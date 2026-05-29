夏日避暑衝這裡！全台7大絕美環湖步道，日月潭、龍潭大池全必訪。

全台環湖步道不只有湖光山色、綠蔭美景，還能騎自行車、玩水上活動，作為夏日出遊行程超完美。

炎炎盛夏正式到來，週末想出門散心，卻總怕太陽過於毒辣而卻步，那麼綠蔭圍繞的環湖步道，或許是最佳的夏日路線！這次精選全台7大絕美環湖步道，無論想騎車、搭船、看湖景，還是單純散步，都能在此找到適合自己的夏日避暑勝地。



▲夏日出門散步首選環湖步道！沿著湖畔慢慢走，或坐在水岸邊吹吹風，都能享受午後最迷人的片刻。（部落客：貪吃猴、相片中的菲莉絲）

▲走訪環湖步道，除了沿著湖畔串連周邊景點，也能順道體驗水上活動，深刻感受夏日的湖景魅力。（部落客：靜兒貪吃遊玩愛分享、魚兒 x 牽手明太子的「視」界旅行）

漫步湖光水色：南投日月潭、新竹青草湖、花蓮鯉魚潭

想在散步之餘體驗水上活動，這三處都是排進夏日行程的最佳選擇！被譽為全球十大最美自行車道之一的「南投日月潭」，擁有全長30公里的環湖公路與步道，夏日來訪不僅能欣賞湖光山色，也能搭乘遊湖船、體驗近年相當熱門的SUP立槳活動；經過整治後重新開放的「新竹青草湖」，則設有約2公里長的環湖步道，沿途貼心規劃無障礙設施，還能體驗天鵝船、SUP立槳，愜意度過週末午後；而位於花東縱谷的「花蓮鯉魚潭環湖步道」，步道全長約5公里，沿途湖光山色相伴，也能租借天鵝船與獨木舟，在湖面上享受清涼水氣與新鮮空氣。





南投日月潭

地址：台灣南投縣魚池鄉南投日月潭國家風景區

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新竹青草湖

地址：新竹市東區明湖路1075巷82號

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花蓮鯉魚潭

地址：花蓮縣壽豐鄉池南村環潭北路100號

更多介紹可見「Pink Girl」文章：//花蓮景點//鯉魚潭。碧綠的湖水，煙霧瀰漫的山景，一種浪漫又休閒的享受，紅面番鴨出來玩喽！



▲環湖步道將湖光山色一次收藏！若喜歡水上活動，不妨順道體驗天鵝船、SUP立槳，享受夏日湖畔的清涼時光。（部落客：貪吃猴、靜兒貪吃遊玩愛分享、Pink Girl）

走進飛橋古剎：桃園龍潭大池、新竹峨眉湖

想在環湖散步時，順道欣賞建築與人文景觀，這兩處都值得一訪。位於桃園的「龍潭大池」不僅擁有2.5公里的環湖木棧道，最吸睛的地標莫過於橫跨水面的斜張吊橋，沿途還能欣賞南天宮的傳統建築之美，傍晚點燈後的吊橋倒映在湖面，為湖畔增添幾分浪漫；「新竹峨眉湖」的步道約3.5公里，以鄰近的彌勒大佛、細茅埔吊橋聞名，湖面上還能看見布袋蓮點綴，獨特的生態景觀讓人忍不住佇足。





桃園龍潭大池

地址：桃園市龍潭區上林里中豐路上林段115巷11號

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新竹峨眉湖

地址：新竹縣峨眉鄉快樂路

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▲「龍潭大池」環湖步道綠蔭環繞，沿著湖畔散步時，還能遠眺對岸的南天宮，將湖景與廟宇建築一同收入眼底。（部落客：相片中的菲莉絲）

▲「新竹峨眉湖」環湖步道沿著湖畔延伸，不妨順道走上細茅埔吊橋，從不同角度欣賞湖畔風光。（部落客：魚兒 x 牽手明太子的「視」界旅行）

尋訪靜謐湖畔：宜蘭礁溪龍潭湖、南投鯉魚潭

偏好自然系路線，或想避開擁擠人潮，這兩處則是最為舒適的首選。「宜蘭礁溪龍潭湖」佔地約17公頃，是當地面積最大的天然湖泊，環湖步道全長約3公里，沿途群山綠意圍繞，步道平緩、空間寬敞，很適合牽著毛小孩一同散步；素有「小西湖」之稱的「南投鯉魚潭」，湖畔氛圍更為幽靜，步道全長約2公里，步道平緩好走，沿途可見垂柳、湖景與豐富生態，對親子家庭十分友善，假日帶著孩子看湖景、親近自然，輕鬆享受愜意的戶外時光。





宜蘭礁溪龍潭湖

地址：宜蘭縣礁溪鄉龍潭村環湖路1號

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南投鯉魚潭

地址：南投縣埔里鎮鯉魚二巷20號

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▲「宜蘭礁溪龍潭湖」的水上棧道是園區內的熱門打卡點，能將眼前的開闊湖景盡收眼底。（部落客：大海愛上藍天）

▲「南投鯉魚潭」有小西湖的美稱，湖畔步道平緩好走，很適合親子旅遊、長輩同行，一起感受靜謐舒心的湖光景致。（部落客：貪吃猴）

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