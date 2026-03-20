開在中山站！日本平價「屋台壽司」首次登台，壽司居酒屋6大亮點。

中山美食新地標！日本平價屋台壽司插旗台北，職人現捏壽司、炸雞翅推薦。編輯 鄭雅之表示：不用飛日本吃太好了，希望可以和日本一樣便宜。

喜歡去日本旅遊的你一定對「屋台壽司」不陌生，日本超人氣連鎖壽司品牌「屋台壽司」即將正式登台。從名古屋起家、在日本擁有超過 360 間分店的人氣名店，確定將台灣一號店落腳在熱鬧的台北中山商圈。「屋台壽司」結合了居酒屋的熱鬧氛圍與江戶前壽司的職人精神。讓大家下班後不用飛日本，只要走出捷運中山站，就能在充滿懷舊日式風情的空間裡，用最親民的價格大口品嚐現點現捏的握壽司與道地炸物料理。

▲各式軍艦壽司展現職人捏製的誠意與海味精華，是到訪屋台壽司必點。(圖片來源：yataizushi官網、IG) ▲集結牛腸鍋、職人壽司與炸雞翅等各式料理的壽司居酒屋「屋台壽司」，將會刷新台北聚餐首選名單。(圖片來源：yataizushi官網、IG)





職人現捏壽司超高 CP 值

屋台壽司最吸引人的核心魅力，在於那份堅持手作的溫暖質感。不同於一般強調自動化的平價連鎖壽司店，這裡主打由專業師傅在顧客面前親手捏製壽司。雖然日本當地的起跳價僅約 65 日圓，但食材的新鮮度與指尖的力道拿捏絕不馬虎。這種強調職人手藝卻不擺架子的親切風格，正是讓它能在日本快速拓展百間分店的關鍵。讓每一位追求生活品質的小資族，都能在繁忙的都市生活中，用銅板價換取一份充滿儀式感的正宗美味。

▲嚴選厚切鮭魚與肥美干貝，免出國就能品嚐極致生魚片。(圖片來源：yataizushi官網、IG)





必吃手羽先與早鳥微醺優惠

除了靈魂角色握壽司之外，這裡其實是一間選擇豐富的壽司居酒屋。店內菜單涵蓋了各式海鮮丼、烤魚以及清爽的沙拉小菜。其中最不能錯過的靈魂美食就是酥脆鹹香的手羽先唐揚。這道經典的炸雞翅配上日本酒或是清涼調酒，絕對是解憂的最佳組合。在日本當地，以晚上 19:00 前的飲品半價活動聞名，吸引無數上班族提前報到卡位。雖然不確定屋台壽司台灣首店是否會引進早鳥微醺文化，但不管怎樣都會在中山站掀起一波全新的居酒屋排隊浪潮。

▲屋台壽司靈魂必點「手羽先唐揚」，酥脆鹹香是名古屋美食最道地風味。(圖片來源：yataizushi官網、IG)

日本連鎖 屋台壽司（や台壽司）特色

職人現捏溫度的堅持：不同於一般的平價迴轉壽司依賴自動化機器，該品牌核心賣點是「師傅現場親手捏製」，強調指尖力道與米飯溫度的結合，展現正宗江戶前壽司的職人魂。

「壽司＋居酒屋」跨界新型態：打破單一餐廳類別，將新鮮握壽司與熱鬧的居酒屋文化融合，既能吃到專業海鮮，也能點到熱騰騰的炸物與烤物，滿足不同客群的聚餐需求。

名古屋靈魂手羽先：源自名古屋的品牌背景，除了壽司外，其招牌必點絕對是外皮酥脆、肉質多汁的「手羽先唐揚（炸雞翅）」，是日本當地認證的最佳下酒菜。

極致親民的銅板價位：品牌主打高 CP 值體驗，日本當地每貫壽司起標價僅約 65 日圓，讓吃高品質手捏壽司不再是昂貴的負擔，非常符合小資族與家庭客的消費取向。

獨特的「早鳥微醺」文化：在日本廣受歡迎的關鍵在於晚上 19:00 前的「飲品半價」優惠，吸引許多上班族在下班後第一時間報到，營造出放鬆且充滿活力的用餐氛圍。

日式懷舊的空間氛圍：店裝走的是溫馨且復古的日式屋台風格，多鄰近交通樞紐（如台灣首店選址中山捷運站旁），提供極具代入感的「偽出國」用餐環境。





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日本平價壽司居酒屋「屋台壽司」更多照片

▲日本連鎖平價壽司居酒屋「屋台壽司」即將在中山站開設台灣一號。(圖片來源：yataizushi官網、IG) ▲屋台壽司不僅有各式現作握喔壽司，也有許多熟食料理可選擇。(圖片來源：yataizushi官網、IG)