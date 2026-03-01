日本章魚燒龍頭「築地銀だこ」雙連店3/15盛大開幕！首創章魚燒與Highball靈魂組合，買2送1優惠開跑。

台北街邊餐飲持續增溫，日本章魚燒龍頭築地銀だこ正式進駐雙連商圈 。資深編輯李維唐表示，安永生活取得代理後，透過日式標準化製程與在地化湯品的結合，成功將庶民小吃升級為具備社交價值的「酒場」餐飲模型 ，不僅滿足通勤族的日常餐食，更精準切中現代人喜愛的微醺社交場景 。

日本章魚燒連鎖龍頭品牌築地銀だこ（Tsukiji Gindaco）正式宣布進軍台北雙連商圈，由安永生活代理後首間據點「銀角酒場－築地銀だこ雙連店」將於3月15日盛大開幕。此次選址緊鄰捷運雙連站出口，鎖定高密度的住宅與通勤族群，將原汁原味的日式「章魚燒×Highball」社交文化引入台灣，不僅代表品牌從單點邁向多店布局的策略轉型，更象徵日式街邊餐飲消費全面回溫。

▲日本人氣章魚燒品牌「築地銀だこ章魚燒」，結合章魚燒X Highball文化，打造「銀角酒場」日式居酒屋風格空間。圖／築地銀だこ提供；窩客島整理



傳承日本築地550家門市職人技術

創立於1991年的築地銀だこ，隸屬於日本Hotland集團，在全球已擁有超過550家門市。品牌成功的核心在於極致的職人技術，利用高溫鐵板與快速翻轉手法，確保每一顆章魚燒都能達成外層酥脆、內部濕潤柔軟的「外酥內嫩」對比口感。透過高度標準化的連鎖體系，築地銀だこ將街邊小吃轉化為具備國際規模的餐飲模型，讓每一位消費者在台北也能品嚐到與東京、大阪一致的高品質美味。

▲銀角酒場-築地銀だこ章魚燒，充滿濃厚的日本氛圍，營造熱鬧街邊酒場氛圍。圖／築地銀だこ提供；窩客島整理

銀角酒場獨有的章魚燒與Highball社交文化

日本市場盛行的「銀角酒場」型態，是將章魚燒與Highball氣泡酒飲結合，打造出下班後放鬆聚餐的社交場景。雙連店延續了這股酒場DNA，提供充滿熱烈氛圍的用餐空間。這種經營模式不僅延伸了晚間的消費時段，更賦予了章魚燒全新的單品價值。店內選用Jim Beam威士忌為基底調製的金賓Highball，搭配現點現做的熱騰騰章魚燒，是老饕心中公認的經典組合，能徹底洗去一日辛勞的疲憊。

▲外酥內嫩，現場製作，搭配柴魚與特製醬汁，是品牌代表性商品。圖／築地銀だこ提供；窩客島整理



安永生活注入在地化思維推出台式限定湯品

為了滿足台灣消費者對餐點飽足感與完整度的追求，安永生活在導入日式標準製程之餘，特別注入在地餐飲思維。雙連店創新調整餐點結構，新增三款台式溫補湯品，包括鮮嫩鱸魚搭配蛤蠣熬煮的「蛤蠣鱸魚湯」、微辣回甘的「剝皮辣椒雞湯」以及滋補的「蛤蠣雞湯」。這些台式元素與日式章魚燒結合，形成更具彈性的消費場景，使門市能同時承接下班小酌客群與日常午晚餐的用餐需求，讓日式庶民美食正式成為老饕的日常。

▲鮮嫩鱸魚搭配蛤蜊熬煮，湯頭清甜甘潤，適合日常滋補與換季調養。圖／築地銀だこ提供；窩客島整理

開幕慶雙階段優惠回饋打卡即贈小菜

歡慶正式開幕，銀角酒場推出為期一個月的雙階段回饋。即日起至3月14日試營運期間，凡到店完成Google或Facebook打卡任務，即可獲贈開幕限定小菜；單筆消費滿1,000元再贈原味章魚燒兌換券。3月15日至4月15日正式開幕慶，更推出揪團禮活動，3人以上同行即贈指定飲品，且指定金賓Highball享買2送1優惠，搭配消費滿600元贈送的酥炸鱸魚天婦羅，邀請老饕們一同體驗充滿活力的日式居酒屋食尚。

▲嚴選雞肉與剝皮辣椒慢燉，微辣回甘，開胃提振精神。圖／築地銀だこ提供；窩客島整理



銀角酒場雙連店開幕慶

活動時間： 即日起至2026年4月15日

活動內容：

試營運優惠（即日起至3月14日）： 於Google或Facebook完成指定打卡，贈送開幕限定小菜乙份 。

熟客滿額禮： 單筆消費滿1000元，即贈原味章魚燒（8入）兌換券乙張 。

正式開幕優惠（3月15日至4月15日）： 單筆消費滿600元，贈送酥炸鱸魚天婦羅乙份 。

三人揪團禮： 三人（含）以上同行用餐，贈每人指定飲品乙杯 。

Highball特別加碼： 指定金賓Highball享買二送一優惠 。





銀角酒場－築地銀だこ章魚燒 雙連店

地址： 台北市大同區民生西路120號（捷運雙連站1號出口）

營業時間： 週一至週日11:00–22:00

電話： 02-2558-1298