花蓮6大飯店聯手買一送一！太魯閣晶英酒店領軍推出樂齡1+1假期11,000元起，兩段式慢旅首選。

花蓮正從單點觀光轉向重視節奏感的慢旅生活，尤其樂齡族群更渴望彈性與舒適。資深編輯李維唐指出，這次六大頂級飯店打破競爭框架合作，以兩段式住宿策略精準切中長者需求，不僅是市場創新，更是對花蓮永續旅遊價值的深度體現。

當旅行的定義從走馬看花的行程轉變為對生活質感的細膩追求，花蓮正以其獨有的山海節奏，重新定義高品質的旅遊型態。太魯閣晶英酒店於2026年4月30日宣布，即日起至2026年6月30日止，攜手花蓮美侖大飯店、花蓮福容大飯店、花蓮理想大地渡假飯店、遠雄悅來大飯店及瑞穗天合國際觀光酒店，共同推動「1+1雙宿」樂齡聯名假期 。這項合作打破了傳統飯店競爭的框架，以「兩段式旅程」為核心，讓60歲以上的旅人能在峽谷、海岸與縱谷間自由穿梭，構築出更具深度與彈性的長住體驗 。

▲太魯閣晶英酒店鄰近的綠水文山步道林蔭環繞，適合樂齡族群輕鬆漫步 。圖／太魯閣晶英酒店提供；窩客島整理



跨品牌強強聯手！打造全台最彈性的兩段式旅程

此次「花蓮1+1。樂齡聯名假期」專案，特別針對年滿60歲以上的旅人設計，平日雙人同行每房11,000元起 。這項專案最引人入勝之處在於其高度的自由度，旅人只需在任一合作飯店官網完成訂房，退房時即可獲得第二間指定飯店的住宿憑證 。這種「不需連續住宿」的設計，讓長輩們能依照體力與喜好，自主安排兩段截然不同的旅程，無論是想先在太魯閣感受山靈水秀，過段時日再前往瑞穗享受黃金溫泉，或是走訪理想大地的威尼斯風情，都能透過這張憑證輕鬆實現，完美體現了「輕鬆移動、彈性安排」的現代旅遊趨勢 。

▲太魯閣晶英酒店頂樓空間可近距離觀賞峽谷風光 。圖／太魯閣晶英酒店提供；窩客島整理

太魯閣晶英加碼！從餐飲優惠到低碳走讀的全方位守護

作為此次聯名專案的核心推動者，太魯閣晶英酒店更進一步強化了館內的療癒服務。針對樂齡族群的需求，飯店貼心地將早餐時段延長至中午，並在下午提供微醺蒔光飲品與小點，讓旅人無需趕路，能悠閒地在山嵐間享受美食 。此外，凡預訂此專案的旅客，晚餐可享85折優惠，並獲贈往返花蓮車站或機場的定時定點接駁服務 。為了讓旅程更具深度，飯店規劃了「綠水森態漫遊」與「太魯閣野學堂」等走讀行程，帶領旅人以低碳、永續的方式親近自然，感受這片土地的呼吸與生命力 。

永續旅遊實踐！與自然共生的人文生活體驗

太魯閣晶英酒店不僅提供住宿，更致力於將永續理念融入旅行。飯店與國家公園合作推動生態友善行動，包括設置「獨居蜂之家」與舉辦「布洛灣森域工作坊」，邀請旅人親手為山林養護盡一份心力 。在館內體驗方面，飯店與知名瑜珈品牌agoy合作，由專業老師引領旅人在清晨與夜間進行伸展練習，找回身體的平衡 。此外，更安排了原民串珠手鍊與天然去角質皂等ESG手作課程，將永續轉化為充滿溫度的生活實作，讓這趟花蓮之旅不僅是感官的享受，更是心靈與環境共好的一次深刻實踐 。

▲太魯閣晶英酒店ESG永續手作體驗，從日常素材實踐環境共好 。圖／太魯閣晶英酒店提供；窩客島整理







花蓮1+1．樂齡聯名假期

活動時間：即日起至2026年6月30日止 。

活動內容：

針對60歲以上旅人推出雙飯店聯名住宿方案，平日雙人同行每房11,000元起 。

採「兩段式旅程」設計，旅人於第一間飯店退房時取得住宿憑證，可再擇日預訂第二間飯店 。

太魯閣晶英加碼：早餐供應延長至中午、下午微醺時光、晚餐預訂85折 。

太魯閣晶英加碼：提供花蓮車站或機場定時定點免費接駁服務 。

體驗活動：包含「綠水森態漫遊」、駐村瑜珈計畫、ESG原民手作課程 。

聯名飯店：太魯閣晶英酒店、花蓮美侖大飯店、花蓮福容大飯店、花蓮理想大地渡假飯店、遠雄悅來大飯店、瑞穗天合國際觀光酒店

官方網站：www.silkshotelgroup.com