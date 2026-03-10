沖繩假期搬進南港！六福萬怡敘日Buffet「海味盛宴」3/10吃到飽，抽機票與郵輪之旅。

台北六福萬怡酒店旗下的敘日全日餐廳，自3月10日起正式啟動期間限定的「沖繩假期‧海味盛宴」主題活動，將南島的陽光、海味與家常味搬進餐桌 。美食資深編輯李維唐表示，這類具備強烈文化記憶點的異國主題，不僅能滿足消費者對於島嶼旅行的渴望，結合職棒球季與女王節的多元折扣策略，更有助於在春季餐飲市場中精準鎖定家庭與應援族群，提升整體的品牌權威與消費黏著度。

台北六福萬怡酒店旗下的敘日全日餐廳，於3月10日起正式啟動期間限定的「沖繩假期‧海味盛宴」主題活動 。這場春季盛會將南島的陽光、海風與道地家常味悉數搬進南港，讓老饕們不必飛出國，就能透過舌尖直達沖繩 。本次活動不僅在料理上展現高度原創性，更結合職棒球季與三月女王月推出多重回饋方案，為台北的飯店餐飲市場注入一股濃郁的島嶼活力 。

▲台北六福萬怡酒店旗下敘日全日餐廳自3月10日起推出期間限定主題「沖繩假期‧海味盛宴」，以沖繩飲食文化為靈感，集結多道南島風味料理，將陽光、海風與家常滋味呈現在春季餐桌上。圖／六福旅遊集團提供；窩客島整理



舌尖上的南島漫遊：黑糖、海葡萄與和牛塔可飯

本季料理核心緊扣沖繩飲食文化，精選多款極具代表性的庶民美饌 。清爽開胃的「海葡萄章魚沙拉」揭開序幕，晶瑩剔透的海葡萄在口中迸發鮮甜海味 ；緊接著是南島異國感十足的「南島風和牛塔可飯」，將香料肉醬與米飯完美融合 。而「沖繩黑糖味噌滷豚肉」則展現主廚對火侯的掌握，利用黑糖的溫潤與味噌的厚實，慢火燉煮出肉質軟嫩、鹹甜適中的道地滋味 。此外，現場更提供「沖繩章魚大阪燒」、「沖繩風味苦瓜香煎豬梅花」及現做「沖繩握壽司與手卷」，搭配冰涼暢快的Orion生啤酒，完美復刻沖繩的生活節奏 。

▲沖繩黑糖味噌滷豚肉選用黑糖與味噌慢火燉煮，肉質軟嫩入味、風味溫潤回甘，展現沖繩料理樸實而富層次的家常魅力。圖／六福旅遊集團提供；窩客島整理

隱藏版極致海味：松葉蟹、鮑魚與泰國蝦無限暢享

除了主題餐點，敘日餐廳更誠意獻上多道現點現做料理 。招牌「松葉蟹蝦湯拉麵」以鮮蝦與松葉蟹慢煮湯頭，風味濃郁 ；「酥炸鮑魚海鮮天婦羅」與「現煎干貝搭野菇和風煮」則滿足對頂級食材的渴望 。本季更特別加碼「風味泰國蝦無限暢享專區」，包含椒鹽、奶油檸檬與綠咖哩三款秘製口味，讓愛蝦人士能大快朵頤 。假日造訪的賓客還能额外品嚐香箱蟹、勃根地紅酒燉牛舌、蒸烤牡蠣與松露甜蝦茶碗蒸等多樣化限定佳餚 。

▲嚴選松葉蟹與鮮蝦慢火熬製湯頭，風味濃郁鮮甜，搭配現煮拉麵呈現層次豐富的海味精華，為敘日全日餐廳「沖繩假期‧海味盛宴」期間限定的現點現做招牌料理之一。圖／六福旅遊集團提供；窩客島整理



女王月與職棒應援：穿搭粉紅元素或出示球票享超值優惠

為了歡慶三月，餐廳特別推出「女王月專屬禮遇」，3月底前穿戴粉紅服飾或配件打卡，即享午、晚餐及下午茶8折優惠 。同時，隨著職棒熱潮升溫，即日起至4月30日推出兩大應援方案：平日持棒球賽門票可享雙人同行第二位半價；若穿戴棒球元素服飾，平日午晚餐僅需1,299元起（服務費另計） 。位於南港車站上方、與四鐵共構的便利位置，加上500坪可遠眺台北101與南港山景的景觀露臺，敘日全日餐廳儼然成為台北春季休閒用餐的首選之地 。

4月驚喜加碼：單筆消費滿額抽沖繩機票與麗星郵輪之旅

好康不僅止於餐桌，4月1日起活動將進入最高潮 。凡在午、晚餐時段單筆消費滿3,000元，即可參加大獎抽獎活動 。獎項內容極具誘因，包含國人最愛的沖繩來回機票、KKday 500元折扣券，最大獎更是價值不菲的「沖繩麗星郵輪雙人遊」，讓賓客在品嚐完島嶼美食後，還有機會親自踏上那片藍天綠地 。

▲敘日全日餐廳「沖繩假期‧海味盛宴」4月1日起加碼抽獎活動，單筆消費滿3,000元即可抽沖繩來回機票、KKday折扣券，最大獎為沖繩麗星郵輪雙人遊。圖／KKday提供；窩客島整理

六福萬怡敘日Buffet「沖繩假期‧海味盛宴」主題活動 。

活動時間：2026年3月10日起 。

活動內容：

主題料理：包含海葡萄章魚沙拉、南島風和牛塔可飯、沖繩黑糖味噌滷豚肉、沖繩章魚大阪燒、Orion生啤酒等 。

招牌現點現做：松葉蟹蝦湯拉麵、酥炸鮑魚海鮮天婦羅、現煎干貝搭野菇和風煮 。

加碼專區：風味泰國蝦（椒鹽、奶油檸檬、綠咖哩口味）無限暢享 。

假日限定：香箱蟹、紅酒燉牛舌、松露甜蝦茶碗蒸、日式黃金酥炸豬排等海陸饗宴 。

多重優惠方案：

女王月專屬禮遇：3月1日至31日，穿著粉紅元素服飾或配件打卡，享午、晚餐及下午茶8折 。

職棒應援A案：即日起至4月30日平日，出示棒球賽門票享雙人同行第二位半價 。

職棒應援B案：即日起至4月30日，穿戴棒球元素服飾享平日午晚餐1,299元、假日1,499元（外加原價10%服務費） 。

4月加碼抽獎：4月1日起單筆消費滿3,000元，抽沖繩來回機票、沖繩麗星郵輪雙人遊及KKday折扣券 。

台北六福萬怡酒店 敘日全日餐廳

店家地址：台北市南港區忠孝東路七段359號7樓 。

訂位電話：02-6615-6526 。





在品味完這場盛大的南島海味盛宴後，若您還想探索更多台北吃到飽期間限定優惠，接下來的報導將為您揭秘

