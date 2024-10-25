嘉義咖啡廳多、老宅咖啡廳更多！充滿懷舊人情味的嘉義市，許多老屋、老宅在近年重獲新生，改造成咖啡廳與餐廳，吸引許多熱愛時代感的粉絲朝聖。無論是日系風格的木質老房子、或是有著濃濃台灣味的在地復古宅，在這波懷舊風潮之下又吸引許多目光。這次窩客島給你7間嘉義老宅咖啡廳推薦，帶著你的底片相機來場老派的咖啡廳約會。







懷舊文青必拍改建老屋

保留歷史痕跡改建而成的老屋，把過去的任務卸下，轉換成咖啡廳的新身份，這種浪漫氣氛吸引許多文青朝聖。近期最熱門的「HERMIT & Co.」就是由印刷廠改建而成的兩層樓建築，保留著原先的招牌和印刷器械，2樓則採預約制，保留了日式老屋的樑柱裝潢，喝咖啡更增添風情。







同樣是改建而成的老屋，還有在國華街上診所改建的「霜空咖啡」，門面低調、狹長型格局頗有老屋氣質，並且保留了木窗、小院子等復古元素。同樣是IG打卡人氣店「Archers Kitchen」，前身是學生宿舍，在老建築中也看得到植栽綠意，復古檯燈、靠窗邊的書桌等老物件，讓人看得出學生氣息。





▲圖片來源：上圖「游小熊」、下圖「草西」於窩客島分享之文章。

氣質文青必拍日式老屋

如果喜歡日系風格，嘉義公園旁的「荏苒咖啡」是許多粉絲們的下午茶美拍首選，店內不是一般印象的老屋，而是以日系侘寂風格設計，枯樹、木桌、藤椅，帶有一種舊、但極簡的療癒風格。另一間「堀川茶事」則是從昭和時代保留下來的日本老屋，從櫃檯招財貓、上樓的木梯、二樓的座席空間都保留了舊器具、舊風格，直接讓人置身日本。





▲圖片來源：上圖「Jason's Life」、下圖「GRACE」於窩客島分享之文章。



潮流文青必拍台味老屋

近年來復古成為一種時尚潮流，不只要夠老、夠懷舊，還要帶有一點在地台灣味，才能更有共鳴。連google評論都超高分的「二屾Ershen」風格上刻意保留石柱、木門、磨石子地面以及復古座椅等元素，在老派中處處可看見新潮的巧思。另一間「AMON 咖啡所」則是可愛的獨棟老屋，整體是可愛小木屋風格，在店內更提供台味老派圓糕等點心，讓台灣在地風格也好拍、好潮。





▲圖片來源：上圖「Kiwi」、下圖「算命的說我很愛吃」於窩客島分享之文章。





7間嘉義老宅咖啡廳推薦

HERMIT & Co.

地址：嘉義市東區成仁街209號

電話：僅提供線上或現場預約



霜空咖啡

地址：嘉義市西區國華街132號

電話：05-225-5507



Archers Kitchen 弓箭手

地址：嘉義市西區永安街13巷2號

電話：05-228-8066



荏苒咖啡

地址：嘉義市東區公園街97號

電話：05-275-2221



堀川茶事

地址：嘉義市東區吳鳳南路37巷15號

電話：05-227-2672



二屾 Ershen

地址：嘉義市東區成仁街70號

電話：05-229-2323



AMON咖啡所

地址：嘉義市東區市宅街22巷5弄5號

電話：05-222-2670