北投、礁溪泡湯新提案！晶泉丰旅3天2夜專案加贈私人花海行程與日本美學體驗。

春意漸濃，正是透過溫泉旅行重新修復身心的最佳時機。資深編輯李維唐表示，晶泉丰旅此次推出的「春漾．初綻」專案，不僅僅是提供住宿，更透過跨界合作與在地花遊行程，將飯店打造成一個深度體驗的媒介，讓旅人在自然流轉與職人手作中，找回久違的生活質感與心靈平靜。

隨著春日花季正式揭開序幕，旅行不再僅僅是地理位置的移動，更是一場關於身心靈重新啟動的療癒儀式。晶華國際酒店集團旗下頂級溫泉品牌晶泉丰旅，以萬物復甦的春季為靈感，特別策劃「春漾．初綻」住房專案。這項提案跳脫傳統住宿框架，將兩天一夜或三天兩夜的旅程，細膩編織進果乾飲品的清新味道、傳統祈福手作的靜謐脈動，以及走進大自然的花遊體驗中，為現代旅人打造一段能延續至日常生活的療癒提案 。



▲北投晶泉丰旅春季三天兩夜專案推出陽明山海芋花田體驗，走訪花谷海芋園，漫步盛開花田，感受山城花季風景。圖／晶泉丰旅提供；窩客島整理

舌尖上的春日氣息，淡果香花漾果乾水組引領身心放鬆

一踏入旅宿空間，感官的覺醒便從一杯清新的果香開始。本次專案特別與台灣天然果乾水領航品牌「淡果香」跨界合作，獨家贈送「花漾果乾水組」。這款組合精選了充滿自然氣息的「綜合野莓」與帶有溫潤層次的「棗香福圓」兩款時令風味，堅持無添加糖與防腐劑的純粹品質。旅人可以在沉浸溫泉暖湯前，先沖泡一杯果香水，看著色彩繽紛的果乾在熱水中緩緩舒展，隨著氤氳的蒸氣釋放芬芳，讓緊繃的肌肉與思緒隨之輕盈，以最優雅的方式補充水分，找回生活的從容節奏 。

▲晶泉丰旅「春漾．初綻」住房專案贈送「花漾果乾水組」，以天然果乾沖泡，為溫泉旅程增添清新果香。圖／晶泉丰旅提供；窩客島整理

走入花海與森林，北投與礁溪的私房春日景點巡禮

針對追求極致沉浸感的旅人，三天兩夜的行程中額外安排了專屬的花遊體驗，帶領賓客領略台灣土地的季節美感。北投晶泉丰旅選擇與陽明山的「花谷海芋園」合作，讓旅人置身於如同白色雲朵般盛開的海芋田間，在山城迷霧與花海中品味下午茶，並帶走一份自然贈禮。而礁溪晶泉丰旅則將舞台搬移至「金車礁溪蘭花園附設動植物生態館」，在宛如熱帶雨林的綠意境地中探索蘭花的千姿百態，甚至能近距離參與可愛動物的餵食體驗，體驗充滿生命力的自然奧秘 。

▲礁溪晶泉丰旅春季三天兩夜專案推出蘭花園生態館體驗，走訪金車礁溪蘭花園附設動植物生態館，探索蘭花展示與雨林綠境。圖／晶泉丰旅提供；窩客島整理



日本注連繩美學手作，將旅程祝福凝結成永恆紀念

旅行的尾聲不該只是告別，而是將美好的心意封存。在結束豐富的戶外遊程後，專案包含了一場深具文化底蘊的「初春注連繩」美學手作體驗。注連繩在日本文化中象徵著淨化與祈福，在職人的引導下，旅人透過專注編織的指尖規律，讓紛擾的心境獲得沉澱。這件親手完成的編織作品，不僅是一份精美的小物，更將春日旅程中獲得的能量與祝願實體化，讓這份溫暖的祝福能隨著旅人回到家中，繼續在日常細節中閃閃發光 。



▲晶泉丰旅「春漾．初綻」住房專案入住三天兩夜加贈「初春注連繩」美學手作體驗，以編織祈福小物為旅程留下紀念。圖／晶泉丰旅提供；窩客島整理

全方位住房專案規劃，官網訂房再享交通優惠

這場誠意十足的春日盛宴現已開放預訂。礁溪晶泉丰旅兩天一夜專案每晚5,336元起，三天兩夜則為9,976元起；而北投晶泉丰旅兩天一夜專案8,645元起，三天兩夜為13,680元起。為了讓旅人的移動過程更加順暢，晶泉丰旅更推出官網訂房加購高鐵車票的早鳥誘因，五月底前入住即可享有75折起的票價優惠。在這個萬物甦醒的季節，不妨預約一場屬於自己的療癒假期，在溫泉與春色流轉之間，開啟一段嶄新的人生篇章 。

▲礁溪晶泉丰旅客房空間以溫潤木質與自然光營造舒適氛圍，展現溫泉旅宿的放鬆感受。圖／晶泉丰旅提供；窩客島整理 ▲晶泉丰旅「春漾．初綻」雙城花遊假期

晶泉丰旅「春漾．初綻」住房專案 。

活動時間：即日起至2026年5月底前入住享高鐵加購優惠 。

活動內容：

規劃兩天一夜與三天兩夜行程，結合果乾飲、祈福手作與春日花遊體驗 。

贈送「淡果香」聯名「花漾果乾水組」（含綜合野莓與棗香福圓風味） 。

三天兩夜專案加贈：北投館享陽明山「花谷海芋園」入園、下午茶與伴手禮 ；礁溪館享「金車礁溪蘭花園」生態體驗與餵食體驗 。

三天兩夜行程包含「初春注連繩」美學編織手作體驗 。

官網加碼：加購高鐵車票享75折起優惠 。

訂房專線：02-7735-5000 。

北投晶泉丰旅：兩天一夜8,645元起 （訂房連結 ）；三天兩夜13,680元起 （訂房連結 ）。

礁溪晶泉丰旅：兩天一夜5,336元起 （訂房連結 ）；三天兩夜9,976元起 （訂房連結 ）。







