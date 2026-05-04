唐揚炸雞免費吃！日本百年定食「彌生軒」插旗高雄義享，4大必吃推薦。

高雄饕客要來吃！日本連鎖定食指標「彌生軒」正式宣佈於5月1日進駐高雄義享時尚廣場。這不僅是品牌在高雄的第3間門市，更帶來超誠意的開幕大禮。只要在首5日來店用餐並拍照打卡，就能免費品嚐到酥脆多汁的人氣唐揚炸雞，單筆消費滿額還會加碼贈送品牌限定飲料提袋。無論是為了百貨逛累了想覓食，還是衝著正統日本定食風味而來，這次的高雄義享店開幕活動絕對是5月初最不容錯過的南台灣食尚話題。

▲001「南蠻炸雞定食」選用多汁雞腿肉酥炸，淋上特製塔塔醬，是「彌生軒」必吃道地日本滋味。 ▲店內充滿濃厚日本文化氣息，透過正統一膳定食，傳遞跨越百年的幸福滋味。





一膳定食傳遞百年幸福感

起源於東京的「彌生軒」擁有超過100年的深厚底蘊，一直以來都以一膳定食傳遞幸福為初衷。品牌強調一飯、一湯、一主菜搭配副菜的黃金組合，讓大家在享受美味的同時也能兼顧營養均衡。店內特別嚴選台灣高品質的越光米，每一口都能吃到Q彈香甜的滋味。不僅如此，「彌生軒」更將日本在地的四季旬味帶進台灣，透過職人的細緻堅持與精準調味，將最正統的日本日常飲食文化完整呈現。讓人不用搭飛機，就能體驗到如同置身日本般的味覺饗宴。

▲「名古屋特選鰻櫃定食」推薦鰻魚三吃神級美味，體驗正統日式料理職人精神。





彌生軒4大必吃推薦

日本定食指標「彌生軒」進駐高雄義享天地！打卡免費吃唐揚炸雞，快來體驗正統日式美味。編輯 鄭雅之表示：超推南蠻炸雞的！

來到義享店絕對不能錯過的，就是多款充滿日本地方特色的定食選擇。像是著名的「名古屋特選鰻櫃定食」，1次就能體驗到原味、加入佐料以及茶泡飯的3種吃法，層次豐富讓人回味無窮。另外還有「南蠻炸雞定食」，酥脆肉質淋上特製塔塔醬，酸甜滋味超級開胃。如果想要感受日式家常味，「壽喜燒」或是「香炒肉片蔬菜定食」也是許多老饕的心頭好。每一道餐點都堅持使用在地食材結合日本進口調味，讓每一位上門的顧客都能品嚐到最貼近日本當地的感動。

▲「味噌炸豬排煮定食」香濃味噌搭配半熟蛋，是義享天地百貨聚餐的首選熱門餐點。

開幕唐揚炸雞免費吃

最令粉絲期待的開幕好康終於來了。從5月1日開始連續5天，「彌生軒」特別推出寵粉活動，只要在店內用餐並完成指定的拍照打卡任務，就能直接免費吃1份金黃多汁的人氣唐揚炸雞。這款炸雞外皮酥脆且內裡鮮嫩多汁，是許多人吃定食必加點的靈魂配角。除此之外，單筆消費只要滿1,200元還會額外贈送品牌專屬的帆布飲料提袋，讓大家有吃又有拿。由於贈品與炸雞每日數量有限，建議想嚐鮮的朋友記得提早前往排隊，千萬別錯過這場超狂的5月美食盛典。

▲開幕限時贈送人氣「唐揚炸雞」，口感外酥內嫩，是「彌生軒」粉絲最愛的經典配菜。





彌生軒 高雄義享時尚廣場店 店家資訊

地址： 高雄市鼓山區大順一路115號7F

電話： 07-550-6398

營業時間： 平日 11:00-22:30、例假日 10:30-22:00





彌生軒高雄義享店 開幕優惠

活動一：唐揚炸雞免費吃

活動時間： 5月1日至5月5日

活動方式： 內用並拍照打卡（FB、IG 或 Google 評論皆可）

活動獎勵： 贈送「唐揚炸雞3顆」乙份（每日限量，送完為止）





活動時間： 5月1日至5月5日 活動方式： 內用並拍照打卡（FB、IG 或 Google 評論皆可） 活動獎勵： 贈送「唐揚炸雞3顆」乙份（每日限量，送完為止） 活動二：滿額送品牌飲料提袋

活動時間： 5月1日起（贈完為止）

活動方式： 單筆消費滿 1,200 元

活動獎勵： 贈送「YAYOI 品牌飲料提袋」乙只（不累贈）





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