夏天不只衝墾丁！全台7大親水勝地先收藏，沙灘、水樂園清涼開玩超消暑。

炎炎夏日來襲，該是時候來場清涼小旅行！無論想踏浪、浮潛，或帶孩子戲水玩沙，都能找到最完美的夏日去處。

近期氣溫頻頻突破35度，夏日熱浪讓人一出門就擔心曬傷、中暑，但整天躲在冷氣房又太可惜！週末不妨出發戲水勝地，除墾丁之外，全台各地的沙灘、親水公園也值得收進清單，清涼又消暑的小旅行現在立刻安排！



▲夏日出遊就是要玩水！從海邊踏浪到天然海水池，全台親水景點一次收藏。（部落客：紫色微笑、又要飛去哪！？）

▲無論是設施豐富的親水公園，還是能親近海洋的天然海水池，都能感受到不同的戲水樂趣。（部落客：捲毛阿偉、靜怡＆大顆呆）

海邊踏浪首選：宜蘭外澳沙灘、高雄彌陀漁港海岸光廊

想在夏日享受踩水樂趣，這2處絕對能滿足吹風、踏浪的期待！「宜蘭外澳沙灘」面朝龜山島，坐擁綿延的沙灘與平緩浪潮，不僅是衝浪客的首選之地，也相當適合踏浪放鬆；而位於南台灣的「彌陀漁港海岸光廊」，則規劃絕美的海上木棧道，宛如漫步在海中央，搭配沙坑與生動彩繪牆，無論是親子同樂，或情侶賞夕陽都非常舒心。





宜蘭外澳沙灘

地址：台灣宜蘭縣頭城鎮外澳里濱海路二段6號

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彌陀漁港海岸光廊

地址：高雄市彌陀區南寮路96號

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▲外澳沙灘、彌陀漁港海岸光廊都是夏日踏浪首選，午後看海、傍晚賞夕陽都很愜意，親子出遊或情侶約會都適合。（部落客：紫色微笑、阿萍阿裕玩樂誌）

天然海水樂園：基隆和平島、新北龍洞灣海洋公園

渴望親近大自然，甚至想與海洋生物同游，則不能錯過這2大天然戲水聖地。由昔日九孔養殖場改建的「基隆和平島」，直接引入天然海水，在安全的管制泳池內游泳時，可以邊觀賞小魚在身邊穿梭，還能飽覽奇特的地質景觀；而東北角知名的浮潛天堂「新北龍洞灣海洋公園」，海水清澈見底，且擁有豐富潮間帶生態，除普通戲水池外，天然海蝕凹地形成的海水泳池，只需戴上浮潛面鏡，便能輕鬆探索精彩的熱帶魚世界。





基隆和平島

地址：基隆市中正區平一路360號

更多介紹可見「又要飛去哪！？」文章：【基隆景點】基隆和平島公園一日遊，游泳池、沙灘、爬山、喝咖啡，玩整天不無聊！





新北龍洞灣海洋公園

地址：新北市貢寮區龍洞街63-8號

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▲「和平島」擁有天然海水池，能看見魚苗、熱帶魚梭子蟹在腳邊穿梭，戲水體驗超療癒。（部落客：又要飛去哪！？）

▲「龍洞灣海洋公園」同樣設有天然海水泳池，可在此租借設備申請浮潛，輕鬆探索海洋生態。（部落客：捲毛阿偉）

親子玩水消暑：嘉義竹崎親水公園、台南河樂廣場、宜蘭冬山親水公園

若想體驗免裝備、暢快打水仗的樂趣，這3處精心規劃的親水園區絕對是消暑救星！「嘉義竹崎親水公園」作為中南部的夏日人氣景點，免費開放的水上溜滑梯與大水桶等設施，總能讓大小朋友玩得不亦樂乎；「台南河樂廣場」被譽為世界 7 大令人期待的公園之一，由舊建築遺址改建而成，打造出純白的親水空間，水深安全又獨具都市設計感，午後帶孩子戲水消暑最為合適；「宜蘭冬山親水公園」腹地廣大，擁有完善親水設施與大片綠意，除夏季盛大舉行的童玩節外，還設有划船區、涉水區與戲水區，讓親子能盡興玩水，共度夏日時光。





嘉義竹崎親水公園

地址：台灣嘉義縣竹崎鄉竹崎村中華路

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台南河樂廣場

地址：台南市中西區中正路343號

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宜蘭冬山親水公園

地址：宜蘭縣五結鄉親河路二段2號

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▲「河樂廣場」的戲水區域安全且設計感十足，成為台南人氣的親子玩水景點。（部落客：那倆人玩樂人生）

▲竹崎親水公園、冬山親水公園都有豐富的玩水設施，從滑水道到水上遊具一應俱全，讓孩子夏天也能玩得超盡興。（部落客：靜怡＆大顆呆、小企鵝生活趣）

夏日景點再加碼！出遊清單先筆記：

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