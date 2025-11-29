巨型史努比在信義區！6大史努比家族免費拍，3大台北冬季活動史努比陪。

台北冬季正式亮燈，Snoopy氣偶、耶誕燈飾、跨年卡司一次公開，從繽紛耶誕玩台北到跨年晚會，整座城市都進入節慶模式。

每年冬天的台北最迷人，就是街區燈飾開始亮起的那一刻，走在市區像踩進節慶濾鏡。這次台北市將三大活動一起放上舞台，包括繽紛耶誕玩台北、公館聖誕季與台北最High新年城跨年晚會，同步宣布正式開跑，更驚喜找來超人氣的Snoopy史努比一起陪大家走過整個12月。從耶誕氣氛濃厚的信義區，到充滿音樂與市集的公館，再一路嗨到跨年倒數，整個城市都換上節慶模式，讓想拍照、想放鬆、想追星的民眾，都能在年末找到屬於自己的冬季儀式感。



▲台北市政府旁巨型史努比氣偶打卡點，搭配台北101為背景。

▲台北跨年市政府周邊掛滿史努比經典角色燈飾超萌。





信義區史努比 氣偶、燈飾！限定城市裝置免費拍

最吸睛的亮點，就是Snoopy家族首次在臺北以6座大型氣偶登場，搭配臺北101等經典地標，像把整座城市變成超大型漫畫樂園。繽紛耶誕玩台北以光之覓境為主題，串聯全市16大百貨，打造超過80處耶誕燈飾與40場展演，從市區散步就能一路踩點拍照。還能加入活動的LINE帳號參加「光之覓境」集章活動，只要前往燈飾點位蒐集章節，就能參加百貨禮券與限定禮抽獎，最大獎還有10萬元百貨禮券，把12月的夜晚變成最閃亮的尋寶旅程。



▲歐拉夫邀你一起搭觀光巴士遊台北。





台北跨年卡司超強曝光！耶誕一路嗨到倒數

跨年演唱會也是今年的重頭戲，卡司橫跨金曲實力派到新世代音樂人氣，包括蔡健雅、韋禮安、美秀集團、高爾宣OSN X 王ADEN、Bii畢書盡、U:NUS、GENBLUE幻藍小熊與李千娜等，一字排開超豪華，還會陸續公布重磅歌手。活動期間信義區周邊燈飾與百貨夜景也會同步點亮，搭配各家企業的節慶裝飾，讓整個城市在12月到跨年期間都像一座大型戶外舞台。想看演唱會、拍燈海或純粹享受節日氛圍的人，都能在臺北找到屬於自己的節奏。



▲2026台北跨年演唱會卡司橫跨金曲實力派到新世代音樂人氣。





公館聖誕季、導覽體驗與消費抽獎

公館聖誕季則邁入第15年，11月29日起在自來水園區熱鬧開場，開幕與12月21日聖誕音樂會更開放免費入園，還有街頭表演與免費飲品，園區也會延長至晚間8時，適合散步看燈飾、拍Snoopy公仔。自來水園區還加開4場觀音山蓄水池聖誕導覽，能近距離認識古蹟與節慶裝置。市府同時推出「來台北有購嗨 消費歡樂抽」，只要單筆滿200元、登錄發票就能抽獎，最大獎有1000萬元現金、高級電動車、NBA雙人機票到iPhone17，讓大家用普發現金越買越有機會中大獎。



▲超人氣史努比與糊塗塌客藏身園區各處，是今年聖誕季不可錯過的打卡亮點。

▲公館聖誕季將於11月29日開幕，璀璨燈飾點亮自來水園區百年古蹟。









2025繽紛耶誕玩台北

主題：光之覓境

內容：16大百貨、80處燈飾、40場展演

活動：LINE集章抽百貨禮券

最大獎：10萬元百貨禮券





公館聖誕季

時間：2025/11/29 起

地點：臺北自來水園區

開幕與12/21聖誕音樂會免費入園

加開4場「觀音山蓄水池」聖誕導覽

延長開放至20:00





臺北最High新年城—2026跨年晚會

卡司：蔡健雅、韋禮安、美秀集團、高爾宣OSN X 王ADEN、Bii畢書盡、U:NUS、GENBLUE幻藍小熊、李千娜等

更多卡司將陸續公布





來台北有購嗨 消費歡樂抽

活動期間：即日起至2026/03/08

單筆消費滿200元可登錄抽獎

獎項：1000萬元、電動車、NBA機票、iPhone17、台積電股票月月抽







史努比打卡點、新品都要跟上！

