頂呱呱買一送一！頂呱呱優惠券月底救星，地瓜薯條買一送一26個優惠。

頂呱呱優惠券有買一送一！超高CP值優惠券，從地瓜薯條買一送一到百元套餐通通有。編輯 鄭雅之表示：剛報完稅好需要優惠券！

頂呱呱優惠券有買一送一，每到五月報完稅總是讓人覺得荷包空空，這次頂呱呱特別推出超高CP值優惠券，從明星必吃地瓜薯條買一送一，到百元有找個人套餐等各式優惠應有盡有，將於5月20日至6月14日限時開跑，拯救上班族的微薄薪水，讓人不用花大錢也能大口吃炸雞。



▲頂呱呱優惠券呱張省好康，地瓜薯條與功夫純茶買一送一，多款套餐下殺五折起。

▲頂呱呱優惠券百元專區，原味雞腿及呱呱包等五種組合最低89元起開吃。





頂呱呱優惠券有買一送一

面對初夏微熱的天氣與剛繳完稅的荷包，大熱天開胃必備的解渴飲料這次只要出示頂呱呱優惠券同樣大方送，中杯可口可樂系列以及功夫純茶系列通通享有買一送一，只要在桃園與松山機場以外的全台門市秀出畫面就能享受好康，喝杯清爽的汽水或茶飲，就是夏日最幸福的平價享受。



▲頂呱呱招牌呱呱包，外皮雞皮焦香且香Q糯米內餡飽滿，搭配頂呱呱優惠券兩份只要99元超划算。





百元餐點超划算

想要吃飽的精打細算族更不能錯過最低89元起的百元超值單人餐，帶著頂呱呱優惠券點餐，不論是招牌呱呱包還是鮮嫩原味雞腿搭配飲料的組合都應有盡有，找同事一起搭伙也有最低67折起的雙人餐，另外包含經典炸雞在內的多款點心也都有雙入優惠，讓大家天天換口味也能輕鬆抗通膨。



▲小資族報稅季必吃頂呱呱原味炸雞，外皮金黃酥脆且鮮嫩多汁，使用頂呱呱優惠券購買雙倍特價兩塊只要109元。





頂呱呱優惠券 活動資訊

活動時間：2026年5月20日至6月14日

注意事項：

1、參與門市為頂呱呱全台門市，桃園機場與松山機場門市除外。

2、活動辦法為出示優惠圖片或內容或提供優惠代碼即可享有優惠。





頂呱呱優惠券 內容

沁涼飲品區中杯買一送一且限相同品項

可口可樂、零卡可口可樂、檸檬紅茶、雪碧、功夫紅茶、功夫綠茶、功夫青茶





可口可樂、零卡可口可樂、檸檬紅茶、雪碧、功夫紅茶、功夫綠茶、功夫青茶 美味點心區優惠

1、地瓜薯條買一送一特價69元

2、波浪薯條買一送一特價69元

3、2份黃金雞塊特價99元





1、地瓜薯條買一送一特價69元 2、波浪薯條買一送一特價69元 3、2份黃金雞塊特價99元 雙倍優惠區特價

2份呱呱包特價99元





2份呱呱包特價99元 自由2份原味炸雞特價109元

1、2份呱呱雞柳條特價119元

2、2份雞脖子特價109元

3、2份辣味炸雞特價129元

4、2份辣味雞翅特價89元





1、2份呱呱雞柳條特價119元 2、2份雞脖子特價109元 3、2份辣味炸雞特價129元 4、2份辣味雞翅特價89元 超值餐點專區折扣

1、百元專區提供5種組合最低64折起且最低89元起

2、雙人餐專區提供5種組合最低67折起





小資族要收優惠！

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