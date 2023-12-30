在大稻埕這個被我認定早睡早起的地區竟然有一間低調的深夜咖啡

每天從下午接近傍晚才開始營業的初二立刻勾起我極大興趣

稍微偏離觀光客最洶湧的迪化街來到歷史韻味也很深的涼州街

雖然看到招牌但這扇般博的鐵門仍然讓我還是遲疑了一下才鼓起勇氣

樓梯間略顯昏暗尤其入夜後建議攜帶手機打燈

走到一半的梯廳再次看到初二利用玻璃板作為告示板稍微安心

二樓的入口非常樸素

簡單一扇木門喇叭鎖沒什麼華麗裝飾

雖然附近街道騎樓跟樓梯間都杳無人煙

但一入內就發現空氣截然不同充滿夜晚的歡快

滿滿人潮看來喜愛咖啡不會睡不著的夜貓子同好很多

復古風格的室內採用各種不成套的木桌椅

有的還是很懷念的小學課桌椅轉換用途

最舒服的當屬角落的沙發區域

主理人用了許多乾燥花或植物搭配各種老件

很像踏入時光機回到阿嬤的年代

面牆的單人座位特別適合想要專心讀書或工作的客人

牆上有著藝術風格強烈的海報廣告藝文活動

單品豆款以淺中焙度為主

價格不算太貴有很具體的風味描述

義式咖啡跟茶飲也有不少選擇

既然是深夜咖啡也供應許多適合夜晚的啤酒跟鹹食

水餃 TWD120

最期待就是這份讓主理人還特別聲明不是水餃店的水餃

一份約莫10顆個個白淨渾圓

自家製的醬油辣椒真的頗具辣度

只是口味上對我來說沒那麼有辨識度

水餃是我最喜歡的高麗菜豬肉餡

高麗菜清甜多汁

豬肉餡料飽滿肥瘦均勻

一口咬下真的會有爆餡情況

西西里咖啡 TWD150

西西里咖啡以精緻的高腳杯盛裝有點雞尾酒的感覺

整體以酸味為主不會太甜

只是味道比我個人喜歡的濃郁度來說偏淡

檸檬塔 TWD130

酸上加酸選了我一樣很愛的檸檬塔甜點

精緻的檸檬塔比一般塔派稍微小一點

檸檬餡料以玫瑰擠花造型呈現非常精緻優雅

冰冰涼涼的口感很像在吃雪酪十分清爽

味道非常酸完全正中我的好球帶

不過要留意一下塔皮是餅乾的類型非常非常硬

切跟咬的時候都要注意力道控制避免整個飛出去

很喜歡初二咖啡自帶熱鬧溫暖的氣氛

在老城幽暗夜晚中帶來一隅溫柔角落

水餃跟檸檬塔真的都很美味

身心在此都能好好充電滿足

最後附上簡單的用餐資訊:

用餐日期:2022/03/13

花費: TWD400(西西里咖啡+水餃+檸檬塔各1)

初二咖啡 Ao Tao Zu Café

FB粉絲團/IG

15:00-24:00 (週一三自18:00起)

公休日: 不定休

有無服務費: No

有無Wifi: Yes

有無插座: Yes

有無限時: No

低消限制: 每人一杯飲品

多元支付: 否

可否訂位: 否

地址: 〒 103 台北市大同區涼州街106號2樓

電話: 0930-918-269



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