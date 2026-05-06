台中燒肉新推薦！中山 Red Label九種和牛1500元有找，漢神洲際必吃。

台中漢神洲際最美燒肉店「中山 Red Label」登場，主打中目黑質感風格，提供九種和牛部位與自由掌火樂趣。編輯 鄭雅之表示：燒肉控又有藉口衝一波了！

台中燒肉控再多一間必吃燒肉！燒肉中山全新品牌「中山 Red Label」正式進駐漢神洲際購物廣場，這間被譽為館內最美餐廳的新亮點，成功將東京中目黑的日系生活感帶入台中。主打高品質冷藏和牛與職人手工修切肉品，並首創自由掌火的用餐模式，讓燒肉控能親自體驗烤肉樂趣。「中山 Red Label」以高性價比的定價切入市場，每人不到1500元就能品嚐9種不同部位的精選肉品，成為在地饕客與觀光客爭相朝聖的餐飲新指標。



▲招牌推薦單品棒棒牛，選用優質日本和牛，捲起漂亮誘人肉香。

▲黑紅燈帶結合格柵設計，打造出既隱密又舒適的用餐包廂。





九種冷藏和牛部位體驗自由掌火

肉品選用維持品牌一貫的高水準，嚴選來自飛驒與鹿兒島等地的頂級冷藏和牛。專業職人會根據肉質特性進行手工修切，讓顧客能一次品嚐到 9 種燒烤部位。這裡強調的是自由掌火的體驗，現場配置多位受過訓練的資深夥伴，他們會協助把關肉品熟度，但將烤肉的主導權交還給顧客。從招牌的洋蔥丁風味板腱到稀有的赤身部位，每一道肉品都能在顧客的手中呈現出最佳風味。這種兼具專業品質與參與感的用餐方式，讓吃燒肉變得更像是一場充滿生活感的美味實驗。



▲精緻的牛壽司搭配海膽與佃煮海苔，堆疊出豐富層次口感。





創意棒棒牛與烤鳳梨挑戰味蕾驚喜

除了核心的燒肉品項，品牌也推出多款極具話題的小料理。最具代表性的「Red Label 棒棒牛」結合日本和牛與在地文化，視覺與味覺都充滿驚喜。經典的烤鳳梨則選用完熟白鳳梨搭配香草與香料，焦香酸甜的口感非常解膩。甜點部分則有焦香半融巴斯克蛋糕，完整呈現了連甜點都要燒烤的品牌堅持。消費方式非常彈性，每位 1180 元起即可享受 9 種部位，加價 180 元還能升級包含漬物與飲品的完整套餐，在同類型的燒肉店中展現出極強的市場競爭力。



▲香料烤鳳梨焦香酸甜且清爽解膩，是餐後必點的高辨識點心。





中目黑洗鍊風格打造時髦聚餐點

這間餐廳在設計上特別強調空間的洗鍊感，室內以黑與紅的低調色系為主軸，營造出隱密且具質感的氛圍。整體規畫98個席位，並提供多種包廂選擇，包含可容納6人的穿透式小包廂，以及適合大型聚會的20人大包廂。這種不張揚的設計邏輯，讓人在喧鬧的百貨商場中，依然能擁有一處可以安靜享受美食的空間。無論是情侶約會或是周末家庭聚餐，都能在這種充滿藝術氣息的環境中，感受到如同置身於東京街頭巷弄般的氛圍，重新定義了台中燒肉店的日常視覺層次。



▲店內空間充滿日系極簡美學，感受時髦內斂的用餐氛圍。

▲豐富的湯飯系列，以暖胃白湯底搭配飽滿肉香，是完美的主食收尾。

中山 Red Label 店家資訊

門市位置： 台中漢神洲際購物廣場

座位規劃： 全店 98 席、包含 3 間 6 人包廂與 1 間 20 人大包廂（大包廂低消 12000 元）。

價位： 燒肉組合 1180 元起，加價 180 元可升級套餐（含漬物、蔬菜、逸品、甘味、飲物）。





中山 Red Label 特色

東京中目黑質感風格： 空間設計參考日本中目黑巷弄美學，以低調洗鍊的黑紅線條打造出時髦且具鬆弛感的日系用餐環境。

首創自由掌火模式： 突破傳統代烤模式，由資深職人駐點指導，讓顧客能享受自由掌控火候的烤肉樂趣，並確保肉品呈現最佳熟度。

頂級冷藏和牛規格： 堅持使用來自飛驒、鹿兒島及宮崎等產地的冷藏和牛，並由職人手工修切，維持食材的高端肉質與鮮甜口感。

一次品嚐九種部位： 燒肉組合涵蓋 9 種不同肉品部位，包含多款赤身肉、精選牛舌以及品牌獨家的神秘小部位，體驗層次豐富。

創意紅標風格料理： 研發具有話題性的專屬料理，如結合在地風味的「Red Label 棒棒牛」以及加入多種香草重新詮釋的「烤鳳梨」。

高性價比質感饗宴： 每人預算不到 1500 元即可享受高品質和牛與精緻空間，並提供靈活的單點組合或套餐升級選項。

多元包廂聚餐空間： 配置有可容納 20 位的大型包廂及 3 間穿透式 6 人小包廂，無論約會或商務聚餐皆能提供絕佳隱私感。

職人手作燒烤甜點： 甜點延續燒肉店的炭火精神，推出焦香風格的半融巴斯克蛋糕，為用餐流程畫下具儀式感的句點。

中山 Red Label 必點推薦

Red Label 棒棒牛、焦香半融巴斯克蛋糕、完熟香料烤鳳梨、九種冷藏和牛組合。

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