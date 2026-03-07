> 美食 > 免費薯條吃到飽！樂子the Diner馬鈴薯5大新品早午餐，34月壽星薯條無限續加。

免費薯條吃到飽！樂子the Diner馬鈴薯5大新品早午餐，34月壽星薯條無限續加。

樂子the Diner薯條馬鈴薯吃到飽
2026-03-07 13:00文字：編輯 張人尹 圖片提供:樂子the Diner
編輯 張人尹

編輯 張人尹

樂子the Diner攜手美國馬鈴薯協會推出薯不盡的樂子活動，主打馬鈴薯新品、聯名周邊與壽星薯條無限續盤優惠。
成為薯條富翁！在美式餐廳裡，馬鈴薯是主餐的配角，不論薯條、薯塊、薯泥，都是大人小孩都愛的配餐。這次樂子the Diner攜手美國馬鈴薯協會，直接把馬鈴薯變成主角，推出5款馬鈴薯料理，同時更針對壽星推出「薯條吃到飽」無限續加優惠，讓粉絲直接實現薯條自由。
▲樂子the Diner攜手美國馬鈴薯協會推出「薯不盡的樂子」主題活動，馬鈴薯正式躍升餐桌主角。
▲樂子the Diner攜手美國馬鈴薯協會推出「薯不盡的樂子」主題活動，馬鈴薯正式躍升餐桌主角。
▲樂子the Diner呼應馬鈴薯主題，聯名CHILL KINGDOM打造主題門市。
▲樂子the Diner呼應馬鈴薯主題，聯名CHILL KINGDOM打造主題門市。


創意馬鈴薯新菜登場

這次樂子the Diner端出多款以美國馬鈴薯為主角的全新餐點，其中推薦「Lucky 7 金薯起司脆球」將薯泥包入馬芝拉起司酥炸，搭配陽光番茄醬，外酥內綿密。馬鈴薯主餐則推薦「曼哈頓燻鮭魚薯餅」則以薯絲結合洋蔥與起司煎至金黃，再疊上燻鮭魚與酸奶醬，還有一款「德州牛仔手撕豬炒薯塊」微辣的墨西哥辣椒搭配BBQ手撕豬肉更涮嘴。同時還有「派克市場 細薯條炸魚、小義大利肉醬焗薯球」，無論大人小孩都吃爆。
▲活動期間3月5日至4月17日，樂子the Diner以美國馬鈴薯打造期間限定創意新菜。
▲活動期間3月5日至4月17日，樂子the Diner以美國馬鈴薯打造期間限定創意新菜。


聯名插畫周邊限量

除了吃得到，這次也拍得到、帶得走。樂子the Diner首度與插畫IP CHILL KINGDOM合作，將瑞安店與桃園環球A8店打造成主題門市，玻璃牆與海報換上療癒插畫風格。活動期間推出限量「搖滾薯條三兄弟小瓷盤」與「雙胞胎薯鼠馬克杯」，點購主題餐點即可享加價購優惠，完成社群標註任務還能獲得聯名圖鑑貼紙。
▲樂子the Diner限定周邊需點購主題餐點加價購，還可獲得聯名圖鑑貼紙。
▲樂子the Diner限定周邊需點購主題餐點加價購，還可獲得聯名圖鑑貼紙。


壽星薯條免費續盤

更狂的是，這次樂子直接推出「薯條免費吃到飽」壽星優惠，打造薯條天堂，活動期間只要是3、4月份壽星來樂子the Diner用餐，消費滿1,200元並加入會員，出示證件即可享「生日薯條免費送」，並且在用餐2小時內可無限續盤，讓粉絲們薯條吃到爽。
▲樂子the Diner祭出3、4月壽星消費滿1,200元享生日薯條免費送優惠。
▲樂子the Diner祭出3、4月壽星消費滿1,200元享生日薯條免費送優惠。



樂子the Diner「薯不盡的樂子 Life’s Better with U.S. Potatoes」主題活動

活動期間：3月5日至4月17日
加價購：
搖滾薯條三兄弟小瓷盤：原價 159 元 ／加購價 129 元
雙胞胎薯鼠馬克杯：原價 259 元／加購價 199 元

壽星優惠：
3、4 月份的壽星只要當日消費滿 1,200 元並加入會員，出示證件即可享有「生日薯條免費送」並可無限續盤（用餐限時兩小時）。
提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
延伸閱讀
初魚旗下的平價鐵板燒品牌，主打親民價格就能吃到和牛；青菜有高麗菜跟豆芽菜，自助吧白飯、味噌湯、飲品、冰淇淋通通無限享用
初魚旗下的平價鐵板燒品牌，主打親民價格就能吃到和牛；青菜有高麗菜跟豆芽菜，自助吧白飯、味噌湯、飲品、冰淇淋通通無限享用
Ruby說美食享受旅行
爆量時蔬無限續！台中北屯花悅蔬香純素火鍋，必吃絕美冰糖葫蘆。
爆量時蔬無限續！台中北屯花悅蔬香純素火鍋，必吃絕美冰糖葫蘆。
papa
摩斯咖哩搖搖薯條！摩斯漢堡棒球應援棒球堡，312加碼摩斯漢堡免費送。
摩斯咖哩搖搖薯條！摩斯漢堡棒球應援棒球堡，312加碼摩斯漢堡免費送。
編輯 張人尹
超大份量炸雞 煙燻牛三明治！Hotties聯名限量開賣，爆量雙份肉超過癮。
超大份量炸雞 煙燻牛三明治！Hotties聯名限量開賣，爆量雙份肉超過癮。
編輯 鄭雅之
台中最強火鍋吃到飽！石鍋烤脆皮豬，40種配菜麵線糊吃到超爽
台中最強火鍋吃到飽！石鍋烤脆皮豬，40種配菜麵線糊吃到超爽
愛玩女王
加入窩客島line好友搶看限時優惠
加入窩客島ig、最新熱門美照不能錯過
加入窩客島粉絲團、美食旅遊搶先看
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊