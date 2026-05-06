2026碧潭水舞季順遊新店推薦！吃新店最強蛋餅、衝夢幻銀河洞秘境，編輯鄭亦庭表示：衝碧潭水舞秀前，先來趟新店一日遊。

2026碧潭水舞季順遊新店！2026碧潭水舞季將一路至6月14日，今年除了震撼碧潭水舞表演，現場還有雷射光雕、LED發光地磚與動感光束燈，更有水上鋼鐵人秀、文創市集，讓你整個晚上玩到嗨，窩客島這次特別整理新店一日遊必吃美食、必玩景點，你晚上來看碧潭水舞前，先順遊安坑、碧潭周邊景點，來趟新店一日遊。



▲2026碧潭水舞季順遊新店！ 新店一日遊必去推薦，新店最強蛋餅 夢幻瀑布秘境。



▲2026碧潭水舞季順遊新店！ 新店一日遊必去推薦，新店最強蛋餅 夢幻瀑布秘境。





新店一日遊推薦：旭達豆漿店、二叭子植物園、和美山步道

來看碧潭水舞秀，推薦先來吃新店人氣早餐「旭達豆漿店」，現擀現煎的手工蛋餅金黃酥香，配上蒜蓉醬油超涮嘴，傳統飯糰也很有人氣，來吃早餐、午餐都很適合，之後再到有安坑綠寶石之稱的「二叭子植物園」，園區佔地約150公頃，有著多條全齡向的枕木步道與健走區，還有觀景平台可以眺望美景，推薦再到碧潭風景區的「和美山步道」散步，最後回到碧潭風景區看水舞秀、逛市集。





旭達豆漿店 位置資訊

地址：新北市新店區百和里中正路438號

電話：02-2219-4713

完整介紹由部落客「ifunny艾方妮」於窩客島分享：新店最強手工蛋餅！旭達豆漿招牌現橄現煎，酥香口感讓人一試成主顧。





二叭子植物園 位置資訊

地址：新北市新店區雙城里雙城路279號

電話：02-2210-4750

完整介紹由部落客「我是玉米妞」於窩客島分享：新北市新店區【新北新店】二叭子植物園｜都市裡的芬多精、新北市也有植物園！生態小旅行.新店景點.安坑輕軌景點





和美山步道 位置資訊

地址：新北市新店區太平里碧潭路313號

完整介紹由部落客「是艾思，不是火拳。」於窩客島分享：你不知道的輕鬆版和美山步道&全台唯一人力擺渡船



▲新店一日遊必吃美食推薦！新店人氣早餐「旭達豆漿店」現擀現煎手工蛋餅，配上蒜蓉醬油超涮嘴。(攝影：部落客 ifunny艾方妮)



▲新店一日遊推薦必去！和美山步道就位在碧潭風景區，看碧潭水舞秀前先來散步。(攝影：部落客 是艾思，不是火拳。)





新店景點一日遊推薦：銀河洞、獅頭山步道

新店必訪秘境「銀河洞越嶺步道」，壯觀的瀑布與鑲嵌於岩洞裡的古廟，約30分鐘即能抵達銀河洞，大家可以站在廟前，拍出超夢幻的秘境打卡照，想要踏青也推薦到超親民「獅頭山步道」，步道沿途綠意滿滿，輕鬆就能到達觀景台，俯瞰碧潭吊橋、城市美景，是新店一日遊必玩景點，也是夏天避暑的好去處。





銀河洞 位置資訊

地址：新北市新店區員潭里銀河路68號

完整介紹由部落客「大漠國渡」於窩客島分享：【遊記】「神仙」居住的地方，果然很特別，銀河洞 (呂洞賓廟) - 大漠國渡





獅頭山步道 位置資訊

地址：新北市新店區

電話：02-2498-8980

完整介紹由部落客「小如吾家札記」於窩客島分享：【新店步道】獅頭山步道,國旗飄揚,風景也太好,看到碧潭吊橋了,推薦可以來！



▲新店景點一日遊推薦！銀河洞壯觀的瀑布與鑲嵌於岩洞裡的古廟，約30分鐘即能抵達銀河洞。(攝影：部落客 大漠國渡)



▲新店景點一日遊推薦！獅頭山步道步道沿途綠意滿滿，輕鬆就能到達觀景台。(攝影：部落客 小如吾家札記)





新店一日遊必吃美食推薦：新店北鴨鴨肉羹、黃記米粉湯

新店美食必吃推薦鄰近捷運新店站、碧潭風景區的「新店北鴨鴨肉羹」，店內羹湯用最獨特的仿效鋼管輸送，鴨肉飯淋上蔥油香氣迷人，鴨肉羹米粉加入黑醋更開胃，如果在安坑周邊，就來這家「黃記米粉湯」，乳白色豚骨湯頭可免費加湯，搭配被網友封神的炸雞滷肉飯，超佛心價格深受饕客喜愛，內用還可享受免費自製酸菜、豬油辣椒。





新店北鴨鴨肉羹 位置資訊

地址：新北市新店區文明里光明街169號

電話：02-2910-4565

完整介紹由部落客「吃貨小姐姐の饗樂生活。」於窩客島分享：[美食] 新店北鴨鴨肉羹 ♥ 新北碧潭美食推薦 GOOGLE評價4.2顆星 ♥ 老饕激推 ! 吃貨絕對不會想錯過的銷魂鴨肉飯





黃記米粉湯 位置資訊

地址：新北市新店區雙城里安康路三段45號

電話：02-2214-2827

完整介紹由部落客「岳岳欲食x新北美食x台北美食x美食推薦」於窩客島分享：新店美食必吃老字號米粉湯！濃郁豚骨白湯只要佛心價，100元去骨雞腿排便當。



▲新店一日遊必吃美食推薦！新店北鴨鴨肉羹店內羹湯用最獨特的仿效鋼管輸送，鴨肉飯淋上蔥油香氣迷人。(攝影：部落客 吃貨小姐姐の饗樂生活。)



▲新店一日遊必吃美食推薦！黃記米粉湯乳白色豚骨湯頭可免費加湯。(攝影：部落客 岳岳欲食x新北美食x台北美食x美食推薦)

假日雙北景點必去推薦

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更多 新店一日遊推薦 照片：

▲新店一日遊推薦必去！和美山步道就位在碧潭風景區，看碧潭水舞秀前先來散步。(攝影：部落客 是艾思，不是火拳。)

▲新店一日遊必吃美食推薦！新店人氣早餐「旭達豆漿店」現擀現煎手工蛋餅，配上蒜蓉醬油超涮嘴。(攝影：部落客 ifunny艾方妮)



▲新店景點一日遊推薦！銀河洞壯觀的瀑布與鑲嵌於岩洞裡的古廟，約30分鐘即能抵達銀河洞。(攝影：部落客 大漠國渡)



▲新店一日遊必吃美食推薦！新店北鴨鴨肉羹人氣必點推薦，鴨肉飯淋上蔥油香氣迷人。(攝影：部落客 吃貨小姐姐の饗樂生活。)

