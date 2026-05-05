99元飛日本！2026 Trip.com夏季旅展開搶，星宇航空機加酒5555元全攻略。

報稅季來襲讓旅遊預算備受挑戰，資深編輯李維唐指出，這類限時促銷是旅客規避通膨與匯率波動的黃金期。他強調，Trip.com與星宇航空的深度合作不僅提升了行程含金量，更精準鎖定女力與世足賽商機，建議消費者應提前登入會員以確保搶購成功。

五月報稅季讓許多人的荷包感到壓力，但這並不代表要犧牲生活的質感與旅行的期待。全球領先的線上旅遊平台Trip.com於2026年5月4日宣布正式啟動限時夏季旅展，並首度與星宇航空深度合作，為渴望出國的旅客打造一系列驚喜優惠。無論是即將到來的母親節犒賞，還是為了6月世界盃足球賽做準備，這場旅展透過一站式的服務與破盤價格，成為民眾在「稅」月中的超強後盾。

▲台灣女性「旅行力」位居全球前段班，平均一年出國次數超過2次，短程亞洲城市為首選。圖／Trip.com提供；窩客島編輯李維唐整理



數據洞察女力旅遊與獨旅新浪潮

根據Trip.com最新數據顯示，台灣女性的旅行力在亞洲市場表現極為亮眼，平均年出國次數達到2.19趟，僅次於韓國女性的3.43趟。在2025年的統計中，台灣女性旅客偏好短程航線，其中東京、大阪、沖繩及首爾、釜山是心中首選。值得關注的是，Solo Travel「女性獨旅」正快速興起，台灣女性獨旅的飯店預訂量年增率超過70%，且50歲以上的成熟女性獨旅比例也超過16%。這反映出旅行已不再僅是團體社交，更是女性追求自我空間、安全感與文化體驗的重要生活常態。

五五旅展首賣日強打99元機票特攻

5月5日首賣日當天將掀起第一波搶購高潮。中午12點準時開賣台北直飛東京、大阪及沖繩的單程機票，最低僅需99元。緊接著12點30分，街口支付會員可參與專屬活動，搶購前往福岡、札幌、香港及上海等地的999元起機票。晚間9點30分則鎖定韓國線，提供首爾與釜山的999元優惠。此外，星宇航空也於5月5日至5月6日兩天，獨家推出多條熱門航線的來回驚喜價，包含台北來回宮古島、東京5999元，以及台北來回港澳3999元起，讓追求高品質飛行體驗的旅客能以平價享受精品航空的服務。

▲Trip.com夏季旅展活動日曆，清楚條列每日機票、飯店及專屬代碼開搶時間。圖／Trip.com提供；窩客島編輯李維唐整理

母親節夢幻提案與機加酒5555元專案

為了呼應母親節送禮需求，Trip.com特別針對女性喜愛的熱點規劃優惠。5月6日中午12點，指定活動頁面將釋出台北往沖繩三天兩夜「機加酒」每人5555元起的夢幻價格，相較原價最高現省近7000元。除了硬體優惠，平台的折扣碼也同步發放，包含2人以上預訂日韓行程滿額折抵500元，以及Visa卡友最高折抵3200元的專屬回饋。針對精打細算的族群，每週三的LINE Bank日更提供日韓泰機票飯店85折優惠，讓這份母親節禮物既有面子也能兼顧預算。

飯店日強攻交通便捷處住宿99元起

5月7日進入飯店主題日，Trip.com鎖定交通便利的「無敵地點」進行回饋。當日中午12點，位於難波站出口正對面的相鐵FRESA INN大阪難波車站前，推出一晚僅99元的震撼價。沖繩那霸柔婕閣飯店也提供999元的驚喜優惠。晚間9點30分，包含擁有絕佳海景的L7海雲台樂天飯店，以及國內知名的禧榕軒大飯店、礁溪麒麟飯店，均同步推出999元起的住宿方案，單晚最高可省下3000元，是規畫親子出遊或多人旅行的最佳入手機會。

世足賽熱血加持與票券買1送1終極盛典

隨著6月世界盃足球賽即將開幕，5月8日的票券日成為運動迷的狂歡時刻。當天提供80種限量票券優惠，包含首爾AREX快線、釜山一日遊等49種項目買1送1。對於想現場觀賽或隨時掌握戰況的旅客，歐洲、日韓及東南亞多國eSIM推出一口價優惠。同時，預訂星宇航空歐美機票並綁定常客資訊，最高可賺取等值約640元台幣的2000 Trip Coins。Trip.com透過完整的一站式服務，將交通、住宿、通訊與賽事體驗無縫接軌，讓每位旅客都能在夏季盡情瘋世界。

▲Trip.com迎接FIFA世界盃足球賽事，票券日推出eSim及交通等多項熱血觀賽優惠。圖／Trip.com提供；窩客島編輯李維唐整理







Trip.com 5.5夏季旅展

活動時間：2026年5月5日至5月8日

活動內容：

5月5日首賣日

12:00 開賣台北直飛東京、大阪、沖繩單程機票 99元起 。

12:30 街口支付會員獨享台北至福岡、札幌、大阪、香港、上海單程機票 999元起 。

21:30 台北直飛首爾、釜山單程機票 999元起 。

22:00 星宇航空獨家台北來回宮古島、東京優惠 。

發放「滿4000折500」日韓機票代碼及「街口支付79折」住宿代碼 。

5月6日機票日

12:00 台北至沖繩三天兩夜「機加酒」每人 5555元起 。

21:30 星宇航空台北來回曼谷 4999元起、港澳 3999元起 。

發放「滿10000折500」機加酒代碼及最高 1111元機票折扣碼 。

5月7日飯店日

12:00 相鐵FRESA INN大阪難波車站前一晚 99元；沖繩那霸柔婕閣飯店一晚 999元 。

21:30 L7海雲台樂天飯店、禧榕軒大飯店、礁溪麒麟飯店每晚 999元起 。

發放「連住兩晚滿4000折500」及最高 1111元飯店折扣碼 。

5月8日票券日

12:00 包含AREX、一日遊等49種票券買一送一；香港迪士尼等22種票券半價 。

多國eSIM一口價優惠及新加坡纜車買二送一 。

世足賽專屬加碼

預訂星宇歐美機票賺 2000 Trip Coins；多人訂機加酒最高賺 1600 Trip Coins 。

活動官網： https://tw.trip.com/sale/w/34686/double-sale.html