日本傳奇燒鳥來台！燒鳥すみか進軍台北，2,580元吃15道無菜單料理。

傳承大阪米其林一星血統，燒鳥すみか插旗台北東區，以熟成紅羽土雞與石井流炭火工藝，打造究極板前饗宴。編輯 鄭雅之表示：下次紀念日就訂這家，前提是要先訂的到位子！

台北就能吃到大阪神級燒鳥！傳承自連續10年蟬聯米其林一星、並在日方知名評分網站Tabelog獲得4.47高分的「鳥匠いし井」，以全新姊妹店品牌「燒鳥すみか」正式插旗台北。這間以炭香為靈魂的餐廳，將大阪燒鳥霸主的血統帶入台灣，由料理長陳珽華領軍，在充滿日式美學的空間內，為饕客呈獻每位2,580元的無菜單套餐。這場結合火候、食材與當代藝術的饗宴，將為台北高端餐飲市場注入充滿職人精神的新氣象。

▲三款必嚐的無菜單串燒佳餚，完美體現米其林一星血統的石井流控火術。 ▲以日式美學為核心的小板前包廂，適合私密的板前無菜單料理聚會。





究極紅羽土雞與四日熟成

在食材的篩選上，料理長展現了嚴謹的專業標準。經過長達半年的測試，最終決定選用肉質潔白且具清甜層次的台灣「紅羽土雞」。店內採取極其繁瑣的前置作業，雞隻在屠宰隔日低溫配送後，由主廚親自進行精準分切，並經過4天低溫風乾熟成，以濃縮鮮味並調整肉塊結構。透過對新鮮度與衛生的絕對掌握，餐廳更推出技術門檻極高的「半熟」燒鳥料理。每一塊肉品在炭火淬煉下，均能展現出豐富且具層次的細緻口感。

▲料理長手工分切的紅羽土雞串燒，高溫封鎖肉汁呈現誘人金黃色澤。





備長炭火下的石井流工法

坐在板前最吸引人的風景，莫過於主廚對炭火溫度的掌控。料理長傳承「石井流」控火技法，選用高品質備長炭，並採用煙香濃郁的「關東式烤法」。透過高溫炭火快速鎖住肉汁，讓每一串雞肉都帶有深厚的炭香底蘊。在共15道的套餐編排中，也同步呈獻了大阪本店的經典之作「雞翅一夜干」，將風味濃縮後再經炭烤昇華。主廚在開放式吧台中精準掌控食材受熱後的狀態，以技術實力呈現出高端燒鳥應有的板前魅力。

▲主廚精準掌控備長炭火候，以關東式烤法譜寫出迷人的炭香美學。





江戶古建材與當代炭境藝術

除了味覺的講究，空間設計也大有來頭。店門特別空運日本江戶時代的古建材製作，營造出時光堆疊的厚度。店名「すみ」與「か」分別代表炭與香，呼應了板前料理的核心。店內更陳列當代藝術作品《三態炭境》，利用特殊布料與刺繡工法，具象化炭火從固態硬塊、燃燒時的流動煙霧，到最終散為氣態灰燼的生命週期。這類細膩的空間配置，讓賓客在品嚐美食之餘，也能從視覺細節中感受到品牌對於生活美學的獨特堅持。

▲由日本空運來台的江戶古建材門戶，展現職人燒鳥店的歷史溫度。





革命性選酒與層次昇華

飲品搭配也是這場饗宴中不可或缺的環節。店內引進了清酒界的創新作品「TxC PAVILLON」，是一款結合兩百年老舖與傳奇侍酒師經驗，透過「分子混釀」技術打造的佳釀。酒體展現出豐富的熟成鮮味，能與備長炭燻烤出的肉質甜度達成平衡。此外也提供具備冷冽礦石感的火山湖自然酒。當清酒的旨味與雞肉油脂在口中交融，不僅能帶出料理細膩的紋理，更能提升味蕾感受的張力。前衛的餐酒邏輯，完整了整場板前體驗。

▲燒鳥すみか套餐結尾的療癒雞湯素麵，清甜湯頭點綴翠綠蔥絲。

台北日式串燒 燒鳥すみか 店家資訊

地址： 臺北市大安區敦化南路一段161巷31號

營業時間： 17:00至22:30（週一、二固定店休）

用餐場次： 晚間 17:00 / 19:30。





燒鳥すみか 套餐價錢

菜單形式： 無菜單套餐，每位 NT$2,580+10%（酒水另計）。

座席配置： 大板前 10 席、小板前包廂 6 席，共 16 席。





燒鳥すみか 特色

大阪燒鳥霸主血統：傳承自連續 10 年摘下米其林一星、在 Tabelog 擁有 4.47 極高分的「鳥匠いし井」技術，血統極致純正。

4日低溫風乾熟成：嚴選台灣紅羽土雞，透過 4 天精準的低溫風乾技術，濃縮雞肉鮮味並調整肉質纖維，達成更深層的風味。

職人親手拆解工序：捨棄中盤商分切，由主廚在屠宰隔日直送店內親自拆解雞隻，全程掌握新鮮度，是挑戰「半熟」料理的關鍵。

極致半熟燒鳥美學：憑藉對食材衛生與鮮度的絕對自信，推出鮮嫩、層次豐富的「半熟」燒鳥，展現高端職人的技術門檻。

石井流關東式控火：採用煙量充足、香氣濃郁的「關東式烤法」，利用高品質備長炭的高溫快速鎖住肉汁，賦予食材濃郁炭香。

江戶時代古門空運：店門特別選用日本江戶時代的古建材，將大阪本店的歷史溫度與台北店血脈相連，營造正宗日式氣氛。

三態炭境當代藝術：空間內展出以炭為主題的藝術作品，利用緞面與刺繡呈現炭火從固態、液態到氣態的生命週期。

分子混釀革命清酒：引進宮城縣兩百年老舖與傳奇侍酒師合作的「TxC PAVILLON」，以分子技術提升料理的熟成鮮味（Umami）。

火山自然酒餐酒搭：選用義大利火山湖畔的自然酒，以特有的冷冽礦物感與鹹鮮味，為濃郁的炭火料理注入強大的味蕾張力。

陶燒石板質感招牌：門面招牌以黑色石板透過陶燒工法製作，細膩的紋路與隆起的圓點，呼應店名「炭香」的視覺意象。







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