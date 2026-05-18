520優惠必喝！7-11拿鐵寄杯520元，國際茶日加碼3杯100元開喝。

7-ELEVEN國際茶日優惠開跑，CITY TEA現萃茶與不可思議茶BAR同步祭出純茶、奶蓋與冰沙折扣。編輯張人尹表示，今年520檔期結合寶可夢聯名杯與外送優惠，再度帶動超商手搖話題。

520情人節、521國際茶日喝起來！這次7-ELEVEN同步放大520、國際茶日話題，把「不可思議茶BAR」、「CITY TEA現萃茶」，以及OPENPOINT行動隨時取優惠一次整合，不論是喝咖啡、喝純茶、喝果茶或奶蓋系列全面加入夏季飲料戰局。這次除了實體門市優惠，也延伸到OPENPOINT行動隨時取與外送平台，讓粉絲不論是在辦公室、通勤路上或居家追劇，都能輕鬆下單開喝。



▲7-ELEVEN集結不可思議茶BAR、CITY TEA現萃茶與OPENPOINT行動隨時取，打造520與國際茶日優惠話題。

OPENPOINT行動隨時取寄杯優惠

▲OPENPOINT行動隨時取推出CITY CAFE大杯美式、大杯拿鐵13杯520元組合優惠。

針對520優惠話題，7-11在OPENPOINT APP「行動隨時取」推出咖啡組合優惠520元。其中必搶「CITY CAFE大杯美式/大杯拿鐵咖啡」任13杯享520元，平均下來一杯40元就能喝到。同時還有濃萃美式/拿鐵任12杯、青梅冰茶/一顆檸檬青茶/一顆檸檬紅茶任14杯、咖啡珍珠歐蕾11杯等組合，通通520元開喝。





不可思議茶BAR推多波折扣

▲不可思議茶BAR於全台7-ELEVEN超過570家門市推出原葉醇茶3杯100元優惠。

這次為了迎接國際茶日，堪稱小七手搖杯店的「!+?CAFE RESERVE+TEA不可思議茶BAR」，在5/18-5/21期間全台超過570家門市推出「原葉醇茶系列任選3杯100元」優惠，包含四季青萱、蜜露紅茶與茶王烏龍都能自由搭配，6/17前還有指定價位茶飲組合5杯優惠，最低225元開喝。同時foodomo、foodpanda與Uber Eats也同步祭出開心果奶蓋系列折扣，最低單杯8折起，讓想喝奶蓋系飲品的粉絲也能省荷包。





CITY TEA寶可夢杯與優惠組合

▲CITY TEA現萃茶於7-ELEVEN推出冰沙任選兩杯120元優惠，鎖定夏季消暑需求。

OPENPOINT行動隨時取歡慶CITY 520情人節活動

同時，CITY TEA現萃茶則主打寶可夢聯名與冰品優惠雙話題，即日起至2026/5/26，粉絲到全台7-ELEVEN購買蜜梅心動冰沙、杏仁豆腐冰沙與統一布丁冰沙，任選兩杯只要120元，直接鎖定夏季消暑需求。另一項人氣優惠則是3,000家指定門市限定的奶蓋純茶系列，包含冰奶蓋琥珀小葉紅茶與冰奶蓋梔子花青茶，推出2杯100元組合價，讓飲料控衝小七消暑。

活動期間：5/18~5/25

優惠組合：

CITY CAFE大杯美式/大杯拿鐵咖啡任13杯520元(10萬組)

CITY CAFE大杯濃萃美式/大杯濃萃拿鐵任12杯520元(10萬組)

CITY TEA青梅冰茶/一顆檸檬青茶/一顆檸檬紅茶任14杯520元(5萬組)

CITY CAFE好時經典可可(冰/熱)任10杯520元(5萬組)

CITY PEARL咖啡珍珠歐蕾11杯520元(5萬組)





CITY TEA現萃茶活動

全台7-ELEVEN門市優惠

5月13日至5月26日購買蜜梅心動冰沙、杏仁豆腐冰沙、統一布丁冰沙，任選兩杯只要120元(原價170元~198元)

指定3,000家門市優惠

5月13日至5月26日購買奶蓋純茶系列(包含冰奶蓋琥珀小葉紅茶、冰奶蓋梔子花青茶)享2杯100元(原價140元)







不可思議茶BAR活動

570家實體門市優惠

5月18日至5月21日原葉醇茶(純茶)系列，四季青萱、蜜露紅茶、輕焙烏龍與茶王烏龍任選3杯優惠價100元(原價135元)

OPENPOINT行動隨時取優惠

6/7~6/9 (3天)，每月7號，一起品茶趣! 不可思議茶BAR純茶買6送3(3萬組)

即日起至6月17日指定價位茶飲組合5杯優惠，兌換期限至2026年6月30日止。