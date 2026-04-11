約會義大利麵加一！嵩 sung進駐台中漢神洲際，限定必吃柚香昆布義大利麵 烏梅仙渣鐵觀音。

嵩 sung 台中漢神開幕帶來跨文化料理與限定菜色，從空間設計到特調飲品展現品牌特色，編輯張人尹表示這次進駐成為台中粉絲關注的用餐新選擇。

▲嵩 sung 進駐台中漢神洲際購物廣場，打造百貨首店，讓粉絲在逛街同時也能安排嵩 sung 義大利麵約會行程。（攝影：張人尹）



▲嵩 sung 將過去在台中與台北累積的餐酒印象延伸至百貨場域，成為粉絲約會與拍照的嵩 sung 義大利麵新選擇。（攝影：張人尹）

嵩 sung 台中漢神店設計亮點

▲嵩 sung 台中漢神店延續珊瑚紅色調與洞穴式設計，在百貨空間中打造沉浸氛圍，讓粉絲感受嵩 sung 獨有用餐節奏。（攝影：張人尹）

開幕限定料理風味亮點

▲嵩 sung 開幕推出「紐奧良辣奶油燉綜合海鮮」與「香料堅果炸花椰」，展現嵩 sung 在風味層次上的料理創作。（攝影：張人尹）

特調飲品打造清爽層次

▲嵩 sung 以「覆盆玫瑰西瓜春露」呈現果香與氣泡口感，讓粉絲在嵩 sung 用餐同時也能拍出好看的飲品畫面。（攝影：張人尹）



▲嵩 sung 主打「海霧柚香昆布奶油蛤蠣義大利麵」與「烤烤蘋果雞湯白醬時蔬義大利麵」，呈現嵩 sung 細緻風味設計。（攝影：張人尹）

嵩 sung 台中漢神洲際

台中約會義大利麵再加一！台中超人氣義大利麵「嵩 sung」這次正式進駐台中漢神洲，成為品牌首間百貨門市，不只讓粉絲在逛街同時也能約吃浪漫、有氣氛的義大利麵，同時也言讓嵩 sung 過去在台中與台北建立的餐酒印象，打造全新約會必吃、必拍義大利麵口袋名單。尊鴻集團旗下品牌嵩 sung 這次進駐台中漢神洲際購物廣場，在空間上延續品牌標誌性的珊瑚紅色調與包覆感空間設計，透過洞穴式結構與材質安排，讓百貨中的開放場域多了一層沉浸氛圍。不同於一般商場講求快速翻桌的用餐節奏，嵩 sung 在動線與座位安排上保留停留感，讓粉絲能夠放慢節奏，好好享受每一道料理。為了這次新店開幕，嵩 sung 也同步推出多道全新料理，從前菜到主餐都圍繞在風味重組與層次堆疊。像是「紐奧良辣奶油燉綜合海鮮」，以白蝦、蛤蠣與淡菜搭配香料與白酒燉煮，最後用奶油收尾，呈現濃郁與清爽並存的口感。另一道「香料堅果炸花椰佐四重酸奶醬」則以酥炸白花椰搭配酸奶與堅果，讓口感在脆、酸、鹹之間交錯。主餐部推薦限定新品「海霧柚香昆布奶油蛤蠣義大利麵」與「烤烤蘋果雞湯白醬時蔬義大利麵」，也透過昆布高湯與烘烤蘋果等元素，帶出更細緻的風味層次。除了料理之外，嵩 sung 這次也推出多款特調飲品，讓粉絲們不只好喝、拍照也美美的。推薦台中洲際限定「熱帶果韻烏梅仙渣鐵觀音」，將茶香與果酸結合，入口帶有清爽層次，而清爽系「覆盆玫瑰西瓜春露」則以水果香氣為主軸，搭配細緻泡沫收尾，讓整體口感更輕盈。

地址：406 台中市北屯區崇德路三段865號5樓

電話：04 2422 0458

營業時間：11:00－22:00



