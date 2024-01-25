嘉義．霜空咖啡

來到嘉義，怎能不來喝杯再走…

位在國華街上且離文化路夜市不遠的霜空咖啡

是由一間老診所改建的老宅質感風咖啡

深且長的空間有著濃濃的日式復古風，且還有個小院子在裡頭

具質感的空間及獨有的氛圍，也成了IG打卡的熱門景點

提供咖啡、甜點與幾款輕食，價位稍貴些

但咖啡和餐點，不管是擺盤或是口味都很不錯

假日的人潮不少，可來現場登記候位

也喜歡老宅咖啡的人，也不妨來此坐坐

霜空咖啡_地理位置

霜空咖啡隱身在一般民宅裡且沒有明顯的招牌

若非那白色牆面搭配木質窗框的質感設計

若是沒留意看，其實還蠻容易錯過的

霜空咖啡_室內環境

霜空咖啡的入口不大，如上上圖及上圖所見是一條走廊

走廊旁有一座位區，但因為當時人太多，就不好意思拍了

上圖左下角有一候位登記表，可在此留下聯絡資訊，有位置會再通知



霜空咖啡_座位區

雖然走廊窄窄的，但走進來才知，原來裡面很寬敞吔~

木質風裝潢，搭配復古風的生活選物（擺設），讓整體氛圍更添質感

除了走廊旁的座位區，其它座位大多集中在這裡

有2~4人的座位，也有一可容納多人的長桌

在入座前需先在櫃檯點好餐和結帳，會再送到安排的座位

真的覺得霜空咖啡內部環境怎麼拍都美吔~

窗外可以看的到戶外的小院子

霜空咖啡_小院子

小院子裡除了樹木之外，還有一些綠色植栽

店家的化妝室也在小院子裡

霜空咖啡_菜單

菜單首頁有四款配方豆的介紹，另一張則為飲品和點心的菜單

飲品有咖啡、茶和一款氣泡飲

點心則有霜空點心盤、戚風蛋糕和蛋糕捲

另外最旁邊還有期間限定的甜點可選擇

其中內含七款不定期更換的小點和一杯飲品的霜空點心盤（$550)是不少人會點的

若想一次吃多款不同點心的，可以選擇點心盤來嚐嚐

除了霜空點心盤較貴，其它餐點整體的價位約$150~$220

而低消為每人一杯飲品或一份點心

霜空咖啡_餐點

本來想點霜空點心盤的，但怕吃不完，所以點了兩杯飲品和兩款點心

「鍋煮奶茶（H）$170」

雖然這杯鍋煮奶茶份量蠻少的，但真的蠻好喝的

茶香味很足再搭配牛奶香，熱熱的喝，喝來很順口

「香料糖漬檸檬氣泡飲（I）$170」

微熱的氣候，來杯冰涼且酸甜的氣泡飲也很不錯

沁涼的口感喝來很過癮

「鹽之花焦糖蛋糕捲$200」

本來也想點點心盤的，但怕吃不完，所以點兩個就好

甜點的擺盤蠻講究的，因此光視覺上就先加分不少

盤內有兩個蛋糕捲，且都蠻厚實的

口感紥實且內餡奶油也好吃不甜四膩

另有無花果、櫻桃、葡萄切片、焦糖脆片和鮮奶油可搭配著一起吃

也讓整體CP值更提高， 口感和滋味也更豐富



「季節香草水果鮮奶油戚風$220」

要價不斐的草莓鮮奶油戚風蛋糕還蠻厚實的

鮮奶油細緻滑順且不甜膩

搭配軟綿的蛋糕體和酸甜的草莓一起吃

口感和口味吃來很新鮮也很好吃喔

【後記】

老診所改造的空間裡，營造出獨有的氛圍很有魅力

餐點選擇性雖然不多，但表現也不俗

雖然價位稍高，但依然受到多數人的喜愛

對於像游小熊這樣喜觀老宅咖啡的人來說

能找到具特色且環境及餐點都很優的咖啡館

是件讓人覺得很開心的一件事^^

【延伸閱讀】

【嘉義】「老院子1951.想喝.（老宅咖啡/手作甜點/文青風/中式下午茶/黑輪攤）」

【民雄】「渡對DoRight．鐵道旁的米倉改建老宅餐廳，邊吃手路菜邊看火車（家常菜/手作甜點/鐵道空間藝術/近民雄火車站）」

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店家/景點資訊

店家名稱：霜空珈琲

所在地址：嘉義市西區國華街132號

營業時間：日 一 二 五 六 12:00-18:00

店家電話：05-225-5507

評價：★★★★★

備註資訊：

店鋪內用資訊｜

店內採現場候位，沒有開放預約的服務

僅有提供現金交易

用餐時間為入座後計九〇分鐘

個人低消為飲品一杯或點心盤一份

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