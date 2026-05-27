中山站市集室內免費逛！台北當代館25週年市集20攤快閃，當代館同歲免費逛展覽。

台北當代藝術館25週年！館慶室內市集快閃2天登場，25週年系列活動一次看，編輯鄭亦庭表示：中山站市集待室內吹冷氣開逛！

台北當代藝術館25歲了！台北當代藝術館從2001年5月26日開館以來，持續見證無數世代的藝術創作與文化記憶，這次因應25週年館慶，當代館特別規劃一系列精彩的週年慶祝活動，從本週末登場的市集，到館慶特別演出、繪本出版等，讓大家在2027年當代館閉館整修前，能持續來當代館參加精彩活動，這週末就先揪朋友衝中山站，來當代館逛市集、看展覽。



▲台北當代藝術館25週年館慶！首波小誌主題室內市集匯集20個品牌，週末2天快閃開逛。(台北當代藝術館提供)





台北當代館市集20個品牌室內開逛

▲中山站市集室內開逛！台北當代館25週年小誌主題快閃2天，20個品牌一次逛。(台北當代藝術館提供)





台北當代館25週年館慶特別演出

▲台北當代館25週年特別演出！聲音藝術家王榆鈞、表演藝術家蔡佾玲跨界聯手，於當代館展場推出實驗聲響特別演出《RESET》。(台北當代藝術館提供)





台北當代藝術館25週年首波館慶活動，將在本週末5月30日、31日推出MoCA#25@JAM:印製進行中》生日慶特別企劃，當代館攜手「Retro 印刷 Jam」策劃小誌主題室內市集，集結20個品牌打造手工印製、刊物製作與閱讀分享的交流現場，還有絹印體驗可以印刷自己的袋子，在市集活動期間完成指定任務，就能獲得限量生日禮，另外，只要跟當代館同齡、2001年出生的民眾，還能享免票參觀當期主題展「Young Folks:世界是一片感知的膜」及「記憶的囚徒困境」。回應25週年的時間痕跡，台北當代館將於8月29日下午推出館慶特別演出，邀請聲音藝術家王榆鈞、表演藝術家蔡佾玲共同演出《RESET》，本場演出不但是當代館閉館整修前最後一檔大展的重要前奏，也是「潮台北」系列活動之一，演出從持存、遭逢、聲音、迴響與未至之時，構成一條由記憶進入聲響、再由聲響折返時間的感知路徑，同時也回應當代館百年古蹟建築的時間痕跡，帶大家進入一條感知路徑。

台北當代館夏末市集、最後主題展

▲台北當代館25週年！只要跟當代館同齡、2001年出生的民眾，可以免費參觀當代館當期雙主題展覽。(台北當代藝術館提供，攝影：ANPIS FOTO 王世邦)



▲台北市集待室內逛！台北當代館8月底將與「嘎啦嘎啦市集」攜手，打造最好逛的夏末文青市集。





《MoCA#25@JAM：印製進行中》

除了《RESET》精彩演出，台北當代館也將在8月29日、30日與「嘎啦嘎啦市集」共同策劃室內市集，邀請大家展開一場文青感滿滿的市集體驗，此外，當代館也預計於9月推出以當代館歷史沿革與古蹟特色為主題的限定繪本，而當代館閉館整修前、最後一檔展覽，將由當代館官方親自策劃年度主題展覽，將於9月底正式開展，快趁閉館前來逛當代館。活動日期：2026/05/30—05/31（六、日）活動時間：10:00—18:00活動地點：台北當代藝術館 一樓活動大廳(臺北市大同區長安西路39號)

逛完市集來吃中山站美食新開店

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