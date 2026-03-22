登山控要衝！全台7大IG爆紅步道，抹茶山、鐵道秘境、海景稜線全收錄。

森林、海岸到山岳，各具特色的步道風景一次收集，無論想輕鬆散步，還是挑戰登山，都能找到屬於自己的療癒路線。

隨著健行躋身近年熱門的戶外活動，登山不再是獨屬長輩的休閒娛樂，而成為結合運動、旅行與社群分享的新式生活風格。從抹茶山的療癒綠意，到鐵道秘境與濱海步道的絕美風景，不少網美、網紅走入山林，在IG上曬出被自然圍繞、真實又具生活感的美照，讓步道成為近年最受歡迎的打卡場景之一！



▲「望幽谷濱海步道」平緩好走又好拍，不論是假日健行，還是情侶、親子出遊，都能輕鬆享受沿途美景。（部落客：貪吃猴）

▲「火炎山」與「抹茶山」皆為近年IG爆紅的打卡景點，雖然路線較有挑戰性，但壯闊地形與療癒山景，讓人一走就愛上。（部落客：Vicky媽媽的遊樂園、泰瑞吃飽飽）

濱海景觀步道：鼻頭角步道、望幽谷濱海步道

作為入門級選手，想先從輕鬆的步行體驗開始，濱海步道是近年極具人氣的最佳選擇。新北「鼻頭角步道」沿著稜線延伸，山巒、海景在兩側輝映，視野開闊且富有層次；而基隆「望幽谷濱海步道」則以大片綠色草坡、遼闊海岸線景觀著稱，由於路線平緩，只需1、2個小時便能走完，日常健行、約會拍照都相當合適。





鼻頭角步道

地址：新北市瑞芳區鼻頭路

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望幽谷濱海步道

地址：基隆市中正區北寧路

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▲「鼻頭角」與「望幽谷」步道平緩好走，約1小時即可輕鬆走完，沿途可遠眺海景與層層山海地形，景色療癒又開闊。（部落客：跟著彩虹小熊趣旅行、貪吃猴）

森林系療癒步道：見晴懷古、拉拉山神木群、眠月線

若特別偏愛山林樹木，不妨走入森林步道，沿途被高聳林木包圍，在光影與霧氣間漫步，絕對是更為療癒、放鬆的健行體驗。宜蘭「見晴懷古步道」沿著舊運材鐵道鋪設，筆直的林相、曲折的鐵道相互交織，如詩如畫的景色令人屏息；桃園「拉拉山神木群步道」以壯觀的千年巨木聞名，高聳的紅檜木將時間的軌跡具象化，在敬畏之中獲得安定心神的能量；嘉義阿里山的「眠月線」，結合廢棄鐵道與山林景觀，穿越隧道及崩塌路段，能感受到荒野與歷史交織的獨特氛圍，對於想遠離城市、人群的旅者來說，是沈澱心緒的最佳角落。





見晴懷古步道

地址：宜蘭縣大同鄉太平巷58之1號

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拉拉山神木群

地址：桃園市復興區11鄰205號

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眠月線

地址：台灣嘉義縣阿里山鄉59號

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▲「眠月線」與「見晴懷古步道」皆保留舊鐵道遺跡，沿著軌道前行，歷史與自然交織的獨特氛圍讓人心醉。（部落客：熊貓愛吃魚の美食旅行、撒野樂活小村婦）

▲「拉拉山神木群」擁有眾多百年、千年巨木，站在林間仰望參天神木，讓人不自覺感到安定與沉靜。（部落客：焦糖曼曼）

山岳挑戰型步道：聖母登山步道、火炎山步道

若濱海、森林步道已無法滿足經驗老道的老手們，山岳型步道則提供截然不同的體驗。宜蘭「聖母登山步道」以終點處的綠色箭竹林景觀聞名，層層堆疊的林木宛若抹茶般的色澤，因而在社群上爆紅。前段綿延不斷的上坡雖相當考驗體力，但登頂後的療癒視野讓人永生難忘；苗栗「火炎山步道」則以特殊的惡地地形著稱，有「台版大峽谷」之稱，置身橘紅色的山脊地形，彷彿走入電影之中。





聖母登山步道

地址：宜蘭縣礁溪鄉五峰路91巷10號

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火炎山步道

地址：苗栗縣三義鄉台13線55.3K處

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▲「抹茶山步道」雖然一路上坡較為吃力，但抵達山頂後，便能看見整片療癒的抹茶綠山稜線。（部落客：Vicky媽媽的遊樂園）

▲「苗栗火炎山」有台版大峽谷之稱，橘紅色惡地地形層層堆疊，走入其中彷彿置身電影場景中的異國世界。（部落客：泰瑞吃飽飽）

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