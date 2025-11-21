動物方城市2快閃店在南港LaLaport！尼克茱蒂玩偶必買，DIY市民證必玩。

動物方城市2快閃店11/21登陸南港LaLaport威秀影城，必玩市民證DIY、沼澤夾夾樂、市民日報DIY，還有周邊小物必買！

▲快閃店集結近百款海內外周邊，包含絨毛盲盒與3C小物。（攝影：張人尹）



▲快閃店復刻電影街景打卡點，活動期間至2026年1月4日。（攝影：張人尹）





威秀百款周邊 搜羅絨毛盲盒與3C旅行小物

動物方城市2快閃店在南港！這次配合電影「動物方城市2」 即將上映，威秀影城直接把動物方城市搬進台北市，在南港LaLaport 威秀影城打造期間限定店，還原電影場景設置了「城市區」與「沼澤市場區」兩大主題打卡點，以及多款萌系周邊小物，無論是玩偶、吊飾，還有可以DIY製作市民證、城市日報等專屬小物，粉絲看電影前先朝聖。

這次「動物方城市2快閃店」集結近百款來自海內外的動物方城市主題商品，滿足不同粉絲的收藏與日常需求。品項涵蓋絨毛玩偶、盲盒公仔、掛飾、居家用品、造型服飾、3C周邊、旅行小物、包袋、保溫水壺、擴香等多元品項，並且除了主角茱蒂、尼克之外，還有超萌洪金豹、快俠等角色周邊通通都能一次搜集。



▲茱蒂尼克與洪金豹周邊，多樣品項滿足粉絲收藏需求。（攝影：張人尹）





威秀快閃店亮點 DIY市民證與登日報頭條

這次快閃店推出三大限定互動亮點，讓粉絲能深度沉浸於電影世界。粉絲可以自己DIY「動物方城市市民證」，只要於快閃店任一消費，即可加購299元體驗「市民證套組」，內含客製化市民證、以及一個伸縮卡套。市民證可以現場拍攝大頭照和客製名字，共有「城市區」與「沼澤市場區」兩款。粉絲也能拍照製作「動物方城市日報」，與茱蒂、尼克一同登上日報頭版，瞬間成為城市焦點人物。



▲快閃店市民證套組299元，可現場拍攝大頭照與客製名字。（攝影：張人尹）





威秀沼澤市場 夾夾樂最高獎項價值4280元

此外，這次快閃店復刻了電影中的城市街景打卡點，還有專為兩棲動物打造的全新場景「沼澤市場」，並打造充滿驚喜的「沼澤夾夾樂」限定活動。每次夾取僅需 250元，沼澤中滿佈超值扭蛋，保證價值均超過 250元，最高獎項更高達 4,280元，讓粉絲們試手氣。本次主題快閃店即日起於南港 LaLaport 威秀影城限時登場，活動從11/21至2026年1/4，粉絲揪團朝聖。



▲動物方城市2快閃店登陸南港LaLaport，還原城市與沼澤市場。（攝影：張人尹）



▲威秀影城推三大互動亮點，粉絲可DIY市民證與城市日報。（攝影：張人尹）





動物方城市2 快閃店



時間：2025/11/21 15:00 起至 2026/1/4

地點：台北南港 LaLaport威秀影城（台北市南港區經貿二路131號5F）



看更多動物方城市2快閃店必買小物

▲動物方城市2快閃店周邊小物及盲盒，粉絲必拍必買。（攝影：張人尹）



更多可愛IP限定周邊必買

