史努比甜甜圈！Krispy Kreme史努比甜甜圈 查理布朗尼，買甜甜圈送史努比小卡。

Krispy Kreme X Peanuts聯名11/28起限量開賣，推出史努比甜甜圈、查理布朗尼等四款耶誕甜甜圈，滿額250元贈限定史努比耶誕快樂卡。

Krispy Kreme

除了推出史努比造型、史努比盒裝之外，還有3款史努比

耶誕快樂卡，滿額直接送你，史努比控聖誕節要朝聖。



▲Krispy Kreme聯名Peanuts，推出四款耶誕專屬甜甜圈。（攝影：張人尹）



▲聯名甜甜圈11/28起限量販售，以特製禮盒包裝盛裝。





史努比控要吃！Krispy Kreme這次聯手花生漫畫史努比，推出聖誕節限定「Krispy Kreme x Peanuts聯名系列」四款耶誕專屬甜甜圈，11/28起在全台門市限量販售。這次

Krispy Kreme角色甜甜圈 史努比與查理布朗

Krispy Kreme這次聖誕節特別與Peanuts聯名，推出三款全新造型甜甜圈。其中「巧酥史努比」是心形甜甜圈灌入OREO餅乾，打造可可巧酥卡士達內餡。另一款「查理布朗尼」顏色造型還原查理布朗的經典毛衣致敬，以鬆軟夾心貝，搭配內餡結合濃郁布朗尼卡士達，巧妙呼應名稱「查理布朗尼」。



▲Krispy Kreme巧酥史努比，心形甜甜圈灌入OREO卡士達內餡。（攝影：張人尹）





Krispy Kreme經典回歸 耶誕老人與花圈暖心祝福

除了兩款角色甜甜圈，Krispy Kreme 備受粉絲喜愛的經典耶誕節限定口味也一起回歸。「耶誕節花圈」香濃奶油乳酪霜打造，灑上鈴鐺般的金黃糖珠，還有史努比與糊塗塌客圖案巧克力。另一款「快樂圓肚子」則以紅通通、圓滾滾的造型，搭配黃澄澄的腰帶扣，化身耶誕老人最可愛的胖肚肚。



▲查理布朗尼向經典鋸齒毛衣致敬，濃郁布朗尼卡士達內餡。（攝影：張人尹）

Krispy Kreme限定 滿額贈送耶誕快樂卡

配合全新系列Krispy Kreme x Peanuts全球聯名上市，台灣特別推出三款限定「Peanuts™耶誕快樂卡」。粉絲們只要在門市消費滿 250元，即贈送一張耶誕快樂卡，三款隨機，贈完即止。此外，Krispy Kreme x Peanuts聯名系列甜甜圈自11/28起於全台門市同步開賣，期間限定只到12/28，粉絲們也可透過外送平台訂購品嚐，打造聖誕節必吃甜點。



▲Krispy Kreme滿額贈Peanuts™耶誕快樂卡，消費滿250元即贈。（攝影：張人尹）



▲聯名甜甜圈11/28開賣，期間限定只到12/28，粉絲不可錯過。（攝影：張人尹）















Krispy Kreme x Peanuts 聯名系列販售資訊

活動期間：11 月 28 日（五）起於全台 Krispy Kreme 門市限量販售

規格：特製 6 入／12 入禮盒盛裝

售價：

巧酥史努比：售價 75 元

查理布朗尼：售價 75 元

耶誕節花圈：售價 75 元

快樂圓肚子：售價 75 元

贈品活動：只要在門市消費滿 250元，即贈送一張耶誕快樂卡，三款隨機，贈完即止。



可愛IP周邊聯名商品必買必衝

推薦閱讀：動物方城市周邊5大話題！動物方城市2電影周邊，動物方城市快閃打卡點一次看。

推薦閱讀：史努比快閃松菸！史努比雪夜聖誕派對登場，史努比75周邊周邊 甜點輕食送特典必衝。

推薦閱讀：台北西門咖波屋！貓貓蟲咖波3層樓專賣店，打卡點阿嬤家的廁所 咖波的房間必衝。