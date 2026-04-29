壽司控不用飛九州！壽司郎九州美食祭14款新菜，明太子 黑鮪魚大腹必吃。

壽司郎九州美食祭開跑，地中海黑鮪魚大腹與熊本西瓜聖代限時登場，快來用銅板價環遊九州。編輯 鄭雅之表示：機票貴到買不下手只好到壽司郎偽出國！

最近看著飛日本的機票價格大漲，想出國玩的慾望真的只能暫時緩緩。不過沒關係，壽司郎從4月29日開始推出為期33天的「九州美食巡禮」，直接幫大家省下機票錢。這次活動不僅有老饕最愛的「地中海黑鮪魚大腹」，更集結了福岡、宮崎與大分等地的代表性美味。現場準備了9款充滿日本南國風情的限定餐點，從鹹香的明太子到消暑的西瓜聖代應有盡有。這場集結了海洋鮮甜與在地食材的盛宴，就是要讓大家用少少的銅板價，就能在餐桌上完成一場超值的偽出國美食行程。

▲壽司郎九州美食祭開跑，地中海黑鮪魚大腹與豐富產地直送壽司限時登場。 ▲九州產地直送鯖魚握壽司與宮崎名物生菜卷，呈現多樣化的和風美饌。





夢幻黑鮪魚大腹入口即化

說到這次最讓人心動的菜色，絕對是產自地中海的「黑鮪魚大腹」。這款被譽為海中和牛的極品，擁有如大理石般的細緻油花，放進嘴裡的那一刻，濃郁的脂香會瞬間在舌尖綻放，那種鮮甜感真的會讓人幸福感爆棚。如果想一次體驗不同層次的風味，點盤「黑鮪魚2種」就能同時享用大腹與中腹的迷人組合。另外還有珍貴的「炙燒喜知次」，經過高溫炙烤後香氣四溢，肉質細嫩且富含油脂，每吃一口都像是對辛勞生活的最好慰藉，絕對是這場巡禮中最頂級的視覺與味覺饗宴。

▲老饕必吃地中海黑鮪魚大腹，入口即化的極致油脂香氣媲美海中和牛。





福岡名店明太子熱情助陣

除了高檔魚料，這次壽司郎也誠意十足地找來福岡知名品牌「YAMAYA」聯名。利用精準熟成的辛子明太子，配上九州產高菜做成「海苔包」，微辣爽脆的口感讓人一吃就停不下來。想要更有飽足感的朋友，推薦必點「大分名物！塔塔醬雞肉天烏龍麵」，酥炸雞肉與Q彈麵條的組合非常有誠意。而在5月15日後還會加碼推出「宮崎名物！鮮蝦生菜卷」，選用紮實黑虎蝦搭配特製美乃滋，清爽中帶著濃郁海味，不管是大人還是小孩都會被這道家鄉味徹底圈粉。

▲福岡名店YAMAYA聯名明太子高菜海苔包，微辣爽脆的道地九州風味。





熊本西瓜聖代俏皮登場

飽餐一頓後，絕對不能錯過這款視覺效果滿分的「九州西瓜聖代」。特別選用熊本縣產的西瓜果汁製成清爽雪酪，搭配香甜牛奶布丁與黑色巧克力球，看起來就像是真的西瓜一樣可愛討喜。旁邊還貼心附上新鮮檸檬，可以依照個人口味隨意添加，微酸的滋味更能襯托出西瓜的清甜。這道療癒系甜點不僅消暑，更是近期社群打卡的高顏值首選。配合酥炸有明海產芝蝦與鹿兒島菱鰭烏賊等豐富菜色，讓這趟九州美食之旅在清爽與滿足感中完美收尾。

▲黑鮪魚2種組合一次滿足，大腹與中腹的高級魚料層次分明回味無窮。 ▲熊本西瓜聖代俏皮登場，清爽西瓜雪酪配上巧克力球是初夏消暑首選。

壽司郎 黑鮪魚盛宴 ＆ 九州美食巡禮

活動期間： 2026年4月29日（三）至2026年5月31日（日）





壽司郎 新品

地中海黑鮪魚大腹：70元

黑鮪魚2種（大腹、中腹）：130元

炙燒喜知次：60元

櫻島熔岩燒半生鰹魚：60元



九州道地美味：

九州道地美味： Yamaya明太子高菜海苔包：40元

大分名物！塔塔醬雞肉天烏龍麵：130元

酥炸有明海產帶頭芝蝦：70元

大分縣產水煮章魚：70元

九州產竹筴魚＆生鯖魚：60元

檸檬青醬鮭魚豆皮壽司：50元

九州西瓜聖代：110元



5月15日開賣：

5月15日開賣： 宮崎名物！鮮蝦生菜卷：50元

甘鯛天婦羅：60元







就是愛吃日式料理，加碼推薦！

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壽司郎九州美食祭更多照片

▲創意點心檸檬青醬鮭魚豆皮壽司，和洋折衷的清爽口感帶來層次驚喜。 ▲宮崎名物鮮蝦生菜卷，嚴選黑虎蝦配上清爽生菜是大人小孩都愛的組合。

▲櫻島熔岩燒半生鰹魚，採用鹿兒島獨家炙烤工法鎖住鮮甜海味。