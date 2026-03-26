中山站一人壽喜燒新開！六松今苑SUKI爆紅，關東、關西壽喜燒219元就有。

中山誠品南西新開店！六松今苑SUKI個人壽喜燒不到300元，小資族必吃新選擇。編輯 鄭雅之表示：隨時都能吃的一人壽喜燒，I人覺得很友善！

中山區的新開店絕對要衝！信義區壽喜燒吃到飽夯店「六松今苑」全新力作「六松今苑SUKI」，正式進駐誠品南西店。主打不到300元就能享用純正的日系個人鍋，更首度將日本職人最講究的「關東、關西」雙流派技法帶進百貨美食街。無論是喜歡溫潤湯底還是焦香烤肉，一個人也能輕鬆開鍋享受高品質的和牛壽喜燒定食。

▲職人關西風壽喜燒先以三溫糖煎烤肉片，逼出濃郁焦糖香氣，展現道地日本工法。(攝影：鄭雅之) ▲六松今苑SUKI進駐誠品南西美食街。(攝影：鄭雅之)





中山誠品南西百貨美食街新選

中山商圈的吃貨又有口福了，原本屬於高單價的日式料理，在誠品南西地下街就能用超親民的價格吃到日式壽喜燒。新品牌「六松今苑SUKI」主打一人份壽喜燒，搭配兩份小菜、溫泉蛋和湯品，讓大家在逛街之餘，不必揪團也能獨自享用熱騰騰的壽喜燒定食。將精緻餐飲轉化為日常美味的風格，迅速成為台北中山區討論度極高的話題新開店。

▲一人份壽喜燒定食不到300元，是百貨美食街小資族最愛的道地日式鍋物首選。(攝影：鄭雅之)





關東與關西雙流派壽喜燒技法

雖然是開在美食街，但菜單卻不馬乎，可以一次吃到日本壽喜燒兩大派系。「關東風」以獨門熬製的醬汁湯底直接燉煮，讓蔬菜與鮮肉完美融合，每一口都散發出鹹甜均勻的溫潤層次。而「關西風」則是遵循先烤後煮的工序，利用三溫糖在熱鍋上焦化，再放上肉片逼出濃郁的油脂香氣，帶有微焦糖感的鮮甜風味。「六松今苑SUKI」看準南西商圈的上班族用餐講求快速、效率，採用先幫大家煮好，一上桌就能直接開動，就算是短短一個小時的午休時刻，也能輕鬆吃到日式壽喜燒的美味。

▲誠品南西「六松今苑SUKI」提供高等級A5和牛個人壽喜燒，是中山區必吃的平價壽喜燒。(攝影：鄭雅之)





百元價格享受極致A5和牛體驗

想吃好料不必大傷荷包，堅持高品質的食材選用。基本的牛胸腹或是嫩雞腿套餐不到300元就能輕鬆入手，最平價的定食甚至219元起。如果想要犒賞自己，499元就能吃到頂級的A5和牛，打破了壽喜燒等於貴桑桑的刻板印象。為了讓大家有更多選擇，預計在4/1再推出豚骨鍋系列，滿足愛喝湯的火鍋控，讓這裡成為大家隨時想吃就出發的許則。

▲除了經典壽喜燒還有濃厚豚骨鍋可選擇，料多實在滿足熱愛喝湯的火鍋控。(攝影：鄭雅之) ▲鹹甜的壽喜燒肉片沾上溫泉蛋液享用，是吃個人壽喜燒定食最經典的靈魂美味組合。(攝影：鄭雅之)





六松今苑SUKI 中山 誠品南西店

地址：臺北市中山區南京西路14號美食街B1樓





中山站美食新開店都要吃！

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