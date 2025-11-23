▲動物方城市周邊5大話題！動物方城市2電影周邊，動物方城市快閃打卡點一次看。

迪士尼「動物方城市2」看完電影，必買尼克、茱蒂周邊小物，還有聯名超商集點、聯名飲料，動物方城市2電影上映話題帶你一篇看完！
尼克、茱蒂鐵粉買爆！迪士尼動畫電影「動物方城市2」即將上映，在台灣強勢推出5大話題活動，到電影院看「動物方城市2」必買電影套餐飲料杯、看完還能逛快閃店。此外，「動物方城市2」也聯名哈根達斯推限定飲品、聯名超商集點小物推出70款，甚至在中山站街頭打造「動物方城市2」聖誕樹，讓粉絲們看電影、打卡、買周邊通通滿足。
動物方城市2 電影套餐周邊
威秀影城「動物方城市2」電影周邊開賣！讓大小朋友都期待的 《動物方城市2》 將於11/26正式上映，威秀影城特別自即日起推出全台獨家「動物方城市2」電影套餐與周邊，其中包含超吸睛的「大型造型飲料杯」、實用又可愛的「角色絨毛零錢包」，以及人氣爆棚的「絨毛造型手機支架」，朱蒂、尼克周邊小物必收藏。
動物方城市2 電影院快閃店
動物方城市2快閃店在南港！這次配合電影「動物方城市2」 即將上映，威秀影城直接把動物方城市搬進台北市，在南港LaLaport 威秀影城打造期間限定店，還原電影場景設置了「城市區」與「沼澤市場區」兩大主題打卡點，以及多款萌系周邊小物，無論是玩偶、吊飾，還有可以DIY製作市民證、城市日報等專屬小物，粉絲看電影前先朝聖。
動物方城市2 超商集點小物
7-11這次針對最新迪士尼動畫 「動物方城市2」 上映，特別於電影上映日11/26起推出全新「ZOOTOPIA 動物方城市2」周邊精品集點活動，一口氣蒐集共70款超萌小物，限時消費不限金額報手機直接買，可愛絨毛公仔盲盒、實用系票卡夾、零錢包通通要入手。同時，超人氣韓國療癒角色「線條小狗」周邊配件也同步開賣，粉絲準時開衝。
動物方城市2 聯名飲料杯套
不只搶麥當勞奶昔，哈根達斯奶昔也要衝！這次頂級冰淇淋哈根達斯攜手迪士尼人氣動畫「動物方城市2」，呼應角色推出狐狸尼克、兔子茱蒂兩款角色奶昔，還送超可愛造型毛絨杯套，療癒指數爆表。此外，更有動物方城市主題冰淇淋火鍋與冰淇淋蛋糕超萌登場，粉絲買起來、拍起來。
動物方城市2 聖誕樹打卡點
台北第一顆聖誕樹就在中山站！今年冬天，台北中山站化身為充滿童趣的「動物方城市」，迪士尼為迎接動畫《動物方城市2》上映，打造全台唯一主題聖誕樹，從11月5日至2026年1月15日在中山站4號出口廣場登場。高聳聖誕樹結合人氣角色茱蒂、尼克等元素，白天是雪白可愛的童話世界，夜晚點燈後又變身為浪漫閃亮的城市森林，成為年底最療癒的打卡新地標。
