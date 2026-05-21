紅白小湯圓太犯規！武廟湯圓王 75年高雄老字號冰店，綜合冰與杯裝甜湯人氣爆棚。

高雄武廟市場的「武廟湯圓王」傳承逾75年古早味甜品，以手工湯圓與元宵聞名，第二代接手後持續創新冰品與甜湯選擇，成為武廟是市場名攤代表。

高雄武廟市場內的「武廟湯圓王」，是在地經營超過75年的老字號甜品店，以手工研磨米漿製作的湯圓與元宵聞名，吸引不少饕客專程前往品嚐。店內除了販售傳統熱甜湯，也提供多款刨冰與冰品配料選擇，曾獲經濟部評選為「樂活3星」優良名攤。每到夏季，可自由搭配配料的綜合冰人氣特別高，其中紅白小湯圓、仙草等配料最受消費者喜愛，是武廟市場內具代表性的古早味冰店。

▲高雄武廟市場內的「武廟湯圓王」（美食好芃友提供），經營超過75年，以手工研磨米漿製作的湯圓與元宵聞名。（美食好芃友提供） ▲除了刨冰品項之外，「武廟湯圓王」也推出多款杯裝甜湯。（美食好芃友提供）

傳承古早味再創新 第二代老闆打造武廟市場人氣冰品

「武廟湯圓王」由第二代經營者吳姐接手後，在保留傳統風味之餘，也逐步將原本以批發為主的湯圓與元宵事業，轉型為直接面對消費者的市場人氣甜品店。個性親切熱情的她，延續婆婆流傳下來的手工製法，同時加入自身對口感與配料的調整，讓老字號甜品更貼近現代消費者喜好。

▲吳姐表示，綜合冰不論怎麼搭配，小湯圓一定是靈魂配料。（美食好芃友提供）





除了招牌湯圓、元宵之外，也提供多款刨冰與甜湯選擇，搭配粉圓、仙草等配料，受到不少在地民眾喜愛，並於2026年獲經濟部評選為「3星樂活名攤」，吸引多家美食節目前來採訪報導。吳姐表示，綜合冰不論怎麼搭配，小湯圓一定是靈魂配料。身為客家人的她，特別重視米製品的口感，因此與婆婆共同經營後，也針對湯圓進行細節改良，希望讓口感更加Q彈有層次。此外，店內的粉圓同樣擁有高人氣，早年婆婆經營批發配料時便已是熱銷商品，如今到了市場攤位，仍是不少熟客指定必加的經典配料。

▲「武廟湯圓王店」粉圓同樣擁有高人氣，是不少熟客指定必加的經典配料。（美食好芃友提供）

招牌小湯圓成亮點 湯圓粉圓冰擄獲老饕味蕾

「武廟湯圓王店」人氣極高的綜合冰，可依個人口味自由搭配配料，常見選項包括紅豆、仙草、小湯圓、芋頭與粉粿等，每一款配料都有穩定水準。（美食好芃友提供）其中最讓不少顧客留下深刻印象的，仍是店家自製的紅白小湯圓，Q彈有嚼勁的口感與一般市售湯圓明顯不同，也成為許多熟客必點配料。

▲「武廟湯圓王店」的綜合冰，可依個人口味自由搭配配料，常見選項包括紅豆、仙草、小湯圓、芋頭與粉粿等。（美食好芃友提供）

「武廟湯圓王店」的湯圓粉圓冰同樣深受歡迎，原因就在於湯圓與粉圓本身表現亮眼。吳姐表示，過去不少客人在選擇綜合冰時，經常特別指定只搭配湯圓與粉圓，久而久之便發展成店內的人氣品項之一，也成為不少消費者夏季消暑時的固定選擇；此外，除了刨冰品項之外，「武廟湯圓王」也推出多款杯裝甜湯，提供不想吃太多冰品的消費者另一種選擇。其中招牌的珍珠仙草、愛玉珍珠仙草都是人氣品項，以滑嫩仙草搭配Q彈珍珠，再加入清爽愛玉增添口感層次，份量適中又方便外帶，也受到不少在地人喜愛。

▲「武廟湯圓王店」的湯圓粉圓冰同樣深受歡迎。（美食好芃友提供）







「武廟湯圓王」店家資訊

營業時間：週一至週六 14:00 ～ 18:00（週日、農曆初二、十六固定公休）

地址：高雄市苓雅區輔仁路 123 號（武廟公有零售市場 20 號攤位）

電話： 0931-722-588

在地人推薦的高雄冰店

推薦閱讀：芝麻控會暴動的豆花！加班黑糖剉冰 黑芝麻豆花爆濃郁，手工熬煮養生系高雄冰店吃起來。

推薦閱讀：高雄愛玉冰推薦！庭園天然檸檬愛玉冰 手工現搓愛玉搭配綠意環境，高雄人消暑秘密基地。

推薦閱讀：超強古早味紅豆冰！紅逗冰室必吃萬丹蜜紅豆冰、蜜鳳梨冰，懷舊風味掀回憶殺。