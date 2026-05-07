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麥當勞6大買一送一！麥當勞母親節優惠，滿福堡買一送一 中薯買一送一必搶。

麥當勞母親節買一送一優惠券
2026-05-07 15:40文字：編輯 張人尹 圖片提供:麥當勞
編輯 張人尹

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麥當勞母親節優惠豬肉滿福堡買一送一，APP限定優惠券同步登場，編輯張人尹表示，母親節必吃「我愛媽咪餐」優惠通通入手。

麥當勞母親節優惠買一送一！麥當勞今年延續「晚安 早餐見」企劃，把大家熟悉的媽媽叮嚀變成早餐優惠。這次麥當勞特別在APP推出「豬肉滿福堡買一送一」優惠券，從5/11起分兩波推出，同時在加碼5/8-5/10三天限定六款母親節限定優惠券，包含中薯、迷你Q紫薯、大杯金選美式咖啡通通買一送一，讓速食控小確幸開吃。

▲麥當勞今年母親節延續「晚安 早餐見」企劃，結合媽媽的早餐提醒與APP優惠活動，打造早餐儀式感。
▲麥當勞今年母親節延續「晚安 早餐見」企劃，結合媽媽的早餐提醒與APP優惠活動，打造早餐儀式感。


5月11日起滿福早餐買一送一

配合母親節話題，麥當勞在5月11日起推出「豬肉滿福堡買一送一」活動。麥當勞APP會員只要輸入指定優惠碼，就能領取早餐優惠券。第一波從5/11-5/15輸入「早睡吃滿福」，第二波則是5/18-5/22輸入「早起吃滿福」，兩波都能領到「豬肉滿福堡買一送一」優惠券。活動限定早餐時段05:00-10:30使用，不論是在櫃檯、自助點餐機、得來速，或直接透過APP手機點餐、歡樂送都能使用，粉絲們聽媽媽的話，早睡、早起、早點吃買一送一。
▲麥當勞APP自2026/5/11起推出「豬肉滿福堡買一送一」活動，輸入指定優惠碼即可領券。
▲麥當勞APP自2026/5/11起推出「豬肉滿福堡買一送一」活動，輸入指定優惠碼即可領券。


母親節三天限定APP優惠整理

除了早餐優惠之外，麥當勞APP也在5/8-5/10加碼推出六款母親節限定優惠券，其中包含「中薯、迷你Q紫薯、大杯金選美式咖啡」等品項通通都有買一送一。這次還同步推出兩款四盎司牛肉堡限定組合優惠，只要購買「四盎司牛肉堡分享盒」就送大薯，透過歡樂送2.0點「四盎司牛肉堡分享餐」則加送6塊麥克鷄塊。從早餐、點心到分享餐都有不同搭配。
▲麥當勞APP於2026/5/8-2026/5/10推出六款限定優惠券，中薯與金選美式咖啡都有買一送一。
▲麥當勞APP於2026/5/8-2026/5/10推出六款限定優惠券，中薯與金選美式咖啡都有買一送一。


520元我愛媽咪餐在家開吃

如果母親節不想外出人擠人，麥當勞歡樂送這次也推出限定「我愛媽咪餐」優惠組合。活動從4/29-5/26登場，共有5款多人共享餐組，每組統一優惠價520元，最低76折起。套餐選擇包含「四盎司牛肉堡、勁辣鷄腿堡、20塊麥克鷄塊」，甚至還有早餐「無敵豬肉滿福堡與豬肉滿福堡加蛋」等組合，讓粉絲們可以待在家陪媽媽追劇、聊天，直接懶得煮飯就直接跟媽媽一起點麥當勞吃。
▲麥當勞歡樂送推出母親節限定「我愛媽咪餐」優惠，同步推出專屬優惠券送麥克鷄塊。
▲麥當勞歡樂送推出母親節限定「我愛媽咪餐」優惠，同步推出專屬優惠券送麥克鷄塊。


麥當勞APP早餐優惠券買一送一

活動機制：麥當勞APP會員輸入優惠碼，即可領取「豬肉滿福堡買一送一」早餐優惠券，數量有限，領完為止。

活動時間： 

  • 第一波：5月11日起至5月15日，優惠碼為「早睡吃滿福」，限量50萬份。
  • 第二波：5月18日起至5月22日，優惠碼為「早起吃滿福」，限量50萬份。

領取時段：活動時間全天可領取。

使用時段：活動時間限早餐時段05:00–10:30使用。

使用通路：全台麥當勞餐廳櫃檯、自助點餐機、得來速，或透過麥當勞APP手機點餐及歡樂送使用


麥當勞 APP母親節限定優惠券

活動時間：5月8日起至5月10日，每券限兌換一次。

優惠內容： 

  • 單點中薯買一送一。 
  • 單點迷你Q紫薯買一送一 。
  • 單點大杯金選美式咖啡（冰）買一送一 。
  • 單點金選美式咖啡（熱）買一送一 。
  • 買「四盎司牛肉堡分享盒」送大薯乙份：「四盎司牛肉堡分享盒」包含雙層四盎司牛肉堡1份（原/辣味）+四盎司牛肉堡1份（原/辣味）+20塊麥克鷄塊+大薯1份，於全台麥當勞餐廳櫃檯、自助點餐機、得來速及手機點餐適用優惠。
  • 買「四盎司牛肉堡分享餐」送六塊鷄塊乙份：「四盎司牛肉堡分享餐」包含雙層四盎司牛肉堡1份（原/辣味）+四盎司牛肉堡1份（原/辣味）+20塊麥克鷄塊+大薯1份+2杯38元飲品，適用歡樂送2.0點餐。


母親節限定 麥當勞歡樂送「我愛媽咪餐」

活動時間：4月29日起至5月26日 。

活動通路：麥當勞歡樂送。

活動內容：共五款多人共享餐組，每款統一優惠價520元。 

餐組選擇： 

  • 2份四盎司牛肉堡（原/辣味）+2份麥香鷄+2份四塊鷄塊+2包大薯+4 杯38元飲品（原價 674 元）。
  • 2份勁辣鷄腿堡+2份麥香魚+2 份四塊鷄塊+2 包大薯+4 杯38元飲品（原價 664 元）。
  • 20塊鷄塊+2塊麥脆鷄腿（原/辣味）+2 包大薯+4 杯38元飲品（原價 633 元）。
  • 2份無敵豬肉滿福堡+2 份火腿蛋堡+4 份薯餅+2 份四塊鷄塊+4 杯38元飲品（原價 670 元）。
  • 2份無敵豬肉滿福堡+2份豬肉滿福堡加蛋+4 份薯餅+2 份四塊鷄塊+4 杯38元飲品（原價 686 元）。
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