苦等候，隨手一拍都是氛圍感大片，超適合情侶、朋友或親子一起來拍聖誕照。Relove打造的亮燈效果會隨著呼吸樹的概念閃爍，呈現出絕美律動感。再加上史努比家族的環繞式公仔陳列，不論白天或晚上都各有拍法。想在信義區安排一個簡單放空的散步行程，這裡絕對是一站就拍很久的聖誕拍照點。



▲Relove聖誕樹周邊圍繞著史努比家族公仔超萌。(攝影：編輯 鄭雅之)





免費拍！完成任務就能免費換禮

除了拍照，Relove還推出平日限定的「免費禮物活動」，玩法超簡單。只要和Relove聖誕樹合照、發IG限動、追蹤品牌帳號，就能到指定櫃位領「耶誕美肌煥亮禮」，價值達1099元，完全免費領走。整個流程不到幾分鐘，等同邊拍邊拿禮物，超級划算。活動在信義新光A11、台北統一時代、台中勤美等櫃位都能參加，即使是午休或下班路過也能順手領回家。對於喜歡蒐集活動小物、愛拍照、或本來就會經過信義區的人來說，簡單完成任務就有禮拿，是非常輕鬆又生活感十足的驚喜。



週末限定特調Shot＋聖誕加開場，整週都好玩

週末來訪的驚喜又更多。每週五、六限定推出Relove x WAT耶誕特調Shot，只要追蹤品牌IG就能免費兌換，數量有限、送完為止。撕開酒標後，在指定櫃上不限金額消費還能再換小禮物，等於邊逛街邊喝Shot超應景。聖誕節當天更加碼12/24、12/25的特別時段，從16:30到21:30都有活動，完全把節慶氣氛推到最高點。無論是想拍照、想換禮物、想感受下雪氣氛，或就是單純想在信義區走走，都能在Relove聖誕樹一次滿足整套耶誕儀式感。



▲Relove聖誕樹每天17:00到22:00點燈，現場沒幾分鐘就會噴一次雪花泡泡。(攝影：編輯 鄭雅之)





Relove聖誕樹 活動時間

台北信義：2025/12/1〜2026/1/4

台中PARK2草悟廣場：2025/12/7〜2026/1/5





信義區Relove聖誕樹 點燈＋下雪時間

每日17:00〜22:00





Relove聖誕樹 免費禮物任務

活動內容拍照＋發IG限動＋追蹤 → 可領「耶誕美肌煥亮禮」

兌換地點：信義新光A11、台北統一時代、台中勤美





Relove x WAT限量耶誕特調Shot

活動時間：週五、週六加碼活動內容：追蹤IG即可領；12/24、12/25加開活動時段16:30〜21:30







台北聖誕打卡點免費拍一輪！

