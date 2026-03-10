SOGO大巨蛋預計3/27開！39間美食獨家搶先看，不只有島語 LOPIA也有。

SOGO大巨蛋「遠東Garden City」預計五月中旬前開幕！窩客島獨家揭秘39間美食名單，包含福砂屋台灣首店、Miacucina新品牌V與日本超市LOPIA，打造台北最強食尚地圖。

SOGO大巨蛋美食清單搶先看！台北吃貨們久等了，根據窩客島編輯查詢的消息指出，萬眾矚目的「遠東 Garden City」大巨蛋店商場棟，雖然網傳可能預計將在 3/27正式揭幕，但實際開幕時間依官方公告為主，目前僅確定會在五月中旬母親節前開幕。這次一共流出 39 間讓人超級心動的美食名單，不管是主婦們最愛的「LOPIA」日本超市，還是頂級吃到飽「漢來島語」通通榜上有名。大巨蛋不再只是看球賽和演唱會的場地，未來這裡將變身成台北最全方位的逛街吃飯聚落，光是想像那種熱鬧的逛街人潮，就讓人忍不住想趕快衝一波。



▲台北人等超久的SOGO大巨蛋「遠東Garden City」商場棟最晚將在5月中旬開，打造美食娛樂新地標。

▲豪華澎湃的海鮮直接上桌，在SOGO大巨蛋「遠東Garden City」的「漢來島語」能盡情大嗑頂級螃蟹與各式生猛海鮮。(攝影：鄭雅之)





SOGO大巨蛋日系名店與新型態店首次跨海登台

這次名單中最大的驚喜，莫過於許多經典品牌都以新型態店進駐，像是大家熟悉的人氣天婦羅「金子半之助」，這次特別引進日本最夯的「金子板前天婦羅」，這也是該型態店首次跨海來台展店，讓饕客能近距離欣賞師傅的炸製功力。除此之外，日系陣容還包含超市界的王者「LOPIA」，以後在大巨蛋就能輕鬆買到高品質和牛與日系生鮮。加上「壽司郎」與「開丼」等名店強勢進駐，這裡絕對會成為日料控心中的第一首選。



▲主婦與饕客的天堂 LOPIA 日本超市進駐 SOGO大巨蛋「遠東Garden City」，提供最道地的日系食材購物體驗。(攝影：鄭雅之)





全新品牌與米其林名店獨家搶進

窩客島獨家挖掘的名單中，還有許多讓人耳目一新的品牌，像是「Miacucina」旗下的全新品牌「V」，就主打高質感的早午餐、咖啡與職人麵包。另外，台中米其林必比登推薦的名店「沁園春」也首度北上，要把傳承多年的江浙點心帶進大巨蛋。金色三麥更推出全新大規模茶主題餐廳「三麥茶樓」，以茶烹食展現全方位的餐飲體驗。這些獨具話題性的餐廳，豐富了餐飲多樣性，讓台北大巨蛋的美食地圖更加讓人期待不已。



▲熱騰騰的皮薄多汁小籠包，現在到SOGO大巨蛋「遠東Garden City」就能親自體驗「沁園春」傳承多年的職人手藝。(攝影：鄭雅之)





SOGO大巨蛋甜點推薦！日本福砂屋台灣首店與精品甜點推薦

下午茶愛好者請一定要筆記，這次最震撼的消息就是擁有 400 年歷史的長崎蛋糕名店「カステラ本家福砂屋」終於來台成立首間店舖。此外，名單中還隱藏了超多精品級甜點，有少女心十足的「gelato pique cafe」、知名連鎖甜點「糖村」也預計在 3/27 同步與大家見面。此外，日本皇室級的「神乃珈琲」也將首度來台插旗信義區，亦有可能落腳在SOGO大巨蛋。如果是咖啡愛好者，別忘了造訪 B1 的「COFFEE LOVER's PLANET」，在大巨蛋逛累了，隨處都能找到一間質感甜點店休息。



▲日本長崎蛋糕百年名店「福砂屋」首度在台開設實體店，進駐 SOGO大巨蛋「遠東Garden City」商場動帶來經典底層砂糖顆粒的極致甜點饗宴。(攝影：張人尹)

▲夜市王爆紅的「桐生日式可麗餅」強勢進駐SOGO大巨蛋「遠東Garden City」。(攝影：鄭雅之)





異國料理與各國餐飲名單一次看過來

除了日料與甜點，異國料理的選擇也精彩到讓人選擇障礙發作，名單中包含「SSAM 韓式燒肉專門店」以及來自美國的「Roadhouse 德州鮮切牛排」。如果想要享受頂級宴客氛圍，「The Grill by A CUT」、「福園台菜海鮮餐廳」與「名人坊」的高端菜色也能在這裡品嚐到。甚至連「Potato Corner」這類特色小吃也沒缺席，目前已曝光的 39 間SOGO大巨蛋「遠東Garden City」美食陣容強大，就是要讓大家來到大巨蛋，隨便選一間都不踩雷。



▲米其林星級粵菜名人坊進駐 SOGO大巨蛋「遠東Garden City」，油亮酥香的經典脆皮烤鴨是老饕不容錯過的極致美味。(攝影：李維唐)

▲風靡全球的現炸薯條 Potato Corner 登陸 SOGO大巨蛋「遠東Garden City」。(攝影：張人尹)

SOGO大巨蛋「遠東Garden City」商場棟 開幕資訊

開幕日：預計2026年5月中旬之前 (實際開幕時間依官方公告為主。)





SOGO大巨蛋「遠東Garden City」美食 全台首店、台北首間

台灣首店： カステラ本家福砂屋（日本長崎蛋糕名店）

台灣首店： 金子板前天婦羅（金子半之助新型態店）

全新品牌： V（Miacucina 旗下，早午餐、咖啡、麵包）

全新品牌： 三麥茶樓（金色三麥大茶主題餐廳）

台北首店： 沁園春（台中米其林必比登推薦）





SOGO大巨蛋「遠東Garden City」美食餐廳清單

1. 超市與日式料理

樂比亞 LOPIA 日本超市

開丼 台北大巨蛋店

莞固和食 日本料理

金子板前天婦羅（金子半之助新型態店）

雞湯桑 大巨蛋店

COCO壹番屋 台北大巨蛋店（位於 B2）

壽司郎 台北大巨蛋店（位於 B2）



2. 吃到飽餐廳

漢來島語



3. 其他類型餐飲與異國料理

V（Miacucina 旗下新品牌，主打早午餐、咖啡、麵包，位於 7 樓）

Salt and Stone

名人坊 粵菜餐廳（漢來美食集團）

福園台菜海鮮餐廳（漢來美食集團）

繼光香香雞 台北大巨蛋門市

Kuzma cafe 台北大巨蛋店

豆豆里 韓式料理 大巨蛋新店

Roadhouse 德州鮮切牛排 台北大巨蛋店

上善豆家-豆腐鍋 大巨蛋店

凱林鐵板燒（位於 B2）

頂鮮 大巨蛋店（御頂國際）

三麥茶樓（金色三麥全新推出，大茶主題餐廳，位於 6 樓）

Potato Corner 台北大巨蛋（全球連鎖薯條品牌）

SSAM 韓式燒肉專門店-巨蛋店（位於 7 樓）

The Grill by A CUT 大巨蛋店（位於 8 樓）

樂天皇朝Signature 大巨蛋店（位於 7 樓）

Amber Land 精釀啤酒餐廳

沁園春 遠東 Garden City 店（台中米其林必比登推薦，台北首店）



4. 甜點、烘焙與冰淇淋

Aunt Stella 詩特莉

gelato pique cafe 日本可麗餅咖啡廳（位於 3 樓）

神乃珈琲 海外首店 (將插旗信義區，猜測有可能進駐SOGO大巨蛋)

桐生日式可麗餅 大巨蛋百貨店

糖村 台北遠東大巨蛋

MisterDonut 台北大巨蛋

大巨蛋 ROYCE 巧克力

饅饅好食 甜點專櫃

カステラ本家福砂屋（日本長崎蛋糕名店，台灣首店）

GODIVA 台北大巨蛋門市

哈根達斯 Haagen-Dazs



5. 咖啡與手搖飲

COFFEE LOVER's PLANET（日本 UCC 咖啡旗艦店，位於 B1）

天仁茗茶 台北大巨蛋門市（位於 B2）





2026新百貨、新飯店重點先看！

推薦閱讀：台南三井outlet二期來了！預計3/17試營運 3/20開幕，5間台南首間美食推薦。

推薦閱讀：台中漢神洲際4/10開幕！島語吃到飽、LOPIA領軍，台中人等不及開逛。

推薦閱讀：台北車站飯店新地標！PORTRAIT鉑萃酒店2026年開幕，首創西區獨立露臺隱奢房型