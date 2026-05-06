> 旅遊 > 2026碧潭水舞季順遊新店！ 新店一日遊必去推薦，新店最強蛋餅 夢幻瀑布秘境。

2026碧潭水舞季順遊新店！ 新店一日遊必去推薦，新店最強蛋餅 夢幻瀑布秘境。

新店景點新店一日遊碧潭水舞新店美食
2026-05-06 18:40文字：編輯 鄭亦庭 圖片提供:各個部落客
編輯 鄭亦庭

編輯 鄭亦庭

2026碧潭水舞季順遊新店推薦！吃新店最強蛋餅、衝夢幻銀河洞秘境，編輯鄭亦庭表示：衝碧潭水舞秀前，先來趟新店一日遊。

2026碧潭水舞季順遊新店！2026碧潭水舞季將一路至6月14日，今年除了震撼碧潭水舞表演，現場還有雷射光雕、LED發光地磚與動感光束燈，更有水上鋼鐵人秀、文創市集，讓你整個晚上玩到嗨，窩客島這次特別整理新店一日遊必吃美食、必玩景點，你晚上來看碧潭水舞前，先順遊安坑、碧潭周邊景點，來趟新店一日遊。

▲2026碧潭水舞季順遊新店！ 新店一日遊必去推薦，新店最強蛋餅 夢幻瀑布秘境。
▲2026碧潭水舞季順遊新店！ 新店一日遊必去推薦，新店最強蛋餅 夢幻瀑布秘境。
▲2026碧潭水舞季順遊新店！ 新店一日遊必去推薦，新店最強蛋餅 夢幻瀑布秘境。
▲2026碧潭水舞季順遊新店！ 新店一日遊必去推薦，新店最強蛋餅 夢幻瀑布秘境。

新店一日遊推薦：旭達豆漿店、二叭子植物園、和美山步道

來看碧潭水舞秀，推薦先來吃新店人氣早餐「旭達豆漿店」，現擀現煎的手工蛋餅金黃酥香，配上蒜蓉醬油超涮嘴，傳統飯糰也很有人氣，來吃早餐、午餐都很適合，之後再到有安坑綠寶石之稱的「二叭子植物園」，園區佔地約150公頃，有著多條全齡向的枕木步道與健走區，還有觀景平台可以眺望美景，推薦再到碧潭風景區的「和美山步道」散步，最後回到碧潭風景區看水舞秀、逛市集。

旭達豆漿店  位置資訊

地址：新北市新店區百和里中正路438號
電話：02-2219-4713
完整介紹由部落客「ifunny艾方妮」於窩客島分享：新店最強手工蛋餅！旭達豆漿招牌現橄現煎，酥香口感讓人一試成主顧。

二叭子植物園  位置資訊

地址：新北市新店區雙城里雙城路279號
電話：02-2210-4750
完整介紹由部落客「我是玉米妞」於窩客島分享：新北市新店區【新北新店】二叭子植物園｜都市裡的芬多精、新北市也有植物園！生態小旅行.新店景點.安坑輕軌景點

和美山步道  位置資訊

地址：新北市新店區太平里碧潭路313號
完整介紹由部落客「是艾思，不是火拳。」於窩客島分享：你不知道的輕鬆版和美山步道&全台唯一人力擺渡船

▲新店一日遊必吃美食推薦！新店人氣早餐「旭達豆漿店」現擀現煎手工蛋餅，配上蒜蓉醬油超涮嘴。(攝影：部落客 ifunny艾方妮)
▲新店一日遊必吃美食推薦！新店人氣早餐「旭達豆漿店」現擀現煎手工蛋餅，配上蒜蓉醬油超涮嘴。(攝影：部落客 ifunny艾方妮)
▲新店一日遊推薦必去！和美山步道就位在碧潭風景區，看碧潭水舞秀前先來散步。(攝影：部落客 是艾思，不是火拳。)
▲新店一日遊推薦必去！和美山步道就位在碧潭風景區，看碧潭水舞秀前先來散步。(攝影：部落客 是艾思，不是火拳。)

新店景點一日遊推薦：銀河洞、獅頭山步道

新店必訪秘境「銀河洞越嶺步道」，壯觀的瀑布與鑲嵌於岩洞裡的古廟，約30分鐘即能抵達銀河洞，大家可以站在廟前，拍出超夢幻的秘境打卡照，想要踏青也推薦到超親民「獅頭山步道」，步道沿途綠意滿滿，輕鬆就能到達觀景台，俯瞰碧潭吊橋、城市美景，是新店一日遊必玩景點，也是夏天避暑的好去處。

銀河洞  位置資訊

地址：新北市新店區員潭里銀河路68號
完整介紹由部落客「大漠國渡」於窩客島分享：【遊記】「神仙」居住的地方，果然很特別，銀河洞 (呂洞賓廟) - 大漠國渡

獅頭山步道  位置資訊

地址：新北市新店區
電話：02-2498-8980
完整介紹由部落客「小如吾家札記」於窩客島分享：【新店步道】獅頭山步道,國旗飄揚,風景也太好,看到碧潭吊橋了,推薦可以來！

▲新店景點一日遊推薦！銀河洞壯觀的瀑布與鑲嵌於岩洞裡的古廟，約30分鐘即能抵達銀河洞。(攝影：部落客 大漠國渡)
▲新店景點一日遊推薦！銀河洞壯觀的瀑布與鑲嵌於岩洞裡的古廟，約30分鐘即能抵達銀河洞。(攝影：部落客 大漠國渡)
▲新店景點一日遊推薦！獅頭山步道步道沿途綠意滿滿，輕鬆就能到達觀景台。(攝影：部落客 小如吾家札記)
▲新店景點一日遊推薦！獅頭山步道步道沿途綠意滿滿，輕鬆就能到達觀景台。(攝影：部落客 小如吾家札記)

新店一日遊必吃美食推薦：新店北鴨鴨肉羹、黃記米粉湯

新店美食必吃推薦鄰近捷運新店站、碧潭風景區的「新店北鴨鴨肉羹」，店內羹湯用最獨特的仿效鋼管輸送，鴨肉飯淋上蔥油香氣迷人，鴨肉羹米粉加入黑醋更開胃，如果在安坑周邊，就來這家「黃記米粉湯」，乳白色豚骨湯頭可免費加湯，搭配被網友封神的炸雞滷肉飯，超佛心價格深受饕客喜愛，內用還可享受免費自製酸菜、豬油辣椒。

新店北鴨鴨肉羹  位置資訊

地址：新北市新店區文明里光明街169號
電話：02-2910-4565
完整介紹由部落客「吃貨小姐姐の饗樂生活。」於窩客島分享：[美食] 新店北鴨鴨肉羹 ♥ 新北碧潭美食推薦 GOOGLE評價4.2顆星 ♥ 老饕激推 ! 吃貨絕對不會想錯過的銷魂鴨肉飯

黃記米粉湯  位置資訊

地址：新北市新店區雙城里安康路三段45號
電話：02-2214-2827
完整介紹由部落客「岳岳欲食x新北美食x台北美食x美食推薦」於窩客島分享：新店美食必吃老字號米粉湯！濃郁豚骨白湯只要佛心價，100元去骨雞腿排便當。

▲新店一日遊必吃美食推薦！新店北鴨鴨肉羹店內羹湯用最獨特的仿效鋼管輸送，鴨肉飯淋上蔥油香氣迷人。(攝影：部落客 吃貨小姐姐の饗樂生活。)
▲新店一日遊必吃美食推薦！新店北鴨鴨肉羹店內羹湯用最獨特的仿效鋼管輸送，鴨肉飯淋上蔥油香氣迷人。(攝影：部落客 吃貨小姐姐の饗樂生活。)
▲新店一日遊必吃美食推薦！黃記米粉湯乳白色豚骨湯頭可免費加湯。(攝影：部落客 岳岳欲食x新北美食x台北美食x美食推薦)
▲新店一日遊必吃美食推薦！黃記米粉湯乳白色豚骨湯頭可免費加湯。(攝影：部落客 岳岳欲食x新北美食x台北美食x美食推薦)

假日雙北景點必去推薦

推薦閱讀：板橋布丁狗花海燈光秀！2026新北蝶戀季送布丁狗帽，必拍重點 交通整理。

推薦閱讀：蔦屋書店進駐松菸！TSUTAYA BOOKSTORE松菸店預計5/16登場，共享辦公室打造最chill書店。

推薦閱讀：2026必逛北美館展覽！超現實主義特展四大展區，達利、馬格利特等大師超過120件作品。

更多 新店一日遊推薦 照片：

▲新店一日遊推薦必去！和美山步道就位在碧潭風景區，看碧潭水舞秀前先來散步。(攝影：部落客 是艾思，不是火拳。)
▲新店一日遊推薦必去！和美山步道就位在碧潭風景區，看碧潭水舞秀前先來散步。(攝影：部落客 是艾思，不是火拳。)
▲新店一日遊必吃美食推薦！新店人氣早餐「旭達豆漿店」現擀現煎手工蛋餅，配上蒜蓉醬油超涮嘴。(攝影：部落客 ifunny艾方妮)
▲新店一日遊必吃美食推薦！新店人氣早餐「旭達豆漿店」現擀現煎手工蛋餅，配上蒜蓉醬油超涮嘴。(攝影：部落客 ifunny艾方妮)
▲新店景點一日遊推薦！銀河洞壯觀的瀑布與鑲嵌於岩洞裡的古廟，約30分鐘即能抵達銀河洞。(攝影：部落客 大漠國渡)
▲新店景點一日遊推薦！銀河洞壯觀的瀑布與鑲嵌於岩洞裡的古廟，約30分鐘即能抵達銀河洞。(攝影：部落客 大漠國渡)
▲新店一日遊必吃美食推薦！新店北鴨鴨肉羹人氣必點推薦，鴨肉飯淋上蔥油香氣迷人。(攝影：部落客 吃貨小姐姐の饗樂生活。)
▲新店一日遊必吃美食推薦！新店北鴨鴨肉羹人氣必點推薦，鴨肉飯淋上蔥油香氣迷人。(攝影：部落客 吃貨小姐姐の饗樂生活。)
▲新店景點一日遊推薦！獅頭山步道步道沿途綠意滿滿，輕鬆就能到達觀景台。(攝影：部落客 小如吾家札記)
▲新店景點一日遊推薦！獅頭山步道步道沿途綠意滿滿，輕鬆就能到達觀景台。(攝影：部落客 小如吾家札記)

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
延伸閱讀
板橋布丁狗花海燈光秀！2026新北蝶戀季送布丁狗帽，必拍重點 交通整理。
板橋布丁狗花海燈光秀！2026新北蝶戀季送布丁狗帽，必拍重點 交通整理。
編輯 鄭雅之
星巴克京都圓山公園菊之溪店新開幕，京都名勝首店，提供綠意環繞的咖啡體驗。
星巴克京都圓山公園菊之溪店新開幕，京都名勝首店，提供綠意環繞的咖啡體驗。
特派員 Trish
新北森林系餐廳推薦7選！必拍新北森林咖啡廳秘境，烏來瀑布景觀餐廳超狂。
新北森林系餐廳推薦7選！必拍新北森林咖啡廳秘境，烏來瀑布景觀餐廳超狂。
編輯 鄭亦庭
捷運直達螢火蟲秘境！新店和美山「擺渡賞螢」免門票，預約方式看這。
捷運直達螢火蟲秘境！新店和美山「擺渡賞螢」免門票，預約方式看這。
編輯 鄭雅之
不只海景好拍！後龍一日遊，從百年隧道逛到老宅甜點，6大私房景點這樣玩。
不只海景好拍！後龍一日遊，從百年隧道逛到老宅甜點，6大私房景點這樣玩。
編輯 陳怡吟
加入窩客島line好友搶看限時優惠
加入窩客島ig、最新熱門美照不能錯過
加入窩客島粉絲團、美食旅遊搶先看
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
相關商家

旭達豆漿店

02-2219-4713
新北市新店區中正路438號
4.4

新店北鴨鴨肉羹

02 -29104565
新北市新店區光明街169號
4.2

黃記米粉湯(原碧潭黃記)

02-22142827
新北市新店區安康路三段45號
4.3