台北約會聖地再加一！君品Ciao西西里牛排館限時3天推情人節海陸餐，Flannery肋眼與活龍蝦演繹地中海浪漫。

台北君品酒店Ciao餐酒館於白色情人節推出限時海陸餐，資深編輯李維唐表示，該餐廳成功將義大利百年肉舖的直火美學引入台灣，此次選用頂級肋眼與黑珍珠生蠔，不僅提升了節慶儀式感，更展現高端餐飲對食材品質的極致追求。

隨著春意漸濃，台北君品酒店旗下的「Ciao by Fratelli Pennisi」西西里牛排餐酒館，正準備以一場關於「火與愛」的味蕾盛會，搶攻白色情人節的高端餐飲商機 。這家傳承義大利百年肉品世家精神的餐酒館，特別於3月13日至3月15日推出為期3天的「白色情人節雙人海陸盛宴」，每套售價4980元+10% 。主廚團隊跳脫傳統西餐的繁複綴飾，回歸西西里島最純粹的直火美學，在充滿歐式古堡風格的微光環境中，為愛侶們獻上頂級食材的直球對決 。

▲君品酒店Ciao餐廳呈獻「白色情人節海陸盛宴」，3月13日至3月15日限時3天，以西西里直火美學致敬純粹愛情，雙人餐價每套4980元+10%。圖／君品酒店提供；窩客島整理



肉舖界愛馬仕肋眼領銜。海陸雙重奏的極致風味

本次限定套餐的核心焦點，首推被譽為「肉舖界愛馬仕」的美國Flannery頂級肋眼 。主廚運用精湛的直火碳烤技術，精準掌控火候，使牛排斷面呈現完美的櫻桃粉色，在高溫淬煉下，濃郁的肉香與溫潤油脂在舌尖交織化開，層次深邃且動人 。與之輝映的是碳烤活龍蝦，透過瞬間高溫鎖住來自深海的鮮甜，質地彈牙並帶有迷人的淡淡炭火餘韻，完美詮釋了極致奢華的海陸雙重協奏曲 。

法國黑珍珠生蠔直送。西西里經典前菜的風味層次

除了霸氣的主菜，開胃冷前菜亦是不遑多讓，特別引進生蠔界頂級標竿的「法國黑珍珠生蠔」（Perle Noire） 。餐廳提供專業的現剖服務，確保海洋的原始鮮甜能直送賓客味蕾，飽滿圓潤的蠔肉僅需擠上一抹新鮮萊姆，便能勾勒出內斂而高雅的鮮甜餘韻 。熱前菜部分則推出「碳烤拼盤」，其中「碳烤香料玉米雞肉串」選用具備細緻乳香的頂級玉米雞，經荔枝木燻烤後雞皮金黃薄脆，肉質鮮甜多汁 。「西西里檸檬葉烤肉丸」則以炭火引導出檸檬葉精油，在濃郁肉香中注入柑橘清香，展現道地的南義地中海風情 。

初戀般的甜美結尾。主廚特製愛心馬卡龍定格驚喜

饗宴的最後，由主廚特製的創意甜點「熔岩巧克力蛋糕佐香草冰淇淋」為浪漫夜晚畫下句點 。濃郁的熱巧克力可可與冰涼的香草冰淇淋慕斯交織，在舌尖達成絕妙的溫度平衡，彷彿初戀般的悸動 。此外，凡是預訂此限定海陸盛宴的情侶，Ciao餐酒館將特別加碼贈送主廚特製的「愛心粉紅馬卡龍」乙份，透過精緻的手作甜點與粉色驚喜，為這段專屬兩人的白色情人節時刻，留下最甜蜜的味覺印記 。

▲君品Ciao白色情人節限定：預訂即致贈「愛心粉紅馬卡龍」，讓主廚特製的粉色浪漫，定格專屬兩人的甜蜜瞬間。圖／君品酒店提供；窩客島整理

▲壓軸甜點「熔岩巧克力佐香草冰淇淋」，結合輕盈香草冰淇淋與濃郁奶香，在舌尖達成絕妙平衡，為義式饗宴畫下完美句點。圖／君品酒店提供；窩客島整理





白色情人節雙人海陸盛宴

活動時間：2026年3月13日至3月15日

活動內容：

雙人海陸套餐每套售價4980元+10% 。

開胃冷前菜選用現剖法國黑珍珠生蠔 。

主菜提供美國Flannery頂級肋眼搭配碳烤活龍蝦 。

熱前菜包含碳烤香料玉米雞肉串及西西里檸檬葉烤肉丸 。

甜點提供熔岩巧克力蛋糕佐香草冰淇淋 。

限定優惠：凡預訂白色情人節海陸盛宴套餐，加碼贈送主廚特製「愛心粉紅馬卡龍」乙份 。

Ciao by Fratelli Pennisi 西西里牛排餐酒館

地址：台北君品酒店

訂位專線：0975-684-833或（02）2181-9999轉Ciao

