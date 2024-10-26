線上旅展優惠現在就能買！易遊網線上旅展自即日起至11月5日限定開跑，這次活動首推享國內外旅遊商品下殺 2折，還有包括超殺折扣碼、機票訂房5折券及熱門景點限時搶購。此外，每天限量開搶千元折扣券、9元商品，還有機票、住宿等限量優惠通通帶你看。
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本次易遊網線上首推限量主題日活動，於10月25日至11月5日期間每天一場主題日，分為機票、訂房、國外旅遊、國內旅遊、機加酒及票券日。每日上午10點推出機票滿萬折萬折扣碼、訂房5折券、星宇航空峴港4日遊9900元、日本環球影城買一送一、日本 eSIM 網卡9元等優惠，一定要設鬧鐘手刀搶。
搶不到每日限定優惠也沒關係，本次線上旅展也推出「機票優惠、機加酒、住宿」等多種優惠。機票下殺72折起，推薦釜山航空來回含稅5,250元起、長榮航空或星宇航空飛澳門來回含稅6千有找，還有易遊網機票折扣碼「Flight300」用App下單還可再折300元，同時還有國旅優惠現折5000的每日限量優惠，不管國內、國外都能玩。
易遊網「Super Buy線上旅展」 活動資訊
活動時間：2024/10/25-11/05
活動官網：https://walkr.tw/XvYUdeO8