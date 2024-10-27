吃到飽控、飯店控，都在等台北君悅酒店的旅展優惠！台北君悅酒店即日起至11/11開啟2024年ITF台北國際旅展專屬優惠，結合旗下凱菲屋、彩日本料理、茶苑等多間人氣餐廳的精選餐券，一共有14款餐券可供選擇，還有住宿優惠券及SPA體驗。





同時，只要購買指定團購餐券滿50張，立即加贈凱菲屋四人下午茶券2張六。而住宿券主打豪華客房平日住宿體驗，包含凱菲屋雙人自助早餐，每張僅需7,888元，折扣達7折。週五、週六及國定假日住宿每房僅需加價1,200元，並提供12歲以下孩童免費不佔床入住的優惠，使用期限至2024年3/15。





餐券的選擇上，台北君悅推薦「凱菲屋/彩日本料理」雙自助餐平日午餐雙人券，售價2,600元，享7折優惠，並額外贈送300元自助餐抵用券，讓消費者在品嚐豐盛自助餐的同時，獲得更多消費彈性。此外，限時推出三款人氣快閃餐券，包括凱菲屋平日午晚餐雙人券、平日下午茶4張套券、彩日本料理平日自助餐午晚餐四張套券，折扣高達61折。Cheers歡飲廊的晚間暢飲券、寶艾西餐廳的海陸雙人套餐券、漂亮廣式海鮮餐廳的黃金片皮燒全鵝招牌餐券等各具特色的餐飲體驗，均於此次旅展限時限量推出。





而還有特別推薦的彩日本料理平日午餐單人十張套券，更是以68折的11,000元價格成為日本料理愛好者的首選，餐點包括現流生魚片、現握壽司、居酒屋風味炭烤海鮮等道地美饌，極具吸引力。茶苑的「綠色星球．蔬食饗宴」雙人券以2,200元、78折的價格推出，並以超過50款有機蔬食及多樣甜點創新設計而成，讓蔬食愛好者也能在君悅享受到國際級美食。由主廚團隊用心設計的菜色，如「烤松露豆腐芝麻千層酥」等料理，以細緻口感和層次分明的香氣，讓即便是葷食者也能愛上這場精緻蔬食饗宴。



漂亮廣式海鮮餐廳的黃金片皮燒全鵝四人券優惠價為6,500元，以宜蘭白羅曼鵝精製烘烤，並搭配廣東片皮燒鵝、鵝腿二吃、醬炒脆米生菜鵝鬆、津白鹿茸菇煲鵝湯等多道經典廣式美味。此招牌餐點提供的滿足感，絕對是家庭聚餐及大型聚會的最佳選擇。消





而在台北君悅酒店旅展現場，每日祭出滿額贈、排隊禮及幸運禮。單筆消費達15,000元即贈送平日下午茶單人券一張，消費滿20,000元可獲平日午餐單人券。每日上午11點至12點及下午3點至4點時段，排隊消費滿25,000元持DM即可兌換價值2,596元的凱菲屋平日下午茶券2張。



此外，為感謝消費者的熱烈支持，君悅特別設置幸運抽獎，將贈送Baguette禮品烘焙坊5,000元商品抵用券、SPA券、平日住宿券及君悅美饌卡一年期乙張（價值21,888元），提供消費者更多購物體驗的附加價值，並吸引旅客深入體驗信義區的購物及影城商圈魅力。



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台北君悅酒店凱菲屋優惠餐券

平日午餐雙人券：7折，2,600元，附贈300元自助餐抵用券

平日下午茶4張套券、平日午、晚餐雙人券：低至61折



台北君悅酒店彩日本料理優惠餐券

平日午餐自助餐十張套券：68折，11,000元（原價16,280元），提供日式料理如生魚片、壽司、拉麵等



台北君悅酒店寶艾西餐廳優惠餐券

海陸雙人套餐券：7折，4,999元，平假日適用



台北君悅酒店漂亮廣式海鮮餐廳優惠餐券

黃金片皮燒全鵝四人券：81折，6,500元（原價7,980元），每張需提前三天預訂



台北君悅酒店Cheers 歡飲廊優惠餐券

晚間暢飲券：53折，1,680元



台北君悅酒店 住宿優惠券

君悅豪華客房

平日住宿券，含凱菲屋雙人自助早餐：7折，7,888元

周五、周六或國定假日加價1,200元，並提供12歲以下兒童免費不佔床住宿



台北君悅酒店SPA 優惠券

Oasis Spa 活顏美肌臉部護理

115分鐘臉部護理療程：62折，4,070元（原價6,600元），適用於平日及假日



肌能甦醒身體按摩

單次體驗券：73折，3,190元

十張套券：66折，31,900元，另加贈60分鐘體驗券一張



線上購券： https://bit.ly/2024_GHT_ITF

相關優惠內容依官方公告為主