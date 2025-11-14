BLACKPINK愛店「炸記」應援開炸！2025高雄鹹酥雞嘉年華登場，全台65攤炸物大亂鬥。

全台炸物控注意！「2025高雄鹹酥雞嘉年華」11月15日登場，BLACKPINK愛店炸記與星級飯店共襄盛舉，65攤炸物一次吃遍。

全台炸物控引頸期盼的年度美食盛事來了，「2025高雄鹹酥雞嘉年華」即將在這個週末，11月15日與16日兩天，於高雄大遠百追夢廣場盛大登場。今年活動以「炸物上場，手搖應援」為核心主題，高雄市政府觀光局集結了陣容龐大的65攤人氣店家，包含各式鹹酥雞，創意炸物，特色餐車以及不可或缺的手搖飲品，準備讓所有高雄市民與外地遊客享受一場最邪惡卻也最幸福的美食饗宴。 ▲2025高雄鹹酥雞嘉年華集結全台65攤人氣炸物與手搖飲品牌，現場香氣四溢



BLACKPINK最愛名店領軍，星級飯店展現創意炸物

今年邁入第五屆的「高雄鹹酥雞嘉年華」，早已是全台最具指標性的美食觀光活動之一，其專業性與權威性逐年提升。這次的陣容堪稱星光熠熠，最大的亮點莫過於邀請到韓國天團BLACKPINK成員Lisa來台時曾大讚的愛店「炸記」，「炸記」也將推出獨家追星特餐，預計將吸引大量粉絲朝聖。不僅如此，活動更匯聚了北中南的排隊名店，例如「金生炸鷄排」，「呷碗公－風味炸物」，「許布SHIP沾醬炸雞專賣店」以及來自嘉義的「統香鹹酥雞」等，就連「圓山大飯店」，「福容大飯店」與「水京棧國際酒店－京悅軒」等星級飯店也放下身段，帶著他們的創意炸物料理前來一較高下，展現台灣炸物文化的深度與無限可能。

▲BLACKPINK愛店「炸記」推出限定追星特餐，成為活動焦點。

鹹酥雞配手搖飲，邁邁市長與啦啦隊女神齊聚應援

一場完美的炸物體驗，絕對少不了靈魂伴侶「手搖飲」。今年的嘉年華深刻體驗到這一點，現場集結了各式特色茶飲，經典珍珠奶茶，甚至還有精釀啤酒與創意特調，讓民眾可以自由搭配，創造屬於自己的鹹酥雞與手搖飲完美組合。活動的熱鬧程度也反映在出席嘉賓上，高雄市長陳其邁將親臨現場，更邀請到知名主廚阿辰師，韓國啦啦隊女神安芝儇，以及高雄觀光大使高雄熊與「台鋼雄鷹」吉祥物TAKAO，共同為這場國民美食盛宴熱情應援。

▲觀光局以「炸物上場，手搖應援」為主題，現場打造熱鬧街頭氛圍



體驗永續環保，高雄推廣「動吃兼具」新概念

鹹酥雞雖然是國民美食，但高雄市政府希望傳達「動吃兼具」的健康生活風格體驗。為了讓民眾吃得開心也動得安心，現場特別規劃了腳踏車運動區，只要騎乘5分鐘以上就能參加抽獎，有機會將環保食物袋或店家兌換券帶回家，把卡路里轉化為有趣的體驗。此外，為了響應永續環保，活動現場提供環保餐具租借服務，租借者更能獲得店家折價券一張，高雄市政府鼓勵民眾在享受美食的同時，也能為地球盡一份心力，展現活動的可信度與社會責任。

十萬人潮預警，搭乘高雄捷運輕鬆逛嘉年華

高雄市政府觀光局根據過去經驗貼心提醒，去年的活動吸引了超過十萬人次參與，盛況空前。今年預計人潮將更勝以往，為了避免交通壅塞，建議計畫前往的民眾盡量搭乘大眾運輸工具。民眾可搭乘高雄捷運紅線至「三多商圈站」，由1號出口即可步行抵達高雄大遠百，或是轉乘輕軌至「高雄展覽館」站，步行約9分鐘也能抵達會場。現場除了美食，還有親子互動遊戲與歌手杜凱，UR柚仔，貳行程，FLYER等樂團接力開唱，這場結合視覺，嗅覺與味覺的三重盛宴，絕對是週末假期不可錯過的選擇。



▲親子互動與樂團演出讓高雄夜晚充滿熱情與音樂

2025高雄鹹酥雞嘉年華

活動時間： 2025年11月15日至11月16日

活動內容： 集結全台65攤人氣炸物、手搖飲與特色餐車品牌，包含BLACKPINK愛店「炸記」、圓山大飯店、福容大飯店、水京棧京悅軒等聯手推出創意炸物料理。現場設有腳踏車運動抽獎區、環保餐具租借服務、親子互動遊戲與樂團接力演出，打造全台最熱鬧的炸物盛典。

活動地點： 高雄大遠百追夢廣場（高雄市苓雅區三多四路21號）





