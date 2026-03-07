免費薯條吃到飽！樂子the Diner馬鈴薯5大新品早午餐，34月壽星薯條無限續加。

樂子the Diner攜手美國馬鈴薯協會推出薯不盡的樂子活動，主打馬鈴薯新品、聯名周邊與壽星薯條無限續盤優惠。

創意馬鈴薯新菜登場

聯名插畫周邊限量

壽星薯條免費續盤

樂子the Diner「薯不盡的樂子 Life’s Better with U.S. Potatoes」主題活動

成為薯條富翁！在美式餐廳裡，馬鈴薯是主餐的配角，不論薯條、薯塊、薯泥，都是大人小孩都愛的配餐。這次樂子the Diner攜手美國馬鈴薯協會，直接把馬鈴薯變成主角，推出5款馬鈴薯料理，同時更針對壽星推出「薯條吃到飽」無限續加優惠，讓粉絲直接實現薯條自由。這次樂子the Diner端出多款以美國馬鈴薯為主角的全新餐點，其中推薦「Lucky 7 金薯起司脆球」將薯泥包入馬芝拉起司酥炸，搭配陽光番茄醬，外酥內綿密。馬鈴薯主餐則推薦「曼哈頓燻鮭魚薯餅」則以薯絲結合洋蔥與起司煎至金黃，再疊上燻鮭魚與酸奶醬，還有一款「德州牛仔手撕豬炒薯塊」微辣的墨西哥辣椒搭配BBQ手撕豬肉更涮嘴。同時還有「派克市場 細薯條炸魚、小義大利肉醬焗薯球」，無論大人小孩都吃爆。除了吃得到，這次也拍得到、帶得走。樂子the Diner首度與插畫IP CHILL KINGDOM合作，將瑞安店與桃園環球A8店打造成主題門市，玻璃牆與海報換上療癒插畫風格。活動期間推出限量「搖滾薯條三兄弟小瓷盤」與「雙胞胎薯鼠馬克杯」，點購主題餐點即可享加價購優惠，完成社群標註任務還能獲得聯名圖鑑貼紙。更狂的是，這次樂子直接推出「薯條免費吃到飽」壽星優惠，打造薯條天堂，活動期間只要是3、4月份壽星來樂子the Diner用餐，消費滿1,200元並加入會員，出示證件即可享「生日薯條免費送」，並且在用餐2小時內可無限續盤，讓粉絲們薯條吃到爽。活動期間：3月5日至4月17日加價購：搖滾薯條三兄弟小瓷盤：原價 159 元 ／加購價 129 元雙胞胎薯鼠馬克杯：原價 259 元／加購價 199 元壽星優惠：3、4 月份的壽星只要當日消費滿 1,200 元並加入會員，出示證件即可享有「生日薯條免費送」並可無限續盤（用餐限時兩小時）。