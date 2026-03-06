WBC扣倒提前結束規則看！台日大戰13:0落後，大谷翔平滿貫砲、台灣英雄挺住。

今日在東京巨蛋上演的 2026 WBC 台日大戰，隨著比分擴大，全台球迷都高度關注「WBC提前結束比賽規則(扣倒)」的相關規定。隨著二局上半，中華隊遭遇日本武士隊極其強悍的火力挑戰，特別是在滿壘的關鍵時刻，面對大谷翔平展現的世界級重砲實力，在一記正面對決中被轟出震撼全場的滿貫全壘打。隨後日本隊憑藉連貫打勢持續推進，三局下半結束，中華隊暫以 13：0 落後。儘管開局面臨雙位數分差的嚴峻考驗，中華隊投手群已迅速重整旗鼓，每一顆投球都投得極具鬥志，展現出守住比分、絕不輕言放棄的決心。



▲2026 WBC經典賽台日大戰今晚開打中。 / 圖：AI生成、窩客島整理





WBC經典賽扣倒 提前結束比賽規則

面對計分板上醒目的 13 分差距，不少在電視機前守候的中華隊球迷開始感到揪心，紛紛擔心起經典賽的「扣倒」規則。根據 2026 WBC 賽事規範，預賽階段若要觸發提前結束比賽，必須在打滿五局時領先達 15 分，或是打滿七局時領先達 10 分才會裁定結束。目前中華隊擁有充裕的時間進行調度與反攻。只要投手群能在此時穩住陣腳，壓制住日本隊的攻勢，並在接下來的局數中由打線逐步收復失地，在五局結束前將分差縮小，這場硬仗絕對會持續拚戰到底。



▲WBC經典賽扣倒 提前結束比賽規則。(AI製圖，窩客島編輯整理)





繼續為中華隊加油、應援

東京巨蛋看台上的台灣球迷應援聲依舊響亮，那是對中華隊英雄們最強大的後盾。棒球比賽的魅力就在於不到最後一個出局數絕對不認輸，二局上的失分雖然令人扼腕，但三局起的每一球都是重新出發的契機。中華隊現在最重要的就是穩定情緒，投手一球一球穩紮穩打地止血，打擊群則等待下半局發動反擊的火種。台灣英雄的韌性舉世聞名，讓我們繼續守在螢幕前大聲吶喊，相信中華隊能挺過這波考驗，發揮拼戰精神一分一分追回來。



▲2026 WBC賽程轉播懶人包！中華隊陳傑憲領軍拚東京巨蛋，全台戶外免費直播、線上看平台整理





WBC世界棒球經典賽 扣倒（提前結束）規則

根據 2026 WBC 賽制，預賽階段若要觸發提前結束，必須滿足以下條件：

領先 15 分： 打滿 5 局。

領先 10 分： 打滿 7 局。

WBC經典賽應援優惠！

推薦閱讀：桃園人2026WBC應援懶人包！Global Mall桃園A19美食買1送1、應援便當搶客。

推薦閱讀：哈根達斯買一送一！小熊維尼聯名買就送周邊，3天應援WBC買一送一。

推薦閱讀：大披薩199元！拿坡里披薩炸雞WBC優惠，蛋塔買一送一看球賽必吃。