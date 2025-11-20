長榮台中一鵝五吃買一送一！住房滿萬送萬、餐券加贈2000元，普發一萬超有感。

普發現金掀起旅遊與餐飲熱潮，台中長榮桂冠酒店推出住房、餐券與枕被快閃優惠，從舒眠升級到美食一鵝五吃全面放大價值，再加碼加倍回饋。

普發現金帶動旅遊與消費熱潮，台中知名的長榮桂冠酒店趁勢推出「滿萬送萬 回饋加倍」優惠專案，讓民眾於11月30日前透過官網或來電訂房，單筆消費滿1萬元，即可獲得等值1萬元之客房回饋抵用券，回饋幅度罕見。酒店同時針對睡眠品質推出「普發1萬‧好眠升級」枕被系列優惠，從住宿到居家舒眠全方位提升，再搭配年底前餐飲買一萬送2,000及長園中餐廳人氣「霸王鵝一鵝五吃」買一送一，形成住宿、餐飲同步加碼的超狂放大術。



▲台中長榮推出11月底前，凡於官網或來電訂房，單筆消費滿一萬元，即可獲贈價值一萬元之客房回饋抵用券乙份





優惠住房滿萬送萬

凡於11月30日前完成訂房，單筆滿1萬元，即可取得價值1萬元之客房回饋抵用券乙份，抵用券共20張、每張500元，可於2026年12月30日前使用，適用範圍涵蓋多類房型。此方案適合規劃年底小旅行或明年初春出遊的旅客，不僅先享入住，還能把回饋延長至未來兩年使用，提高旅遊彈性並降低成本。

飯店級枕被組合‧好眠升級

為回應民眾對高品質睡眠的需求，長榮同步推出「普發1萬‧好眠升級」方案，枕被組合優惠價10,000元、原價12,100元，內容包含羽毛棉被含被套1組與羽毛枕含枕套2個；另有枕頭組合優惠價5,000元、原價6,400元，搭配2顆羽毛枕及1顆紓壓記憶枕。不論是打造居家舒眠或為房客升級備品，皆加贈紓壓記憶枕，讓民眾能以小成本體驗飯店級睡眠品質。



▲台中長榮推出「普發一萬•好眠升級」優惠，購買枕被組合或枕頭組合，皆贈送紓壓記憶枕一個





餐券買一萬送二千‧六大餐廳適用

即日起至12月31日止，官網開放「增值餐券」限時優惠，一套餐飲券10張、總額1萬元，實際可折抵館內餐食12,000元，等同現買現賺2,000元。可使用之餐廳包含咖啡廳自助百匯、長園中餐廳、冠品鐵板燒、大廳酒吧、點心坊及貴賓俱樂部，多元選擇涵蓋中式精緻餐點、日式鐵板燒、西式自助與下午茶點，特別適合年底聚餐與尾牙規劃。



▲台中長榮餐飲推出買一萬元套票送2000元活動，增值餐券可適用酒店內六間餐廳





霸王鵝一鵝五吃‧限時買一送一

長園中餐廳推出極具人氣的「桂冠霸王鵝」套餐，主廚以創意料理手法詮釋片皮鵝壽司、鵝肉捲、鵝鬆盞、鵝絲夾口袋餅及鵝架湯，份量適合6至8人分享。活動至11月30日止，快閃餐券回饋價6,578元，即享價值13,156元套餐，等同買一送一，是企業聚餐與家庭團聚的熱門選擇。



▲長榮年底超狂優惠，推出長園中餐廳霸王鵝一鵝五吃餐券買一送一









住房優惠「滿萬送萬 回饋加倍」

活動時間： 即日起至11月30日

活動內容：

・於官網或來電訂房，單筆滿1萬元

・贈客房抵用券1萬元（500元×20張）

・抵用券使用期限至2026年12月30日

長榮桂冠酒店(台中)／(04)2324-2236

「普發1萬‧好眠升級」枕被方案

活動時間： 即日起至11月30日

活動內容：

・枕被組合 優惠價10,000元（原價12,100元）

－羽毛棉被＋被套1組

－羽毛枕＋枕套2個

・枕頭組合 優惠價5,000元（原價6,400元）

－羽毛枕2個＋紓壓記憶枕1個

・兩方案皆再加贈紓壓記憶枕1個

長榮桂冠酒店(台中)／(04)2324-2236

餐券「買1萬送2,000」

活動時間： 即日起至12月31日

活動內容：

・購買1萬元餐飲套票（10張）

・可折抵實際餐費12,000元

・適用餐廳：咖啡廳自助百匯、長園中餐廳、冠品鐵板燒、大廳酒吧、貴賓俱樂部、點心坊

長榮桂冠酒店(台中)／(04)2324-2236

長園中餐廳「霸王鵝一鵝五吃」買一送一

活動時間： 即日起至11月30日

活動內容：

・快閃餐券優惠價6,578元（原價13,156元）

・份量6～8人份

・一鵝五吃：片皮鵝壽司、鵝肉捲、鵝鬆盞、鵝絲夾口袋餅、鵝架湯

・餐券使用期限至2026年4月30日

長園中餐廳（台中長榮）／(04)2324-2236







若希望進一步掌握優惠使用技巧或延伸方案，以下內容可提供參考

