adidas Originals大稻埕門市開幕！迪化街古蹟變身復古潮流打卡點，絕美燈籠牆必拍。

台北大稻埕迎來全新潮流地標，愛迪達概念店正式進駐，將復古建築語彙與運動時尚結合，引發品牌迷與旅遊客熱烈關注，開幕期間推出限時優惠，展現文化融合魅力。
大稻埕街區再次掀起話題熱點，歷史建築立面上點亮熟悉三葉草標誌，全球知名運動品牌愛迪達於台北大稻埕正式開幕，以融合百年街屋風格打造全新概念店。走進店內，迎面而來的不只是潮流服飾，更是傳統與現代的交織畫面，懷舊木構設計、手工燈籠及文化語彙訴說著老街底蘊，讓運動品牌呈現全新城市風格。開幕期間祭出優惠，吸引許多潮流族與旅客到場體驗，成為近期台北最受注目的品牌新據點。
大稻埕開幕亮點呈現，融合街區文化再造品牌新形象
此門市設計以大稻埕建築語言為核心，外觀保留石材立面與復古窗框，搭配三葉草旗幟，以夜間燈光突顯品牌標誌。店門口懸掛「大稻埕愛迪達」匾額，讓品牌名以中文呈現，強化在地連結。開幕現場可見人潮湧入，傳統紅花開幕佈置與潮流形象交錯，成功吸引關注。
店內設計結合手工燈籠與木質調空間，營造復古潮流氛圍
店內採用大量木造元素，天花板以六角格狀燈飾設計，搭配大稻埕風格燈籠，光源柔和帶出空間溫度。三葉草 Workshop 區提供客製服務，展示品牌經典系列，牆面懸掛復古形象照與象徵性藝術裝飾，使每一區域皆呈現文化與潮流交錯的視覺張力。
開幕限定優惠吸睛，單筆消費滿額贈專屬收納盒
開幕慶期間，單筆消費滿 6000 元，即贈三葉草摺疊收納箱乙個，優惠至 2025 年 12 月 14 日止。此外，部分商品享 8 折優惠，最高可折 20％，吸引許多潮流愛好者搶購經典款式，包括 SUPERSTAR 貝殼鞋等熱門單品。多位民眾現場試穿拍照，成為街區新打卡熱點。
品牌注入大稻埕故事，打造兼具觀光與購物的新型門市
品牌以「在地文化融合運動時尚」為核心概念，門市設計延伸老街巷弄氣息，吸引旅客在此停留。從建築立面到室內裝飾皆展現台北城市記憶，此次開幕也象徵運動品牌不再只是購物場域，而是文化場景體驗空間，未來可望成為旅遊地圖上特色據點。
愛迪達大稻埕概念店開幕慶
活動時間：
即日起至 2025 年 12 月 14 日
活動內容：
．單筆消費滿 6000 元贈「三葉草摺疊收納箱」乙個
．部分商品 8 折優惠（UP TO 20％ OFF）
．限定主題門市空間設計，提供三葉草 Workshop 區客製體驗
．開幕期間布置特色裝飾及展售經典款服飾鞋款，包括 SUPERSTAR 貝殼鞋系列
若此門市風格讓你印象深刻，接下來更值得一併參考街區其他文化亮點
推薦閱讀：DIY布貼飲料提袋！韓國文青小物object快閃華山，崔高興玩偶 珍奶藍白拖飲料袋DIY。
推薦閱讀：李珠珢隱藏版貼圖！LINE本週最新免費貼圖更新、21組限時開放下載。