五桐號7大新品在全家！五桐號泰奶霜淇淋 焙茶酷繽沙，杏仁凍青茶24小時都能喝。

五桐號全家聯名開賣，泰式奶茶霜淇淋與杏仁凍青茶等新品登場，編輯張人尹表示，此次結合Let’s Tea與新鮮屋系列，打造夏日便利商店手搖飲新選擇。
五桐號7大新品，24小時在全家都能買！這次詮超人氣手搖杯「五桐號」首度攜手「全家便利商店」，一次把霜淇淋、現調茶飲通通帶進巷口便利商店，還加碼新鮮屋系列飲品，從飲料、冰沙、冰棒冰品總共7大新品，讓粉絲不用排隊也能快速入手熟悉風味，夏天24小時都能在全家喝到五桐號。
泰奶霜淇淋搶先登場這次最先登場的主角，就是Fami!ce「泰式奶茶霜淇淋」5/5起開賣，以五桐號人氣品項「最完美手沖泰奶」為靈感，選用泰國茶葉製作，呈現出濃厚茶香與飽滿色澤，入口時帶有滑順奶香與細緻層次。為了讓冰品控消暑，這次五桐號也推出「黑糖粉粿青檸冬瓜冰棒」，古法熬製黑糖冬瓜基底，搭配檸檬原汁、黑糖粉粿，還原咀嚼飲品的爽感。
Let’s Tea 酷繽沙系列同步登場除了冰品之外，5/13起「Let’s Tea」系列也同步推出五桐號聯名飲品，其中「杏仁凍青茶」以青茶為基底搭配五桐號必吃配料杏仁凍，呈現清爽又帶有咀嚼口感的層次變化，「泰式奶茶」則還原濃厚茶韻與煉乳香氣，主打厚實風味。另一款「鹿兒島焙茶酷繽沙」喝得到焙茶特有的焙火香氣，冰沙口感超消暑。
新鮮屋飲品與優惠打造24小時手搖這次聯名也延伸到新鮮屋系列，推出「鐵觀音厚奶茶」與「蜜桃荔枝紅茶」，讓超人氣手搖杯24小時、隨時隨地都能開喝。同時搭配期間限定優惠，5/13-6/9期間Let’s Tea「泰式奶茶」與「杏仁凍青茶」單杯59元，任選第二杯享79折，「鹿兒島焙茶酷繽沙」同樣59元，而新鮮屋系列則有第二件6折活動，讓飲料控通通喝起來。
五桐號新品活動資訊第一波開賣：5/5起
泰式奶茶霜淇淋
售價：49元
第二波開賣：5/13起
販售品項：
販售品項：
Let’s Tea 杏仁凍青茶
售價：65元
Let’s Tea泰式奶茶
售價：65元
鹿兒島焙茶酷繽沙
售價：65元
黑糖粉粿青檸冬瓜冰棒
售價：49元
鐵觀音厚奶茶（新鮮屋）
售價：39元
蜜桃荔枝紅茶（新鮮屋）
售價：39元
活動內容：
Let’s Tea「泰式奶茶」與「杏仁凍青茶」單杯59元，任選第二杯享79折。
「鹿兒島焙茶酷繽沙」59元優惠。
新鮮屋系列有第二件6折。
五桐號優惠資訊活動期間：5/13-6/9
活動內容：
Let’s Tea「泰式奶茶」與「杏仁凍青茶」單杯59元，任選第二杯享79折。
「鹿兒島焙茶酷繽沙」59元優惠。
新鮮屋系列有第二件6折。