蕎麥奶茶買一送一！無咖啡因功夫茶金穀蕎麥4新品，快閃5天蕎麥飲料買一送一喝爆。

KUNG FU TEA功夫茶推出「金穀蕎麥系列」新品，主打無咖啡因穀香茶飲，包括金穀蕎麥茶、金穀蕎麥奶茶與金穀蕎麥鮮奶，並推出買一送一與現折10元優惠吸引粉絲嚐鮮。

▲KUNG FU TEA功夫茶推出「金穀蕎麥系列」，以烘焙蕎麥穀香打造無咖啡因茶飲選擇，主打清爽回甘風味，讓粉絲從早到晚都能輕鬆享用穀香系飲品。



▲KUNG FU TEA功夫茶全新「金穀蕎麥系列」主打穀物焙香與清爽茶感，無咖啡因設計成為春季飲料新選擇，讓粉絲喝茶多一種輕盈風味。





金穀蕎麥系列多款新品一次登場

▲KUNG FU TEA功夫茶「金穀蕎麥系列」推出金穀蕎麥茶、金穀蕎麥奶茶與金穀蕎麥鮮奶等飲品，主打烘焙蕎麥穀香與滑順奶香層次。

新品優惠接力買一送一登場

▲KUNG FU TEA功夫茶推出新品優惠，2026/03/16-2026/03/20購買「金穀蕎麥茶」可享買一送一，粉絲到門市即可免費喝第二杯。

功夫茶 金穀蕎麥系列新品 活動資訊

無咖啡因蕎麥飲料買一送一！KUNG FU TEA功夫茶這次以穀香風味為主打，推出全新「金穀蕎麥系列」4款飲料新品，以烘焙蕎麥帶出的淡雅穀香為主調，打造出不同於一般茶飲的清爽口感。主打無咖啡因設計，讓粉絲從早到晚都能安心享用，同時這次功夫茶推出新品買一送一、第二杯折10元優惠，飲料控趁機嚐鮮。這次KUNG FU TEA功夫茶推出的「金穀蕎麥系列」，以烘焙蕎麥香氣為基底打造多款不同風味飲品。其中「金穀蕎麥茶」呈現清爽順口的穀香風味，尾韻自然回甘，適合喜歡純茶感的粉絲選擇。「金穀蕎麥奶茶」與「金穀蕎麥鮮奶」則加入滑順奶香，讓穀物香氣與奶韻融合出更濃郁的口感。此外還有「蕎麥奶蓋茶」與「蕎麥奶蓋綠茶」，以焙香蕎麥製作細緻奶蓋，搭配蕎麥茶或翠玉綠茶底，讓穀香、茶香、奶香有更多層次的變化。為了讓更多粉絲體驗穀香茶飲風味，KUNG FU TEA功夫茶同步推出限時優惠活動。第一波活動自2026/03/16-2026/03/20期間，至門市購買「金穀蕎麥茶」即可享買一送一優惠，直接免費喝第二杯。第二波優惠則於2026/03/21-2026/03/31登場，期間購買「金穀蕎麥鮮奶」或「金穀蕎麥奶茶」，每杯可享現折10元優惠，飲料控趁優惠喝一波。活動期間：2026/03/16-03/20活動內容：至門市購買「金榖蕎麥茶」即享買一送一優惠。活動期間：2026/03/21-03/31活動內容：至門市購買「金穀蕎麥鮮奶」或「金穀蕎麥奶茶」，即享每杯現折$10優惠。