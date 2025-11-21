雀客國際推住宿買一送一、高鐵78折全年優惠！普發1萬元國旅這樣玩最省。

雀客國際推出《全民普發 萬元FUN大》旅宿優惠，即日起至2026年01月11日祭出住宿買1送1、抽逾6萬元福袋禮、親子樂園免費玩及高鐵票78折起。全台31館適用，一晚價格享兩晚體驗，入住愈多機會愈高，中獎可得總統套房與溫泉住宿等豪華獎項。

今年普發1萬元掀起的「萬元放大術」熱潮持續延燒，各大旅宿集團紛紛祭出優惠搶攻紅包商機。其中，以逆勢擴張聞名、旗下擁有眾多品牌的雀客國際酒店集團，更是重磅推出「全民普發萬元FUN大」超狂限時旅宿優惠，不僅有實打實的住宿買一送一方案，更祭出總價值超過6萬元的豪華福袋抽獎，包含入住總統套房的機會，讓旅客輕鬆將1萬元變成雙倍享受，聰明玩遍全台灣，堪稱年終旅遊激省術的終極指南。

▲年終激省術，即日起至12月31日預訂【永續美好 慢遊台灣】高鐵聯票專案，住房加購高鐵票78折起



萬元FUN大術一「住宿買一送一」全台31館任你選

對於精打細算的旅遊愛好者來說，最實惠的優惠莫過於「買一送一」的直接回饋。雀客國際這波活動中最具吸引力的就是【2025普發一萬｜住宿買1送1】專案。旅客只要透過活動頁面指定下單並成功入住，即可獲得一張「雀客國際暢遊平日住宿招待券」雙人住宿券。這張招待券的價值不容小覷，適用於雀客國際旗下遍布全台的31館指定飯店，涵蓋了從北部的台北信義、中部的台中中山、東部的宜蘭羅東、花蓮林森，乃至南台灣的高雄新崛江與墾丁等熱門旅遊地點。等於花費一晚的價格，直接獲得雙倍的住宿天數與幸福感，讓您的旅遊預算發揮最大的效益。此住宿招待券將於2026年2月6日寄發Email，使用期限至2026年6月30日。

▲雀客國際《全民普發 萬元FUN大》萬元FUN大術，活動期間內，入住指定館別即享住宿買1送1





飯店福袋太狂！逾6萬元「福袋禮」抽永豐棧酒店總統套房

除了實惠的住宿買一送一，雀客國際這次更推出令人尖叫的「全民萬元Fun大福袋禮」抽獎活動，總價值超過6萬元，限量只有10個名額。不論是新舊會員，只要在活動期間內入住指定專案，就有機會抽中這份超豪華大禮包。福袋內容極盡奢華，其中包括讓許多人夢寐以求的永豐棧酒店總統套房平日住宿招待券1張、享受大自然的雀客藏居-陽明山溫泉飯店平日雙泉貴賓券1張、以及礁溪麒麟酒店SPA水療平日溫泉券1張。



此外，還有雀客藏居-花蓮林森藏享家庭客房平日住宿招待券、承攜行旅-墾丁渡假酒店承美雙人客房平日住宿招待券，以及可直接折抵住宿金的1,000元Reelax會員點數。入住次數越多，中獎機會就越高，讓旅客一次集好集滿全台度假的夢幻清單。同時，活動期間首次註冊雀客國際旗下Reelax會員平台的新朋友，還可立即獲得加倍贈送的200點會員點數，可直接折抵住宿金。

▲雀客國際超狂！送逾6萬元「全民萬元Fun大福袋禮」，限量10名，要搶要快

親子童媽吉樂園免費玩、高鐵聯票享78折起

針對親子家庭與通勤族，雀客國際也貼心提供了「年末限定大FUN送」優惠，活動期間為即日起至2025年12月31日。家有幼童的父母們有福了，只要入住指定館別，包括永豐棧酒店、雀客藏居-台中大墩、雀客藏居-台南永康、以及承攜行旅-高雄六合館，即可在入住期間免費暢玩旗下親子育樂品牌「童媽吉樂園MAGILAND」。



而對於仰賴高鐵移動的通勤族和旅客，現在正是搶搭「永續美好慢遊台灣」高鐵聯票年度專案的最佳時機。透過官網指定連結預訂住房專案，加購高鐵票即可享有最低78折起的優惠。適用此專案的館別包括雀客藏居-新北三重水漾、雀客旅館-台北站前、雀客旅館-台北松江、雀客藏居-台北南港，以及梧邸酒店台北杭州。更棒的是，選擇平日入住的旅客還有機會享受到免費升等的驚喜。這波優惠活動將一路持續至2026年1月11日，讓民眾能夠在年末和新年期間，輕鬆且聰明地安排一趟高品質的台灣之旅。

▲歲末親子激省術！即日起至12月31日，入住指定館別期間，免費暢遊「童媽吉樂園MAGI LAND」





全民普發 萬元FUN大 旅宿優惠專案

活動時間： 即日起至2026年01月11日

活動內容：

．預訂【2025普發一萬｜住宿買1送1】方案並入住，贈「雀客國際暢遊平日住宿招待券」乙張（每會員限1張，2026年02月06日寄發，使用期限至2026年06月30日）。

．活動期間入住指定館別，可參加「全民萬元FUN大福袋禮」抽獎（限量10名，中獎者可獲總值超過6萬元豪華住宿及溫泉券＋1,000點會員點數）。 即日起至2025年12月31日入住指定館別期間，免費暢遊「童媽吉樂園MAGI LAND」。

．預訂【永續美好 慢遊台灣】高鐵聯票專案，加購高鐵票享78折起優惠，平日入住有機會升等房型（依實際房況安排）。

．活動期間首次註冊會員，加贈200點會員點數。



《全民普發 萬元FUN大》活動頁面https://checkhotels.news/nvkKn

高鐵聯票年度專案活動頁面（雀客國際）https://www.checkinn.com.tw/?p=20038

梧邸酒店 台北杭州 高鐵專案頁面https://www.ood-hotel.com/news/featured-offers/event-thsrc/

如果你正考慮怎麼把這1萬元用得精彩，不妨看看旅程能帶來多少額外驚喜

推薦閱讀：長榮台中一鵝五吃買一送一！住房滿萬送萬、餐券加贈2000元，普發一萬超有感。

推薦閱讀：日出茶太 翰林茶館領軍5大買一送一！六角集團響應普發一萬，5品牌買一送一。

推薦閱讀：普發1萬元怎麼花！吃漢來海港「島語」APP會員消費滿2000元抽萬元美食金。