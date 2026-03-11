不必飛美歐！迪士尼探險號新加坡啟航開箱，超萌達菲限定品、7大主題區全攻略

亞洲首艘迪士尼遊輪「迪士尼探險號」正式於新加坡啟航，象徵全球頂級主題旅遊版圖重心移往亞洲。資深編輯李維唐表示，這不僅是硬體規格的突破，更透過20.8萬噸的沉浸式空間，完美復刻了迪士尼的核心敘事魅力，為高端郵輪市場樹立了全新標竿 。

追尋夢想不必再遠渡重洋，亞洲第一艘迪士尼遊輪「迪士尼探險號（Disney Adventure）」於2026年3月10日在新加坡正式首航 。這艘排水量高達20.8萬噸的海上奇幻樂園，不僅打破了地理限制，更將迪士尼原汁原味的海上魅力帶到亞洲旅客身邊 。身為指標性旅遊業者的可樂旅遊，不僅宣布在官網同步開賣2027年3月前出發的多元航次，更針對首航旅客提供限定大禮包，宣告全新的海上度假時代正式來臨 。

▲亞洲第一艘迪士尼遊輪「迪士尼探險號（Disney Adventure）」，3月10日起正式在新加坡啟航。圖／可樂旅遊提供；窩客島整理



海上速度與激情的極致體驗：全球最長雲霄飛車

這艘移動的海上宮殿共擁有2111間風格各異的主題艙房，最高能承載6700位旅客同時感受驚喜 。船上最令人血脈賁張的亮點，莫過於甲板上那座跨越250公尺的「Ironcycle Test Run」，這是目前全球最長的海上雲霄飛車，讓旅客在海風吹拂下體驗極速快感 。此外，船內更別出心裁地打造了三層樓高的「Disney Imagination Garden」，這座藝術建築宛如從童話書跳出的城堡，現場不時上演精彩的迪士尼故事演出，讓旅客彷彿置身於電影場景之中 。

▲以各種漫威角色的「Marvel Landing」，可以發現不一樣的小驚喜。圖／可樂旅遊提供；窩客島整理

沉浸式主題區域與限定驚喜：漫威英雄與達菲好友現身

迪士尼探險號精心規劃了7大主題區域，包含充滿超級英雄魅力的「Marvel Landing」，旅客可以隨處發現漫威角色的彩蛋與小驚喜 。對於喜愛軟萌角色的旅客來說，船上首度登場的達菲與好友系列商品更是必收清單 。旅客除了能選購限定商品，還能參與「達菲與好友探索任務」，跟隨線索在船上尋找遺失物品，完成後即可兌換專屬小驚喜 。針對親子客群，船上設有「Disney's Oceaneer Club」與「Marvel Super Hero Academy」，透過專業訓練的輔導員帶領，讓孩子們換上英雄裝扮拯救世界，大人則能放心享受專屬餐廳或SPA設施 。

▲甲板上除了有超過250公尺、全球最長海上雲霄飛車，還有家庭泳池、水滑梯和互動戲水區等設施。圖／可樂旅遊提供；窩客島整理



舌尖上的奇幻饗宴與璀璨夜空：獅子王主題煙火秀

美食絕對是這趟航程的重頭戲，船上設置了6間主題餐廳，提供豐富的國際風味、亞洲美食以及充滿迪士尼色彩的特色餐飲 。當夜幕降臨，重磅演出《The Lion King: Celebration in the Sky》將震撼登場，這場以獅子王為主題的原創海上煙火秀，結合了動人的音樂與璀璨火花，為一天的旅程畫下完美句點 。無論是品嘗美食還是欣賞表演，迪士尼探險號致力於讓每一位旅客在航程中的每一刻都充滿沉浸式的感動 。

▲Disney Imagination Garden可以看見三層樓高、宛如童話書中城堡的藝術建築，並有經典迪士尼故事現場演出。圖／可樂旅遊提供；窩客島整理

出發新加坡免煩惱：專業領隊與接駁服務一條龍

為了讓台灣旅客能更輕鬆地參與這場盛會，可樂旅遊推出了包含台北或高雄出發的團體及自由行商品，每人最低41888元起 。行程貼心整合了新加坡來回機票、首晚新加坡住宿、迪士尼探險號船票，更重要的是提供了樟宜機場至飯店、碼頭間的3段當地交通接駁 。此外，船上皆會安排隨船中文領隊提供協助，解決語言障礙的困擾 。若使用中國信託指定信用卡全額付款，還能享有最高5000元的回饋，讓這趟奢華的海上之旅更具競爭力 。

▲迪士尼探險號每間艙房都有不同的主題布置，仔細觀察就能找到喜愛的卡通明星身影。圖／可樂旅遊提供；窩客島整理



迪士尼探險號新加坡首航限定大禮包

活動時間：2026年3月10日起 。

活動內容：

可樂旅遊贈送每位登船旅客「首航限定大禮包」 。

於官網預訂2027年3月前出發之航次，團體及自由行每人最低41888元起 。

使用中國信託信用卡或簽帳金融卡全額付款，享最高5000元回饋 。

船上提供「達菲與好友探索任務」，完成後可兌換專屬小驚喜 。

可樂旅遊訂位網址：https://colatour.tw/9oieyBg