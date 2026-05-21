玩具總動員5影迷快看！vacanza解構巴斯光年推大人系飾品，安迪房間與拍貼機限時登陸中山西門。

台灣飾品龍頭 vacanza 結合《玩具總動員5》電影熱潮，推出解構美學新品並打造沉浸式人氣門市策展 。資深編輯李維唐表示：「此系列將經典 IP 轉譯為大人的玩心提案，成功以情感共鳴與高互動性，樹立了時尚聯名的全新標竿。」

隨著備受矚目的動畫電影「玩具總動員5」即將於6月17日正式登上大螢幕，那份陪伴無數人走過青春歲月的童年記憶再次被喚醒。台灣飾品品牌vacanza在這個充滿溫起與冒險的季節，特別以Keep it Playful為核心概念，跨界推出全新玩具總動員主題新品系列，將那些在銀幕上傳遞深刻友情與陪伴承諾的經典角色，轉化為日常生活中隨身可戴的療癒飾品。品牌巧妙結合「生活就是假期」的精神，讓日常配件不再只是點綴穿搭的工具，而是成為一股在需要勇氣或渴望放鬆時，能夠隨時提醒自己保持純粹玩心的溫柔力量。



▲vacanza推出玩具總動員全新系列飾品，以Keep it Playful為核心概念，將經典牛仔皮繩項鍊與多款精緻金屬戒指化作日常可配戴的玩心提案。圖／vacanza提供；窩客島編輯李維唐整理

創意解構巴斯光年純鋼項鍊翻玩經典角色

這次的全新系列在設計上展現了極具想像力的創意解構手法，打破了傳統聯名飾品流於平面圖樣的框架。備受粉絲喜愛的「巴斯光年．純鋼項鍊」特別採用可拆卸式設計，配戴者可以將巴斯光年與外層的玩具盒拆開獨立配戴，在穿搭調整的過程中宛如親手把玩玩具一般，充滿互動的童趣與驚喜。「胡迪．純鋼垂掛耳環」則貼心考量到穿搭的豐富度，上方的精緻吊飾皆可自由替換，讓每日的造型都能隨著心情展現不同變化。此外，最吸睛的莫過於「胡迪&火腿．純鋼開口戒」，戒指上的胡迪雙腳特別設計成可靈活擺動的機關，隨著配戴者的指尖動作輕輕搖曳，成功為緊湊沉悶的大人生活注入生動且明玩的快樂情境。



▲vacanza精心策劃多元化的玩具總動員系列新品，除了項鍊、手鍊與耳環等必備飾品，同步推出不鏽鋼金屬髮夾、收納盒鑰匙圈等療癒周邊。圖／vacanza提供；窩客島編輯李維唐整理

職人手工祈願蠟繩與316L醫療鋼養耳棒

除了極具穿搭存在感的純鋼系列外，vacanza也將這股玩心提案延伸至品牌旗下兩大明星經典商品。「玩具總動員系列．祈願手鍊」由職人手工編織高質感蠟繩，結合胡迪、翠絲以及三眼怪等高人氣角色的精緻萌趣圖騰，共推出8款風格獨具的角色手鍊，具備不吸水且不易褪色耐用特性，非常適合粉絲在日常生活中長時間配戴。針對耳洞日常保養需求設計的「養耳棒系列」，則一口氣推出5款全新組合設計，每款組合內皆貼心包含3種截然不同的圖案，集結了叉奇、熊抱哥、抱抱龍等重要角色，材質上全面採用令人安心的316L醫療鋼，兼顧了配戴時的舒適度與防護防敏需求，讓喜愛不同經典夥伴的粉絲都能在細節中展現個人風格。



▲vacanza將玩具總動員人氣角色化作明星商品的日常陪伴，結合職人手工編織祈願系列蠟繩手鍊，以及採用316L醫療鋼材質的安心養耳棒系列。圖／vacanza提供；窩客島編輯李維唐整理

蜘蛛寶寶純鋼Y字鍊詮釋阿薛叛逆反派美學

這次聯名企劃中最令資深影迷驚豔的亮點，莫過於品牌打破常規，特別將電影中帶著神祕與叛逆氣息的鄰居阿薛納入設計靈感。童年記憶中那個擅長天馬行空改造玩具的男孩，如今從大人美學的角度重新詮釋，反而展現出無與倫比的創意爆發力。vacanza將阿薛代表性的個性黑色調與骷髏頭經典元素，巧妙融入飾品語彙中。「阿薛．純鋼Y字鍊」不僅展現率性俐落的線條，更搭配了令人印象深刻且帶點詭譎可愛感的蜘蛛寶寶玩具角色，在強烈個性與玩味趣味之間取得絕妙的視覺平衡。該款骷髏頭與改造玩具的經典圖案也同步延伸至純鋼寬版戒指，提供寬鬆尺寸，讓整體系列呈現出更有態度的中性細節。



▲vacanza打破常規推出阿薛系列飾品，將骷髏頭與經典改造玩具蜘蛛寶寶元素融入純鋼Y字鍊與個性寬版戒指，詮釋獨特反派個性。圖／vacanza提供；窩客島編輯李維唐整理

胡迪翠絲純鋼皮繩項鍊打造大人系牛仔風情

只要始終保持著探索世界的玩心，心中的玩具記憶就不會隨時間消失。品牌這次特別驚喜打造「經典牛仔系列」，以胡迪與翠絲身上的西部牛仔徽章作為靈感出發點，將那份純粹的童年情感轉譯為兼具內斂質感的日常陪伴。「胡迪&翠絲．純鋼皮繩項鍊」精選飽滿的牛仔棕紅色皮繩作為視覺主軸，傳遞率性自由的西部開拓精神，一條項鍊便能提供多種風格的百變配戴方式，無論是作為極具個性的項鍊、層次疊搭，或是自然融入率性穿搭中，都能輕鬆打造出兼具個性美感與玩趣風采的大人美學。官網也針對死忠粉絲同步推出獨家限量的「三眼怪款禮盒」，全台僅限150份，以充滿儀式感的收藏形式，為粉絲帶來滿滿的驚喜與回憶溫度。



▲胡迪&翠絲．純鋼皮繩項鍊以飽滿的西部牛仔棕紅色皮繩為視覺焦點，一條項鍊即具備百變配戴方式，輕鬆融入不同風格的情境穿搭。圖／vacanza提供；窩客島編輯李維唐整理

假期中山實驗店重現安迪房間與拍貼互動空間

為了讓 Keep it Playful 的主題精神實體化，vacanza特別精選全台3間具備獨特風格的人氣門市進行主題策展，將購物體驗升級為沉浸式的奇幻童年探索旅程。位於台北市的vacanza Lab.假期中山實驗店這次精心重現了電影中經典的安迪房間場景，搭配趣味十足的互動猜拳遊戲，讓人彷彿瞬間穿越進入大螢幕的動畫世界。西門假期飾品貿易公司則大膽設置了充滿童心的「玩具車」遊戲裝置空間，邀請消費者透過動手操作喚醒玩樂本能。京站vacanza park則是以探索感為出發點，引導粉絲跟隨地面上的驚喜腳印線索前進，在店內的各個質感角落尋找隱藏的角色彩蛋，讓每位走入門市的消費者都能在熟悉的夥伴陪伴下感受專屬的假期篇章。



▲玩具總動員主題限定策展同步於人氣門市登場，京站vacanza park以隱藏腳印引導彩蛋探索，西門假期飾品貿易公司則設置沉浸式玩具車遊戲裝置。圖／vacanza提供；窩客島編輯李維唐整理

憑電影票根享7%優惠現領限量特製角色貼紙

歡慶全新系列商品於5月20日起陸續開賣，品牌在實體通路與線上官網皆祭出極具吸引力的多重限量贈禮與實質折價活動。在5月20日至6月9日的第一波活動期間，凡全通路消費玩具總動員系列商品滿阿拉伯數字2,000元，即贈送特製的「玩具總動員迷你沙夾2入組」款式隨機。6月10日至7月7日的第二波活動則無縫接軌，消費滿額改贈送精緻的「叉奇鑰匙圈」。消費者於6月10日起前往全台實體門市，只要成為品牌會員、加入官方帳號並追蹤指定社群專頁，出示「玩具總動員5」當日或限期電影票根，即可免費獲得只送不賣的玩具總動員限量贴纸，購買聯名系列商品更可直接享有整筆訂單現折7%的限時回饋。



▲vacanza Lab.假期中山實驗店特別將門市外觀與內部空間打造成經典的ANDY房間場景，吸引大批影迷前往限時互動打卡重溫童年回憶。圖／vacanza提供；窩客島編輯李維唐整理

拍貼機加碼活動折價200元贈專輯鑰匙圈

針對喜歡拍照留念的穿搭控，品牌在第二波活動中更聯合假期中山實驗店、西門假期飾品貿易公司、京站vacanza park以及信義茶時光等4間指定門市，同步進駐充滿話題性的拍貼機體驗裝置。消費者只需投幣阿拉伯數字200元即可親身體驗專屬的主題拍貼。凡當日出示活動特製拍貼紙，在該門市消費玩具總動員系列商品，即可立刻享有現折阿拉伯數字200元的超值折扣，同時還能將限量贈送的「玩具總動員專輯鑰匙圈」一併帶回家收藏。全通路首波也特別針對官網VIP與VVIP會員規劃了獨家搶先購早鳥優惠，並在5月18日至6/9期間於官網消費該系列即可參與加碼抽電影票活動，邀請全台影迷一起戴上精緻飾品，閃耀出專屬於自己的童趣想像力。



▲凡於指定活動期間內消費玩具總動員系列商品滿額阿拉伯數字2000元，即可免費獲得限量贈禮迷你沙夾2入組或精緻叉奇鑰匙圈。圖／vacanza提供；窩客島編輯李維唐整理





vacanza《玩具總動員》系列登場 Keep it Playful！把童年玩心戴進日常

商品開賣與預購： 2026年5月20日起

全檔期策展活動： 2026年5月20日至7月7日

第一波滿額贈活動： 2026年5月20日至6/9

第二波滿額贈活動： 2026年6月10日至7月7日

門市沉浸式策展與體驗

限定策展活動： 5/20~7/7 於 vacanza Lab.假期中山實驗店、西門假期飾品貿易公司、京站 vacanza park 可免費參加《玩具總動員》互動遊樂空間展覽 。

拍貼機加碼折價： 6/10~7/7 於中山實驗店、西門、京站、信義茶時光四間門市，投幣 NT200體驗拍貼機。憑活動拍貼紙當日於門市消費《玩具總動員》系列，現折NT200 並贈「專輯鑰匙圈」乙個 。

消費滿額贈禮

第一波滿額贈（5/20~6/9）： 全通路消費該系列滿 NT$2,000，贈「迷你沙夾 2 入組」（款式隨機，送完為止） 。

第二波滿額贈（6/10~7/7）： 全通路消費該系列滿 NT$2,000，贈「叉奇鑰匙圈」（款式隨機，送完為止） 。

限量電影海報贈送： 5/20 起於指定 10 家門市購買該系列商品，即贈《玩具總動員5》限量電影海報乙張（全台總計 500 張，送完為止） 。

憑電影票根優惠（6/10~7/7）

凡成為 vacanza 會員、加入官方 LINE@ 並追蹤指定 Instagram（@disneystyle.tw），出示《玩具總動員5》電影票根享雙重好禮：

免費獲得「玩具總動員限量貼紙」（只送不賣，送完為止） 。

購買《玩具總動員》系列商品，整筆訂單現折 7% 。

會員與網購獨家

官網獨賣禮盒： 官方網站推出獨家限量 150 份「三眼怪款禮盒」，驚喜售價 NT2,680（VIP/VVIP於5/18 5/19搶先購享早鳥價NT2,280，每人限購 2 份） 。

會員加碼抽獎： VIP 與 VVIP 會員於 5/18~6/9 在官網消費該系列商品，即可加碼抽電影票（6/10 公布中獎名單） 。

互動策展與活動指定門市

vacanza Lab.假期中山實驗店（ANDY房間場景、猜拳互動、拍貼機）

西門假期飾品貿易公司（玩具車遊戲裝置、拍貼機）

京站 vacanza park（地面腳印探索、彩蛋、拍貼機）

信義茶時光（僅開放拍貼機活動）

限量電影海報贈送指定門市（共10家）

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