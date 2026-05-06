五桐號7大新品在全家！五桐號泰奶霜淇淋 焙茶酷繽沙，杏仁凍青茶24小時都能喝。

五桐號全家聯名開賣，泰式奶茶霜淇淋與杏仁凍青茶等新品登場，編輯張人尹表示，此次結合Let’s Tea與新鮮屋系列，打造夏日便利商店手搖飲新選擇。

五桐號7大新品，24小時在全家都能買！這次詮超人氣手搖杯「五桐號」首度攜手「全家便利商店」，一次把霜淇淋、現調茶飲通通帶進巷口便利商店，還加碼新鮮屋系列飲品，從飲料、冰沙、冰棒冰品總共7大新品，讓粉絲不用排隊也能快速入手熟悉風味，夏天24小時都能在全家喝到五桐號。



▲五桐號攜手全家便利商店推出7大新品，從霜淇淋到飲品一次到位，24小時都能在全家輕鬆入手五桐號手搖風味。



▲五桐號聯名全家打造便利商店，集結冰品、飲料與新鮮屋系列，讓粉絲不用排隊也能喝到五桐號。





泰奶霜淇淋搶先登場

▲五桐號推出泰式奶茶霜淇淋，5/5起於全家開賣，使用泰國茶葉打造濃厚茶香與滑順奶香口感。

Let’s Tea 酷繽沙系列同步登場

▲五桐號同步推出鹿兒島焙茶酷繽沙，在全家開賣，以冰沙形式呈現焙茶香氣，提供粉絲消暑新選擇。

新鮮屋飲品與優惠打造24小時手搖

▲桐號推出新鮮屋鐵觀音厚奶茶與蜜桃荔枝紅茶，在全家販售，讓粉絲24小時都能喝到手搖風味。



▲五桐號聯名全家推出期間優惠，Let’s Tea系列與酷繽沙59元，新鮮屋系列第二件6折，讓粉絲輕鬆入手。

五桐號新品活動資訊

第二波開賣：5/13起

販售品項： Let’s Tea 杏仁凍青茶



Let’s Tea泰式奶茶



鹿兒島焙茶酷繽沙



黑糖粉粿青檸冬瓜冰棒



鐵觀音厚奶茶（新鮮屋）



蜜桃荔枝紅茶（新鮮屋）



五桐號優惠資訊 活動期間：5/13-6/9

活動內容：

Let’s Tea「泰式奶茶」與「杏仁凍青茶」單杯59元，任選第二杯享79折。

「鹿兒島焙茶酷繽沙」59元優惠。

新鮮屋系列有第二件6折。



▲五桐號同步推出黑糖粉粿青檸冬瓜冰棒，在全家販售，以黑糖冬瓜與檸檬原汁結合粉粿，還原咀嚼系飲品爽感。

▲五桐號Let’s Tea系列推出杏仁凍青茶與泰式奶茶，在全家販售，呈現清爽與濃厚兩種不同風味選擇。

售價：39元活動期間：5/13-6/9活動內容：Let’s Tea「泰式奶茶」與「杏仁凍青茶」單杯59元，任選第二杯享79折。「鹿兒島焙茶酷繽沙」59元優惠。新鮮屋系列有第二件6折。 售價：39元 售價：49元 售價：65元 售價：65元 售價：65元

這次最先登場的主角，就是Fami!ce「泰式奶茶霜淇淋」5/5起開賣，以五桐號人氣品項「最完美手沖泰奶」為靈感，選用泰國茶葉製作，呈現出濃厚茶香與飽滿色澤，入口時帶有滑順奶香與細緻層次。為了讓冰品控消暑，這次五桐號也推出「黑糖粉粿青檸冬瓜冰棒」，古法熬製黑糖冬瓜基底，搭配檸檬原汁、黑糖粉粿，還原咀嚼飲品的爽感。除了冰品之外，5/13起「Let’s Tea」系列也同步推出五桐號聯名飲品，其中「杏仁凍青茶」以青茶為基底搭配五桐號必吃配料杏仁凍，呈現清爽又帶有咀嚼口感的層次變化，「泰式奶茶」則還原濃厚茶韻與煉乳香氣，主打厚實風味。另一款「鹿兒島焙茶酷繽沙」喝得到焙茶特有的焙火香氣，冰沙口感超消暑。這次聯名也延伸到新鮮屋系列，推出「鐵觀音厚奶茶」與「蜜桃荔枝紅茶」，讓超人氣手搖杯24小時、隨時隨地都能開喝。同時搭配期間限定優惠，5/13-6/9期間Let’s Tea「泰式奶茶」與「杏仁凍青茶」單杯59元，任選第二杯享79折，「鹿兒島焙茶酷繽沙」同樣59元，而新鮮屋系列則有第二件6折活動，讓飲料控通通喝起來。第一波開賣：5/5起泰式奶茶霜淇淋售價：49元