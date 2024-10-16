嘉義二屾Ershen咖啡｜嘉義東區google評論4.7顆星星老宅咖啡館推薦冷萃咖啡.二屾布丁

下嘉義時安排很多的咖啡館，每天都能喝個兩、三杯也不為過，後來才曉得自己一個的戰鬥無敵弱，恰好今日在嘉義東區喝咖啡，意外的看到這家二屾Ershen咖啡，網評4.7顆星星也太酷了吧！在午間時刻就躲進來休憩片刻啦～點了一杯冷萃咖啡、二屾布丁(含酒)，坐在窗邊好愜意呀！嘉義咖啡館很多，小店都可以踩踩走走～每間特色都不同我都好愛～

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二屾Ershen咖啡在哪？

二屾Ershen咖啡位在嘉義市東區成仁街70號，木質色調的設計再加上綠色木門，也中放鬆感了吧！

我很喜歡老屋的設計感與大理石紋路的地板、牆面，復古卻又有點微現代感。

親切的店家會詢問想要坐在哪裡，接近下午時刻陽光照射進來很充足，也是一直美拍不停的好時機，這回就隨機找一個位子坐著～窗邊吧！

二屾Ershen咖啡菜單MENU

我還挺愛小黑板上寫著每日的精選甜點，很療癒想要通通來一個，不過完全沒有胃可以再吃下任何東西惹啦！

二屾Ershen咖啡轉角處、二樓內用環境

二屾Ershen咖啡環境上都佈置的很好，保留大量的老宅元素，窗戶，植栽、書籍，都會讓人想要坐在這休憩片刻呀！

勞梯間也有隱藏版的嘉義活動資訊呦！

二屾Ershen咖啡餐點推薦

點杯冰萃咖啡，裡面還有顆圓圓的鑿冰，這天氣喝真的超消暑的椰！

二屾Ershen布丁很濃郁又好吃～

漫步在嘉義老街上，嘉義咖啡密度真的很高，咖啡店很多是老宅風格再加上自家的個性設計，二屾Ershen咖啡其實也不例外，有機會可以來嘉義走走逛逛，喝喝小店咖啡～

二屾 Ershen

住址：嘉義市東區成仁街70號

電話：05 229 2323

營業時間：12:00–19:00週三到週六