美廉社買13送14！22元咖啡、24元奶茶520寄杯優惠，帶環保杯再折5元。

一年一度的520浪漫來襲，美廉社特別在5月20日當天推出線上超狂閃購，包含鮮奶拿鐵、美式咖啡、黑糖奶茶以及精品可可共4款熱門飲品，全部祭出買13送14的逆天折扣，換算下來甚至比5折還要划算，直接幫大家省荷包，非常適合與另一半或好朋友一起甜蜜分享。



▲美廉社推出經典美式咖啡與鮮奶拿鐵銅板價優惠搶攻上班族商機。





大杯美式咖啡與精品可可買13送14

這次美廉社隨買隨取活動誠意滿滿，深受上班族喜愛的經典大杯美式咖啡平均1杯只要22元，濃郁的大杯鮮奶拿鐵也只要27元。另外還有沖繩黑糖奶茶與精品迦納可可，每杯都是銅板價，兑換期限還一路貼心延長到8月17日，自備環保杯更能再省5元，天天喝都不傷荷包，完全是小資族的幸福福音。



▲美廉社520推出咖啡限定隨買隨取買13送14瘋狂優惠活動。





好友推薦註冊再送葡萄酒折價券

除了飲品大方送，美廉社更加碼推出好友推薦禮，即日起到5月26日期間，只要邀請朋友成功註冊，推薦人就能獲得3張指定葡萄酒的30元折價券。新朋友輸入推薦碼註冊，除了同樣能拿到折價券，隔天還能額外獲得3000點福利點數，愛品酒的上班族絕對不能錯過這次的超值好康。



▲美廉社好康加碼推薦好友註冊送葡萄酒折價券與福利點數。

美廉社520隨買隨取優惠活動

活動時間：5月20日當天，兌換期限可以到2026年8月17日，自備環保杯可以再折抵5元。

優惠品項：

大杯經典鮮奶拿鐵27杯只要715元，平均1杯只要27元。

大杯經典美式咖啡27杯只要585元，平均1杯只要22元。

大杯沖繩黑糖奶茶27杯只要650元，平均1杯只要24元。

中杯喬名精品迦納可可27杯只要715元，平均1杯只要27元。





美廉社好友推薦禮活動

活動時間：即日起到2026年5月26日為止。

活動內容：

推薦好友成功註冊就送指定葡萄酒30元折價券3張。

新朋友輸入推薦碼完成註冊就送指定葡萄酒30元折價券3張，隔天再送3000點福利點數。







優惠美食吃不完！

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