2026TTE台北旅展522登場！機票1199起、萬元出國行程回歸抗通膨全攻略。

國際燃油附加費攀升導致暑假出國成本居高不下 。對此資深編輯李維唐表示，今年 TTE 台北旅展首度出現萬元出國行程回歸 ，這將是民眾在票價調漲前卡位超值團體遊與低價機票的關鍵戰場 。

國際油價波動與燃油附加費調漲讓今年暑假出國成本持續攀升 。面對即將迎來的旅遊旺季，機票與團費恐將再度調漲 ，如何聰明卡位搶便宜成為大眾關注的話題 。上半年全台規模最大的旅遊盛會，第20屆2026台北國際觀光博覽會（TTE）將於5月22日至25日在台北世界貿易中心盛大登場 。今年大會以「拼接精彩 世界任你玩」為年度主軸 ，展覽規模全面升級至1.7萬平方米 ，預估將吸引超過30萬人次進場搶購 。這場展覽不僅是一場價格戰，更呼應了旅行不再只是單一目的地，而是一種生活方式的延伸 ，全面揭開今年暑假旅遊市場的最新趨勢 。

▲東森 YOYO 家族的香蕉哥哥與葡萄姐姐將於 5 月 23 日（六）中午 12 點 20 分現身，與現場民眾大方分享香港旅遊的私房玩法。圖／TTE提供；窩客島整理



航空大展實力！虎航1199元起與長榮88折開打

今年TTE的航空陣容堪稱近年最強 ，各大航空公司為了搶攻暑假出遊潮紛紛祭出亮眼優惠 。台灣虎航主打國人最愛的日韓與東南亞航線，單程未稅最低1199元起 。長榮航空則搭配北美新航線開航，精選航線推出88折起的優惠 。日本越洋航空更是首度參展，主打豪華經濟艙的升級體驗 。中華航空以全球航網搶攻暑假出遊需求，國泰航空則透過香港樞紐串聯全球航點，全面鎖定高端與商務旅客 。不論是小資族熱愛的短程航線，還是商務客看重的高端服務，各大航空皆蓄勢待發 。

萬元出國行程回歸！日本韓國東南亞海內外旅遊全面開戰

高物價時代下，萬元出國的超值行程重新回到市場，成為今年旅展的最大亮點 。易飛旅遊推出九州行程買一送一以及香港迪士尼買大送小的限時優惠 。五福旅遊主打韓國釜山慶州4日8999元，泰國6日16900元，親民價格非常吸引人 。東南旅遊推出蔬食友善與獨旅系列商品，滿足分眾市場的需求 。旅天下主打北海道包機與沙烏地阿拉伯10日，祭出第二人最高折15000元的誘人折扣 。燦星旅遊推出SIM卡買一送一與萬元旅遊金抽獎 。長汎假期指定行程最高現折萬元，多款短線商品2萬元有找 ，幫民眾牢牢守住荷包 。

▲2026 馬來西亞旅遊年官方吉祥物馬來熊 Wira（右）與 Manja（left）將於 TTE 台北旅展驚喜現身，與大小朋友熱情相見歡。圖／ TTE提供；窩客島整理

郵輪慢旅行與樂園開殺！香蕉哥哥葡萄姐姐現身助陣

親子旅遊與郵輪度假在今年暑假迎來爆發性成長 。可樂旅遊強打親子樂園與郵輪度假商品，日本環球影城5日47800元起，韓國濟州親子行程買一送一20888元起 。為了創造話題，大會更邀請東森YOYO家族的香蕉哥哥與葡萄姐姐於5月23日中午12點20分親臨展場互動，分享香港旅遊玩法，預計將成為全場焦點 。此外，迪士尼探險號郵輪5日48888元起，Club Med石垣島34500元起 。麗星郵輪同步推出星海夏令營，打出12歲以下第三人和第四人享0船票的優惠 ，麗星郵輪與多家旅行社也主打亞洲航線與歐洲河輪，祭出買4送1和買5送2等大包裝優惠，帶動深度旅遊需求升溫 。

全球觀光局大舉來台！日本美國異國文化慢旅行正夯

各國觀光局大舉來台搶客，讓今年旅展的國際能見度創下新高 。馬來西亞館主打2026馬來西亞旅遊年，官方吉祥物馬來熊Wira與Manja將於現場與民眾相見歡 。日本觀光局安排劍玉達人秀、風呂敷藝術課與旅遊講座 。中美洲館結合大藍洞、馬雅文化與舞蹈表演打造濃厚的異國氛圍 。首次參展的美國亞利桑那州旅遊局則主打大峽谷、羚羊峽谷與66號公路的慢旅行程 。從精采的文化展演到深度的地理探索，各國觀光局使出渾身解數，為台灣旅客勾勒出更多元的世界地圖 。

國旅宿券3折起開搶！溫泉高山離島觀光全面引爆

旅宿與國旅市場同步開戰，各大飯店與地方觀光紛紛推出暑期優惠 。村却國際溫泉酒店推出住宿餐飲泡湯買十送一，雙人住宿最低6500元起 。中天飯店推出雅緻泉旅方案，旅展價5600元相當於原價3折起的驚人折扣，並加碼買五送一及樂齡升等優惠 。梨山賓館主打高山旅遊一泊一食3300元起 。台北六福酒店推出餐飲套券58折起，關西六福莊則推出4人二天一夜住宿方案9888元 。金門縣政府同步推廣2026金門親子嘉年華，結合文化、戰地與親子活動 。從高山溫泉到離島風情，豐富的選擇全面擴大了暑期國旅的市場動能 。



2026TTE台北旅展優惠活動搶先看

航空機票優惠

台灣虎航：日韓與東南亞航線優惠，單程未稅最低 1,199 元起 。

長榮航空：精選航線 88 折起 。

海外旅遊行程優惠

易飛旅遊：九州行程買一送一、香港迪士尼買大送小、歐洲河輪與瑞士產品第二人最高折 23,000 元 。

五福旅遊：韓國釜山慶州 4 日 8,999 元、泰國 6 日 16,900 元 。

旅天下：北海道包機與沙烏地阿拉伯 10 日，第二人最高折 15,000 元 。

燦星旅遊：SIM 卡買一送一 。

可樂旅遊：韓國濟州親子行程買一送一 20,888 元起 。

麗星郵輪：星海夏令營 12 歲以下第三、第四人享 0 船票優惠 ；亞洲航線與歐洲河輪祭出買 4 送 1、買 5 送 2、皇宮星艙第二人半價，六天五夜以上航程加碼每人每晚 800 元消費金，最高回饋 11,200 元 。

國內住宿與餐券優惠

村却國際溫泉酒店：住宿、餐飲與泡湯優惠買十送一，雙人住宿最低 6,500 元起 。

中天飯店：雅緻泉旅方案旅展價 5,600 元（原價 14,080 元），加碼買五送一及 65 歲以上樂齡升等優惠 。

梨山賓館：高山旅遊一泊一食 3,300 元起 。

台北六福酒店：餐飲套券 58 折起 。

關西六福莊：4 人二天一夜住宿方案 9,888 元 。

2026 第二十屆台北國際觀光博覽會 TTE

活動時間：5/22(五)-5/25(一) 10:00-18:00

活動內容：集合近 380 家海內外旅遊業者、12 國海外觀光局與超過 20 個縣市政府參展 ，現場販售國內外機票、行程、郵輪度假、飯店住宿與餐券 ，並邀請香蕉哥哥與葡萄姐姐於 5/23 現身互動 。