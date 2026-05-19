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頂呱呱買一送一！頂呱呱優惠券月底救星，地瓜薯條買一送一26個優惠。

買一送一優惠券報稅季頂呱呱
2026-05-19 13:50文字：編輯 鄭雅之 圖片提供:頂呱呱
編輯 鄭雅之

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頂呱呱優惠券有買一送一！超高CP值優惠券，從地瓜薯條買一送一到百元套餐通通有。編輯 鄭雅之表示：剛報完稅好需要優惠券！

頂呱呱優惠券有買一送一，每到五月報完稅總是讓人覺得荷包空空，這次頂呱呱特別推出超高CP值優惠券，從明星必吃地瓜薯條買一送一，到百元有找個人套餐等各式優惠應有盡有，將於5月20日至6月14日限時開跑，拯救上班族的微薄薪水，讓人不用花大錢也能大口吃炸雞。

▲頂呱呱優惠券呱張省好康，地瓜薯條與功夫純茶買一送一，多款套餐下殺五折起。
▲頂呱呱優惠券呱張省好康，地瓜薯條與功夫純茶買一送一，多款套餐下殺五折起。
▲頂呱呱優惠券百元專區，原味雞腿及呱呱包等五種組合最低89元起開吃。
▲頂呱呱優惠券百元專區，原味雞腿及呱呱包等五種組合最低89元起開吃。

頂呱呱優惠券有買一送一

面對初夏微熱的天氣與剛繳完稅的荷包，大熱天開胃必備的解渴飲料這次只要出示頂呱呱優惠券同樣大方送，中杯可口可樂系列以及功夫純茶系列通通享有買一送一，只要在桃園與松山機場以外的全台門市秀出畫面就能享受好康，喝杯清爽的汽水或茶飲，就是夏日最幸福的平價享受。

▲頂呱呱招牌呱呱包，外皮雞皮焦香且香Q糯米內餡飽滿，搭配頂呱呱優惠券兩份只要99元超划算。
▲頂呱呱招牌呱呱包，外皮雞皮焦香且香Q糯米內餡飽滿，搭配頂呱呱優惠券兩份只要99元超划算。

百元餐點超划算

想要吃飽的精打細算族更不能錯過最低89元起的百元超值單人餐，帶著頂呱呱優惠券點餐，不論是招牌呱呱包還是鮮嫩原味雞腿搭配飲料的組合都應有盡有，找同事一起搭伙也有最低67折起的雙人餐，另外包含經典炸雞在內的多款點心也都有雙入優惠，讓大家天天換口味也能輕鬆抗通膨。

▲小資族報稅季必吃頂呱呱原味炸雞，外皮金黃酥脆且鮮嫩多汁，使用頂呱呱優惠券購買雙倍特價兩塊只要109元。
▲小資族報稅季必吃頂呱呱原味炸雞，外皮金黃酥脆且鮮嫩多汁，使用頂呱呱優惠券購買雙倍特價兩塊只要109元。


頂呱呱優惠券 活動資訊

活動時間：2026年5月20日至6月14日
注意事項：
1、參與門市為頂呱呱全台門市，桃園機場與松山機場門市除外。
2、活動辦法為出示優惠圖片或內容或提供優惠代碼即可享有優惠。


頂呱呱優惠券 內容

  • 沁涼飲品區中杯買一送一且限相同品項
    可口可樂、零卡可口可樂、檸檬紅茶、雪碧、功夫紅茶、功夫綠茶、功夫青茶

  • 美味點心區優惠
    1、地瓜薯條買一送一特價69元
    2、波浪薯條買一送一特價69元
    3、2份黃金雞塊特價99元

  • 雙倍優惠區特價
    2份呱呱包特價99元

  • 自由2份原味炸雞特價109元
    1、2份呱呱雞柳條特價119元
    2、2份雞脖子特價109元
    3、2份辣味炸雞特價129元
    4、2份辣味雞翅特價89元

  • 超值餐點專區折扣
    1、百元專區提供5種組合最低64折起且最低89元起
    2、雙人餐專區提供5種組合最低67折起

小資族要收優惠！

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