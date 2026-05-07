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金子半之助買一送一！半價辻半海鮮丼、29元繼光香香雞，小資族報稅季吃優惠。

報稅優惠買一送一日式
2026-05-07 18:17文字：編輯 鄭雅之 圖片提供:繼光香香雞
編輯 鄭雅之

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五月報稅季抗漲必看，金子半之助祭出買一送一優惠，繼光香香雞銅板價加購，讓小資族省錢也能大口吃好料。編輯 鄭雅之表示：繳完稅荷包真的很需要買一送一優惠！

每年五月報稅季總是讓小資族心碎，看著存款變少真的急需高CP值美食療癒。日系職人品牌金子半之助於5月14日起祭出大家最愛的年中慶，不僅送出經典天丼買一送一券，更聯手日本橋海鮮丼辻半送出半價券。不只日料精彩，繼光香香雞也同步推出稅月感恩祭，祭出最低29元的加購優惠與多款百元有找的超值餐。幫大家整理好從日式奢華到街頭炸雞的必吃名單，讓大家在精打細算的日子裡，也能輕鬆享用大餐犒賞自己。

▲金子半之助江戶前天丼淋上秘傳醬汁，穴子魚與鳳尾蝦交織道地日本職人美味。
▲金子半之助江戶前天丼淋上秘傳醬汁，穴子魚與鳳尾蝦交織道地日本職人美味。
▲金子半之助年中慶好康開跑，點主餐升級套餐就送天丼買一送一券。
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夏日天婦羅輕感新革命

誰說報稅季想省錢吃好料就一定會油膩有負擔。金子半之助這次推出的「輕蔬海陸盛合御膳」，為怕膩的女孩們量身打造。這次推出雙主食白飯、清甜高麗菜絲任選，搭配傳承百年的秘傳醬汁，若選擇白飯還能免費續碗。食材方面也很有誠意，選用了南瓜、舞菇等大量鮮蔬入饌，還能加價購升級牛肉丼飯。這種「UP2U」的雙吃法讓你在酥脆口感與輕盈無負擔之間完美平衡，絕對是今年五月最有話題的輕食首選。

▲金子半之助推全新輕蔬海陸盛合御膳，首創天婦羅生菜包肉清爽吃法，搭配高麗菜絲更解膩。
▲金子半之助推全新輕蔬海陸盛合御膳，首創天婦羅生菜包肉清爽吃法，搭配高麗菜絲更解膩。

天丼買一送一先吃！

除了餐點讓人驚豔，金子半之助與日本橋海鮮丼辻半的年中慶更是重點。只要在活動期間點主餐並升級套餐，就加碼送「天丼買一送一券」，讓你下次還有藉口再來吃。海鮮丼愛好者更不能放過辻半，只要單筆消費滿1200元，就能獲得第二份主餐5折券。不管是想吃爆滿的海膽、雪蟹，還是黑鮪魚大腹的珠寶盒，這波強強聯手的優惠誠意十足，就是要讓饕客們用最划算的價格，感受日式職人料理的豐富層次。

▲日本橋海鮮丼辻半經典珠寶盒，特上等級海鮮丼滿載海膽與雪蟹的極致鮮甜。
▲日本橋海鮮丼辻半經典珠寶盒，特上等級海鮮丼滿載海膽與雪蟹的極致鮮甜。

報稅月就吃繼光香香吃優惠

面對報稅季的壓力，還好有繼光香香雞這個最接地氣的朋友。從5月7日到5月20日連續14天，只要消費滿額就能用29元加購QQ球，或是39元爽嗑超人氣新品迷你吉拿棒。這次活動還細心準備了不同的組合，無論是一個人想吃雞肉配薯條的豪華獨享餐，還是要揪同事大口吃魷魚與杏鮑菇的歡樂分享餐，最低只要79元起就能輕鬆搞定，讓這份酥脆的幸福感陪你度過荷包乾扁的日子，吃貨們快趁這波銅板價優惠衝一波。

▲繼光香香雞稅月感恩祭，香香炸雞與多樣人氣炸物銅板價加購超划算。
▲繼光香香雞稅月感恩祭，香香炸雞與多樣人氣炸物銅板價加購超划算。
▲日本職人現場手作天婦羅，金子半之助天丼專門店推買一送一券。
▲日本職人現場手作天婦羅，金子半之助天丼專門店推買一送一券。


金子半之助 ＆ 日本橋海鮮丼辻半 年中慶資訊

活動期間：05/14至06/05
優惠活動：

  • 點金子半之助主餐並升級套餐，贈「主餐買一送一券」。
  • 辻半單筆消費滿1200元，贈「第二份主餐5折券」。
  • 新品推薦：輕蔬海陸盛合御膳（359元），主食可選高麗菜絲或白飯。


繼光香香雞 報稅月感恩祭優惠活動

活動期間：05/07至05/20
銅板加購：

  • 消費滿99元：加購地瓜球29元、迷你吉拿棒39元。
  • 消費滿149元：加購蒜脆杏鮑菇59元、香香炸雞（M）79元。
  • 組合套餐：
    幸福下午茶：魚板串加QQ球特價79元。
    豪華獨享組：炸雞加樂薯特價129元。
    歡樂分享餐：大份炸雞加魷魚加杏鮑菇特價309元。

五月報稅月美食優惠吃起來！

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