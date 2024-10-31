為了搶攻雙11優惠，漢來美食線上「來美食APP」將在11月推出會員限定優惠，其中包含了新會員專屬的1,111元美食抵用金，包含了222元與111元不同面額的抵用券，以及上海湯包甜點1元加購券，讓首次下載並註冊「來美食APP」的老饕們可立即享受實質的消費折扣，藉此體驗漢來的五星級美味，同時也輕鬆節省荷包。





這一次「來美食APP」除了有新會員優惠之外，針對舊會員，漢來美食則推出熱賣優惠「漢來海港－下午茶買1送1」優惠活動，於雙11購物節期間限量開放搶購。只要在11/1及11/11兩日早上10點登入APP，即可進行搶購、數量有限。





此外，漢來美食還針對旗下人氣品牌推出多樣化的加價購優惠。上海湯包雙人套餐特價1,111元，適合與親朋好友共享精緻餐點；而在溜溜酸菜魚專賣店，會員可以僅加價11元的超值價格，品嚐到指定的魚、豬、牛料理，豐富多元的選擇讓每位顧客都能在漢來的餐廳中找到自己喜愛的口味。



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漢來美食「來美食APP」雙11購物節優惠

新會員限定

活動期間：11月1日至11月30日

優惠內容：首次下載並註冊「來美食APP」的新會員，可獲得總價值1,111元的美食抵用金。

抵用券內容：222元抵用券1張、111元抵用券8張，均可在漢來美食旗下餐廳使用。

加購券：1元上海湯包甜點加購券，憑券享受甜點優惠。



漢來美食「來美食APP」雙11 吃到飽買一送一

活動日期：11月1日及11月11日

開放搶購時間：上午10點

優惠內容：限量「品牌饕客券」於「來美食APP」開放搶購，可享「漢來海港」下午茶買1送1的優惠，讓會員雙人同行享折扣。



漢來美食「來美食APP」雙11 限定優惠

上海湯包雙人套餐：特價1,111元，適合兩人享用套餐組合。

溜溜酸菜魚專賣店加價購：指定魚、豬、牛料理加價購僅需11元，讓會員以低價輕鬆享受多樣化餐點。



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相關優惠依官方公告為主