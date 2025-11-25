7-11聖誕福袋45款！DINOTAENG福袋 史努比奧拉夫福袋周邊，399元起抽保時捷。

7-ELEVEN聖誕福袋12/2開賣， DINOTAENG、 奧拉夫、咖波等 45款IP周邊，大獎抽保時捷、黃金、集點抽WBC東京賽事門票。

自從7-11開始推出聖誕節福袋，粉絲們每年不只春節福袋、就連聖誕節交換禮物都在搶福袋。這次7-11聖誕節福袋推出9大人氣IP，總共45款可愛福袋周邊小物，本次特別推出DINOTAENG矮袋鼠、還有史努比表哥奧拉夫等最夯角色，最低399元就能入手，並且還有機會抽中保時捷、黃金、百萬點數，粉絲們在12/2搶先買起來。



▲7-ELEVEN聖誕福袋12/2開賣，包含DINOTAENG等9大IP。（攝影：張人尹）



▲最低399元可入手福袋，有機會抽中保時捷與百萬點數。（攝影：張人尹）

▲7-ELEVEN聖誕福袋45款登場，推出399元、499元、899元、999元等價格福袋。（攝影：張人尹）

奧拉夫

、Hello Kitty、酷洛米、小熊維尼、史迪奇、拉拉熊、咖波等。



▲7-ELEVEN 499元福袋推絨毛開窗提袋搭配化妝包。（攝影：張人尹）

7-11福袋 9大人氣IP 45款福袋登場7-11在春節福袋前，年底搶先推出一波「聖誕節福袋」搶功話題，這次集結9大人氣IP，除了經典人氣史努比、Hello Kitty、酷洛米、小熊維尼、史迪奇、拉拉熊等角色，今年更新增超人氣DINOTAENG、史努比哥哥奧拉夫等角色，福袋價格帶從 399元 到 999元，包含「抽繩大托特包」、「絨毛開窗提袋」等包袋類組合，更有 999元 的「54L桌板兩用大摺疊購物車」和「拍拍燈 + 27吋自動摺疊傘」等升級組合。商品規格再升級，滿足粉絲蒐集喜好與居家外出需求。7-11聖誕節福袋 499元福袋組合7-11超高CP值499元價位福袋，推出兩種組合搭配，包含「抽繩托大特包+立體絨毛擦手巾」組合，實用程度大加分。此外還有另一款以「絨毛開窗提袋+大臉化妝包」，開窗提袋讓粉絲可以展示自己的玩偶、吊飾、甚至是明星小卡等收藏，搭配毛茸茸質感更適合冬天。499元福袋選擇包含史努比、



7-11聖誕節福袋 999元福袋

999元福袋則走精緻實用路線，7-11推出「雙材質法蘭絨/羊羔絨暖暖被+立體造型布偶面紙套」組合，療癒大毛毯加上玩偶造型面紙套，居家必備。另一款999元福袋則是「17CM拍拍燈+27吋大自動摺傘」拍拍燈是各IP角色立體造型、自動傘傘面超大很實用。7-11也為露營外出需求推出「54L桌板兩用大摺疊購物車」，可以立起桌板，露營必備。



▲拍拍燈與自動摺疊傘組合，滿足露營外出與實用需求。（攝影：張人尹）



▲999元福袋加贈星巴克咖啡券，還有原燒和牛優惠券。（攝影：張人尹）

▲DINOTAENG獨享399元價格帶，抽繩托特包更容易入手。（攝影：張人尹）





大獎包含頭獎保時捷 Macan一台（價值 343萬）、貳獎為甜蜜約定5兩黃金 2名。另外，在12/2-12/8連續7天，每日送出1名100萬OPENPOINT點數富翁。福袋集點GO還可抽 2026年世界棒球經典賽東京賽事門票或住房組。特別的是，999元福袋除了超過30組優惠券外，還加碼贈送星巴克咖啡免費招待券、原燒和牛優惠券等，價值近千元，粉絲買起來超划算。



▲7-ELEVEN福袋大獎總價破千萬，頭獎是保時捷Macan一台。（攝影：張人尹）

7-11聖誕節福袋DINOTAENG專屬價格帶針對超人氣角色DINOTAENG，7-11推出3款專屬的福袋價格，包含399元可以買到「抽繩大托特包」或是「絨毛開窗提袋」比其他IP更容易入手，還有899元「雙材質法蘭絨/羊羔絨暖暖被」，以及999元「17CM拍拍燈+27吋大自動摺傘」，粉絲們看準就在12/2搶先衝小七買起來。7-11千萬大獎 抽保時捷與WBC門票這次7-11聖誕福袋總價值超過1,250萬元的豐富大獎抽獎券，

7-11聖誕節福袋活動資訊

開賣時間與地點：2025年12月2日(二) 00:00起於全台7-ELEVEN門市現貨開賣

商品說明：

推出399元、499元、899元、999元四種價位帶、總計45款福袋選擇。每款福袋皆附有品牌優惠券與抽獎序號，購買福袋價格越高、獲得的抽獎序號越多、中獎機會越高。

獎項介紹：

頭獎保時捷 MACAN 1名(價值343萬)

貳獎-甜蜜約定5兩黃金2名(價值164萬)

小七集點卡2026世界棒球經典賽門票4組(價值86萬)

12月2日到12月8日間，天天抽「100萬OPENPOINT點數」，共7名(每日20:00公佈中獎序號於官方FB社團)

