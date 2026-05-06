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京站小碧潭店寵愛媽咪，折商品限時搶購，再添新店獨家新品牌「朵頤牛排」

京站小碧潭新開店母親節
2026-05-06 17:40文字：生活消費中心 
生活消費中心

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隨著溫馨母親節即將到來，京站時尚廣場寵愛媽咪無極限！以「連結家的第二餐桌，成為家以外的美食餐桌」為主軸的京站小碧潭店，5月6日再添新店獨家新品牌「朵頤牛排」，嚴選海陸主餐，料理食材最佳口感，研發風味醬汁激盪美味豐富層次，主餐再享百匯餐點，美味無限自取。此外，女王節第二波系列活動，除了多重滿額贈與驚喜抽獎，更推出儲值加碼贈美食券。

與此同時，西區首家日式漢堡排專賣店「肉肉大米」也於今日正式進駐京站台北店，主打現點現煎、搭配八款特製醬料的極致美味，開幕首八日5/1-5/8祭出限量好禮，每日來店前50名用餐顧客，贈送「餐點兌換券乙張」（限下次使用），每日來店前100名用餐顧客，即贈送「日本米450g乙包」，西區將掀起一波漢堡排狂熱！
▲5月1日再添新店獨家新品牌「朵頤牛排」，主餐再享百匯餐點，美味無限自取
▲5月1日再添新店獨家新品牌「朵頤牛排」，主餐再享百匯餐點，美味無限自取
▲西區首家日式漢堡排專賣店「肉肉大米」也正式進駐京站台北店
▲西區首家日式漢堡排專賣店「肉肉大米」也正式進駐京站台北店

京站小碧潭店：美人×美食 雙重回饋寵愛女王


1. 儲值加碼贈禮券：Q卡友於5/1-5/10儲值單筆滿20000元即可於6月、7月、8月各獲得400元，共計1200元京站小碧潭美食券。
2. 儲值消費抽SPA：即日起-5/10，儲值金單筆消費滿1299元，即有機會抽中「SWISSPA-高效經絡疏通SPA」，價值3800元，共抽2名。
▲京站小碧潭店：美人×美食 雙重回饋寵愛女王
▲京站小碧潭店：美人×美食 雙重回饋寵愛女王

京站小碧潭店：Q卡友滿額贈 再享週週回門禮

即日起-5/10，Q卡友於生活選物區消費滿2000送100 (累贈)，還可同享週週回門禮活動：限當日單筆消費滿1499元，第一波4/27起，限新店文山區Q卡友兌換環境友善洗衣精；第二波5/4起，兌換超COOL爽冰壺。 

寵愛女王，美味相伴

為了慶祝節日，小碧潭店集結多家餐飲品牌推出多人套餐，10%服務費另計。5/9-5/10，Q卡友當日單筆消費滿1520元更可兌換擴香石乙個，限量40個。

豆腐村：馨香獻禮4人餐(韓式豆腐煲+角閃石石鍋飯+烘蛋+韓式炸雞+海鮮煎餅+韓國進口飲料)，原價2348元，特價1999元。服務專線02-8913-6937。

銀座杏子日式豬排：白帶魚熟成里肌豬排4人餐(白帶魚熟成里肌豬排+酥炸鮮牡蠣熟成腰內豬排+熟成厚切里肌豬排+軟殼蝦熟成腰內豬排+炸雞塊+酥脆魷魚圈+50元飲品)，推薦價2039元，服務專線02-8913-7758。
▲左:銀座杏子日式豬排，右:豆腐村
▲左:銀座杏子日式豬排，右:豆腐村


petit doux 微兜：4人套餐(沙拉+濃湯+微秘蜜嫩烤戰斧豬排+71號西班牙海鮮燉飯/野米輕盈碗+披薩+瓦帕鬆餅)，推薦價3140元，服務專線02-2911-5998。

蝸牛義大利餐廳：母親節4人分享餐(佛卡夏麵包+湯品+沙拉+炸物拼盤+迷你披薩+義大利麵/燉飯+排餐組合+飲料)，推薦價3580元，服務專線02-2218-2318。
▲左:蝸牛義大利餐廳，右:蝸牛義大利餐廳
▲左:蝸牛義大利餐廳，右:蝸牛義大利餐廳


此外，同步推出平日限定的「美日限搶」優惠，包含vensers都會風後背包，原價1480元，特價880元；牛皮個性肩背包，原價2980元，特價1490元。貝翠絲寢飾熟睡零壓涼感抗菌記憶枕，原價4680元/顆，特價1688元/2顆，限量30個；銀離子防螨水洗綿四季被，原價1680元/條，特價1000元/2條。


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